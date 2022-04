Le marché des logiciels de recrutement pour la diversité atteint un nouveau niveau – Une étude approfondie avec des acteurs clés GR8 People, Greenhouse Software, Hiretual

La dernière étude publiée par The Insight Partners sur l’ étude de marché des logiciels de recrutement pour la diversité mondiale avec plus de 100 tableaux et chiffres de données de marché répartis sur les pages est facile à comprendre. maximiser vos profits. Marché des logiciels de recrutement pour la diversité prévu jusqu’en 2027*. Exemple de rapport gratuit + tous les graphiques et graphiques associés @ : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00012762/ Liste des acteurs clés du marché des logiciels de recrutement pour la diversité : à appliquer Ltd., Entelo, Inc., GR8 People, Inc., Greenhouse Software, Inc., Hiretual, HiringSolved, Plum, Inc., Pymetrics, Inc., SeekOut, Eightfold AI, Inc.





Bref aperçu des logiciels de recrutement pour la diversité :

Le marché des logiciels de recrutement pour la diversité était évalué à 357,1 millions de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 pour atteindre 709,5 millions de dollars américains d’ici 2027.

Le recrutement mobile offre deux avantages importants. Premièrement, il permet aux recruteurs et aux équipes de recrutement de gérer le processus de recrutement à partir de n’importe quel endroit où ils peuvent utiliser un appareil mobile. Il est possible de planifier des entretiens, de fournir des commentaires internes et de communiquer avec les candidats à distance. Deuxièmement, cela permet à l’équipe de recrutement d’atteindre les candidats à distance et via des appareils mobiles, dont les candidats sont fortement dépendants. Le recrutement mobile est en plein essor, les recherches d’emploi sur les appareils mobiles dépassant désormais le milliard par mois. Près de 90 % des demandeurs d’emploi utilisent désormais un appareil mobile pour rechercher une nouvelle opportunité. Il s’agit d’une industrie en croissance et dynamique soutenue par l’augmentation de l’utilisation des smartphones. Les recruteurs s’efforcent de faire évoluer leurs sites Web et leurs applications mobiles pour offrir aux utilisateurs une expérience transparente.

Aperçu du marché

L’intelligence artificielle (IA) pour offrir des opportunités de croissance aux logiciels de recrutement pour la diversité

L’IA est l’avenir du logiciel de recrutement pour la diversité. Cela peut rendre le processus de recrutement diversifié plus rapide et plus simple. L’IA devrait transformer le recrutement au cours des deux prochaines années. Avec l’IA, les recruteurs pourraient utiliser plus de temps libre pour d’autres tâches essentielles. L’IA s’assurerait que l’entreprise obtient le candidat idéal pour le poste en examinant le CV et la présence en ligne du candidat pour voir s’il convient parfaitement. De plus, avec l’IA, les entreprises seraient en mesure de trouver les meilleurs talents, de mener des entretiens d’ouverture et d’examiner les CV des candidats, garantissant ainsi une procédure de sélection plus rapide. Avec l’assistance de l’IA, les recruteurs et les agences de recrutement peuvent contacter des candidats plus qualifiés. De plus, ils pourraient cibler leurs recherches en fonction de facteurs tels que le poste, l’éducation, le lieu et le salaire.

