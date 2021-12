Le marché des logiciels de robotique guidée par vision jusqu’en 2028 est en plein essor dans le monde entier par les principaux acteurs clés – ABB Ltd., Fanuc Corporation, Cognex Corporation, Automation Anywhere, Vision Guided Robotics, LLC, Robotic Vision Technologies Inc

Un rapport a été publié récemment qui met en lumière le marché des logiciels de robotique guidée par vision . Le rapport couvre un aperçu de l’industrie ainsi qu’une explication détaillée qui fournit beaucoup d’informations. Le rapport analyse également la production ainsi que la technologie de gestion dans diverses industries d’utilisateurs finaux. Une étude approfondie de certaines tendances nouvelles et importantes de l’industrie, une analyse de la concurrence et une analyse régionale très détaillée ont été incluses dans le rapport du marché des logiciels de robotique guidée par vision pour la période d’examen de 2021 à 2028.

Le marché des logiciels de robotique guidée par vision connaît une croissance élevée dans le monde entier, tirée par la croissance dans les secteurs de l’automobile, de l’électricité et de l’électronique, de l’aérospatiale, de la santé, du transport et de la logistique, de l’alimentation et des boissons et d’autres secteurs verticaux. Avec l’avènement des semi-conducteurs, l’industrie électronique a été avantageuse du point de vue de l’innovation. Alors que les prix des composants critiques utilisés dans l’industrie électronique tels que les câbles à fibres optiques, les puces et les circuits augmentent au cours de la période, les fabricants de produits électriques et électroniques mettent en œuvre des technologies robotiques pour optimiser leur efficacité opérationnelle et réduire les coûts de main-d’œuvre. Les appareils électriques et électroniques ont besoin d’une précision et d’une efficacité énormes, les robots sont utilisés pour concevoir ces dispositifs qui devraient avoir une précision et une exactitude élevées pour concevoir des circuits, des puces et bien d’autres. La mise en œuvre de la robotique améliore la productivité sans nuire à la qualité et à la précision du produit final. Les domaines clés de mise en œuvre de la robotique dans l’industrie électronique comprennent la palettisation, la distribution, l’enlèvement de matière, la manutention, l’assemblage et l’emballage, entre autres.

Joueurs clés

Le rapport examine les principaux acteurs du marché qui ont apporté une énorme contribution à la croissance du marché des logiciels de robotique guidée par vision et qui dominent la part de marché. Le rapport fournit également des informations sur les revenus du marché des principaux acteurs. Le rapport fournit des informations sur les stratégies utilisées par les principaux acteurs afin d’acquérir une base solide sur le marché des logiciels de robotique guidée par vision.

Les principaux acteurs couverts par les marchés des logiciels de robotique guidée par vision :

ABB Ltd., Fanuc Corporation, Cognex Corporation, Automation Anywhere, Vision Guided Robotics, LLC, Robotic Vision Technologies Inc., Bluewrist Inc., Energid Technologies Corporation, iRobot Corporation, Asimov Robotics, Recognition Robotics Inc., READY Robotics Corporation, Pick It NV, MVTech Software GmbH et Visio Nerf

Aperçu régional

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2020 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des logiciels de robotique guidée par vision de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Raisons d’acheter :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui stimulent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits clients, la segmentation, la tarification et la distribution

Table des matières

introduction Points clés à retenir Méthodologie de recherche Paysage du marché des logiciels de robotique guidée par vision Marché des logiciels de robotique guidée par vision – dynamique clé du marché Marché des logiciels de robotique guidée par vision – analyse du marché mondial Marché des logiciels de robotique guidée par vision – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – composant Marché des logiciels de robotique guidée par vision – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – secteur vertical Revenus et prévisions du marché des logiciels de robotique guidée par vision jusqu’en 2028 – analyse géographique Paysage de l’industrie Marché des logiciels de robotique guidée par vision, profils clés des entreprises appendice

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

