Le marché des logiciels de remorquage en Amérique du Nord vise à se développer à un taux de croissance à deux chiffres | Principaux acteurs – Beacon Software LLC, Clearplan, Inc., Logiciel DATOW, Croissance du marché, Service, Prévisions jusqu’en 2027

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Marché des logiciels de remorquage en Amérique du Nord » par application de composant, mode de déploiement, prévisions verticales et régionales jusqu’en 2027 publié par Business Market Insights, le marché des logiciels de remorquage en Amérique du Nord était évalué à 56,3 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 76,5 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,3 % de 2020 à 2027.

«Le logiciel de remorquage aide les entreprises de remorquage et de récupération automobiles à gérer leurs opérations et à aider les clients en cas de besoin. Cela peut comprendre une combinaison de fonctionnalités associées à la répartition des camions, au suivi GPS, aux bases de données clients et au traitement des paiements, et à la comptabilité. Ce logiciel peut également localiser et communiquer avec les ateliers de réparation automobile et les garages pour préparer les véhicules remorqués au dépôt. Les dépanneuses et les gestionnaires de bureau utilisent ces solutions pour recevoir les appels d’urgence, gérer les tâches de back-office et récupérer les clients en les combinant parfois avec un logiciel de comptabilité ou de gestion de flotte. De nouveaux fournisseurs de logiciels de remorquage entrent sur le marché, créant une concurrence pour les éditeurs de logiciels bien établis qui ont une présence nationale de longue date. »

Le rapport couvre les perspectives concurrentielles détaillées, y compris la part de marché et les profils des entreprises des principaux acteurs opérant sur le marché mondial. Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont : Beacon Software LLC, Clearplan, Inc., DATOW Software, Extric LLC (Towbook), Omadi, Inc., SwoopMe, Inc., TowSoft inc., Tracker Management Systems LLC, TXI Systems, Inc. , et Workiz Inc

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE REMORQUAGE EN AMÉRIQUE DU NORD

Marché des logiciels de remorquage – Par type de déploiement

• Basé sur le Web

• Basé sur le cloud

Marché des logiciels de remorquage – par taille d’entreprise

• Petites et moyennes entreprises

• Grandes entreprises

Avec COVID-19, l’ensemble de la main-d’œuvre a connu une transition vers le travail à distance, ouvrant la voie à la solution logicielle et aux produits matériels de remorquage en Amérique du Nord. La réduction du temps et des coûts de déplacement, l’importance d’impliquer les employés dans la détermination des objectifs stratégiques et le besoin croissant de salles de réunion virtuelles ont globalement augmenté les dépenses des entreprises en solutions logicielles de remorquage en Amérique du Nord.

Ce rapport fournit :

1) Un aperçu du marché du marché des logiciels de remorquage en Amérique du Nord et des technologies associées.

2) Analyses des tendances du marché des logiciels de remorquage en Amérique du Nord, avec des données de 2018, des estimations pour 2019 et 2020 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2027.

3) Identifications de nouvelles opportunités de marché et plans promotionnels ciblés pour le marché des logiciels de remorquage en Amérique du Nord

4) Discussion sur la recherche et le développement, et la demande de nouveaux produits et de nouvelles applications.

5) Profils d’entreprise complets des principaux acteurs de l’industrie.

