Le marché des logiciels de robotique guidée par la vision revient avec la croissance; TCAC prévu de 15,4 %

Une dernière étude publiée par The Insight Partners sur le marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision couvrant des segments commerciaux clés et des zones géographiques étendues pour obtenir des données de marché analysées en profondeur. L’étude est un équilibre parfait reliant les informations qualitatives et quantitatives du marché des logiciels de robotique guidée par vision. Le rapport comprend des informations clés sur les facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.



Certains des acteurs couverts par l’étude sont ABB Ltd., Fanuc Corporation, Cognex Corporation, Automation Anywhere, Vision Guided Robotics, LLC, Robotic Vision Technologies Inc., Bluewrist Inc., Energid Technologies Corporation, iRobot Corporation, Asimov Robotics, Recognition Robotics Inc., READY Robotics Corporation, Pick It NV, MVTech Software GmbH et Visio Nerf, entre autres.

Aperçu du marché des logiciels de robotique

guidée par la vision Le marché des logiciels de robotique guidée par la vision devrait passer de 1 148,9 millions de dollars américains en 2018 à 4 094,1 millions de dollars américains d’ici 2027 à un TCAC de 15,4 % entre 2019 et 2027.

Le marché des logiciels de robotique guidée par la vision connaît une forte croissance dans le monde entier, tirée par la croissance de l’automobile, de l’électricité et de l’électronique, de l’aérospatiale, de la santé, du transport et de la logistique, de l’alimentation et des boissons et d’autres secteurs verticaux de l’industrie. Avec l’avènement des semi-conducteurs, l’industrie électronique a été avantageuse du point de vue de l’innovation. Alors que les prix des composants critiques utilisés dans l’industrie électronique tels que les câbles à fibres optiques, les puces et les circuits augmentent au cours de la période, les fabricants de produits électriques et électroniques mettent en œuvre des technologies robotiques pour optimiser leur efficacité opérationnelle et réduire les coûts de main-d’œuvre. Les appareils électriques et électroniques ont besoin d’une précision et d’une efficacité énormes, les robots sont utilisés pour concevoir ces dispositifs qui doivent avoir une précision et une exactitude élevées pour concevoir des circuits, des puces et bien d’autres. La mise en œuvre de la robotique améliore la productivité sans entraver la qualité et la précision du produit final. Les principaux domaines de mise en œuvre de la robotique dans l’industrie électronique comprennent la palettisation, la distribution, l’enlèvement de matière, la manutention, l’assemblage et l’emballage, entre autres.

Le rapport segmente le marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision comme suit:

Marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision – Par type de robot

Robot fixe Robot

mobile

Marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision – Par technologie

Vision 2D guidée

Vision 3D guidée

Marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision – Par application

Soudage à l’arc

Assemblage

Découpe

Palettisation et entretien des machines

Navigation Prélèvement

aléatoire de bacs

Robots collaboratifs

Autres

Marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision – Par verticale

Automobile

Électricité et électronique

Aérospatiale

Santé

Transport et logistique

Aliments et boissons

Autres

Marché mondial des logiciels de robotique guidée par vision – Par géographie .

• Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

• Amérique du Sud et Centrale : Argentine, Chili et Brésil.

• Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

• Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

• Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

