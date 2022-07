Le marché des logiciels de registre du cancer assistera à une accélération de la croissance entre 2022 et 2030

Le marché mondial des logiciels de registre du cancer représente XX millions de dollars en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030. Certains des facteurs tels que l’augmentation de la prévalence du cancer et les initiatives gouvernementales favorables stimulent la croissance du marché. Cependant, les préoccupations liées à la confidentialité et à la sécurité des données limitent la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’organisations de soins responsables crée de nombreuses opportunités pour la croissance du marché.

Le logiciel de registre du cancer est un type particulier de registre de maladies qui est principalement utilisé pour établir et maintenir un système de notification de l’incidence du cancer. Le système de registre du cancer agit comme une ressource d’information pour l’investigation du cancer et de ses causes. Ce type de registre est important car le cancer est l’une des principales causes de décès. Par conséquent, la collecte de données sur les cas de cancer, du diagnostic à la survie, est bénéfique pour aider à identifier les tendances et, en fin de compte, améliorer les soins aux patients qui luttent contre le cancer.

Selon le type, le segment des logiciels autonomes représentait une part plus importante, principalement en raison de l’utilisation importante de logiciels autonomes par les organisations gouvernementales et les TPA pour la gestion de la santé de la population (en raison de son adaptabilité et de son interopérabilité). En outre, le logiciel autonome fournit des outils pratiques et faciles à utiliser pour stocker et traiter les données du registre, tandis que le logiciel autonome personnalisé pour les registres de patients offre une plus grande flexibilité et des fonctionnalités telles que l’utilisation de plusieurs systèmes et la mise à niveau automatique. Sur la base de la géographie, l’Amérique du Nord a dominé la croissance du marché en raison du fardeau élevé du cancer, les initiatives de financement du gouvernement pour encourager le développement de registres du cancer.

Certains des principaux acteurs du marché des logiciels de registre du cancer comprennent Onco, Inc., Rocky Mountain Cancer Data Systems, Mckesson Corporation, Elekta AB (PUB), C/Net Solutions et Electronic Registry Systems, Inc.

Types couverts :

• Logiciel intégré

• Logiciel autonome

Modèles de déploiement couverts :

• Modèles basés sur le cloud

• Modèles sur site

Types de bases de données couverts :

• Bases de données commerciales

• Bases de données publiques

Fonctionnalités couvertes :

• Gestion des soins aux patients

• Évaluation des résultats du produit

• Rapports sur le cancer conformément aux réglementations nationales et fédérales

• Recherche médicale et études cliniques

Utilisateurs finaux couverts :

• Hôpitaux et cabinets médicaux

• Organisations gouvernementales et administrateurs tiers •

Entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux

• Payeurs privés

• Centres de recherche

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :