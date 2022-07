Le marché des logiciels de réseaux de neurones devrait atteindre 152,95 milliards de dollars d’ici 2028

New York, le 05 novembre 2019 – Le marché mondial des logiciels de réseaux de neurones devrait atteindre 152,95 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le logiciel de réseau neuronal distingue les subtiles interdépendances non linéaires avec des modèles individuels de données et s’autoapprend à produire des décisions complexes sans être programmé. Cela révolutionne l’exploration de données en extrayant les données inutiles du Big Data pour faciliter des modèles prédictifs très précis à l’aide d’algorithmes automatisés de prétraitement avancés. Le logiciel de réseau neuronal évalue les données de prix, ce qui aide à prendre des décisions commerciales basées sur l’analyse des données. Les décisions prédictives des différents logiciels de réseaux de neurones sont précises jusqu’à 60% du temps. L’exigence croissante de ces logiciels dans les domaines du diagnostic clinique, de l’analyse et de l’interprétation des images et des signaux, ainsi que du développement de médicaments, entre autres, propulse la croissance du marché de manière générale. Le segment du secteur BFSI a la part de marché la plus élevée en raison de nombreux domaines d’application liés à l’analyse financière, à la prévision des coûts, à l’enquête sur les risques, etc.

L’APAC devrait atteindre la croissance la plus rapide d’environ 33,1% au cours de la période 2020-2028, en raison de son développement important dans l’infrastructure des technologies de l’information associé à la prolifération massive de la disponibilité d’Internet et du marketing numérique. L’Inde et la Chine sont parmi les pays à la croissance la plus rapide en raison de l’immense croissance de leur base de consommateurs potentiels dans tous les principaux secteurs verticaux de l’industrie et de l’essor du Big Data.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

* La prévision des devises, l’analyse commerciale, l’évaluation du risque de dette, la prévision des défaillances et l’approbation du crédit sont quelques-unes des applications les plus bénéfiques pour les secteurs de la banque, des services financiers et de l’assurance (BFSI). Le segment a enregistré le chiffre d’affaires le plus élevé du marché de 2,91 milliards de dollars en 2018 et devrait croître à un TCAC de 32,0% au cours de la période de prévision.

• Le logiciel de réseau neuronal aide dans divers aspects des services informatiques et de télécommunication. L’apprentissage non supervisé, la modélisation non linéaire des canaux, la détection des fraudes, le routage réseau et la conception ont un impact considérable sur l’utilisation de ces plates-formes logicielles. Le segment IT & telecom détenait une part de marché de 13,2% en 2018 et affiche un TCAC de 30,7% au cours de la période de prévision.

* Les logiciels open source sont les versions gratuites facilement disponibles et conçues pour les exigences standard. NuClass7 et Sharky Neural Network sont quelques-unes des instances des sources ouvertes disponibles. Le segment connaît une croissance rapide avec un TCAC de 32,6% au cours de la période de prévision.

* Les logiciels commerciaux s’adressent aux clients ayant des exigences spécifiques telles que la modélisation prédictive pour une mesure efficace, la sortie de données et autres. La connexion neuronale SPSS, NeuroXL, MemBrain et d’autres se trouvent sous ce segment. Environ 73,5% de la part de marché sera de ce segment d’ici 2026.

• L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial, avec 39,4% de la possession du marché en 2018 et continuerait de dominer avec un TCAC de 31,2% au cours de la période de prévision. Les États-Unis détenaient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial en 2018.

• L’Europe atteindrait une part de marché de 23,7% d’ici 2026 et augmenterait à un TCAC de 29,8% au cours de la période de prévision. L’Allemagne a la contribution la plus élevée à cette région.

• Les principaux participants sont Microsoft, IBM, Google, Qualcomm Incorporated, Intel Corporation, Neural Technologies Limited, SAP SE, Oracle Corporation, Ward Systems et Slagkryssaren.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des logiciels de réseaux de neurones en fonction du type, du composant, de la disponibilité, des secteurs verticaux d’utilisation finale et de la région:

Type Perspectives (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

* Prétraitement des Données

* Outils Analytiques

• Visualisation

• Optimisation

* Autres

Perspectives des composantes (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

* Plateformes Basées sur les Services

* Logiciel Personnalisé

Perspectives du Mode de disponibilité (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

* Open Source

• Commercial

Perspectives des secteurs Verticaux d’Utilisation finale (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

• Soins

• BFSI

* Commerce de détail et E-commerce

* Secteur Industriel

* Transport et logistique

* Service Informatique et Télécom

* Éducation et recherche

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

• Europe

o Royaume-Uni

o France

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

• MEA

* Amérique Latine

o Brésil

