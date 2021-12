Le marché des logiciels de navigation aérienne générera de nouvelles opportunités de croissance d’ici 2028 | Rockwell Collins, Inc., Lehmann Aviation, Airbox Aerospace Limited, Zamar AG, Resa Airport Data Systems, Dynon Avionics, Kongsberg Geospatial Ltd., Copperchase Limited, SkyDemon et NAVBLUE (Airbus)

Le rapport de l’industrie des logiciels de navigation aérienne fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse de marché Logiciel de navigation aérienne est fournie pour le marché international, y compris l’historique de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et le statut de développement des principales régions.

Le logiciel de navigation aérienne fournit un déplacement en temps réel vers les avions. Il s’agit d’une application de navigation cartographique. Selon le type de vols, des systèmes de navigation sont installés dans les avions. Les facteurs responsables de la croissance des logiciels de navigation aéronautique sont l’augmentation de l’approvisionnement et de la livraison d’aéronefs principalement commerciaux. Un autre facteur qui stimule le marché des logiciels de navigation aéronautique est, afin de se conformer aux réglementations standard, établie dans l’industrie aéronautique.

Cependant, des facteurs tels que le coût élevé de maintenance des logiciels et le système de gestion du trafic aérien élevé agissent comme l’un des facteurs de restriction sur le marché des logiciels de navigation aérienne. Malgré les facteurs de restriction, l’introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne la fourniture d’une version mise à jour du logiciel de navigation pour les vols et aussi pour apporter un meilleur système de gestion pour gérer le trafic aérien. Ces facteurs devraient offrir de nombreuses opportunités pour le marché des logiciels de navigation aérienne au cours de la période de prévision.

L’analyse du marché mondial des logiciels de navigation aéronautique jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des logiciels de navigation aéronautique axée sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial des logiciels de navigation aéronautique avec une segmentation détaillée du marché en fonction du type, de l’application et de la géographie. Le marché mondial des logiciels de navigation aérienne devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur le statut du marché des principaux acteurs du marché et offre des tendances et des opportunités clés sur le marché.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial des logiciels de navigation aérienne en fonction du type et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour l’ensemble du marché des logiciels de navigation d’aéronefs en ce qui concerne cinq régions principales, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 pays dans le monde, ainsi que les tendances actuelles et les opportunités qui prévalent dans la région.

En outre, le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également des cinq forces exhaustives de Porter pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques ayant une incidence sur le marché dans ces régions.

En outre, les principaux acteurs du marché des logiciels de navigation aérienne influençant le marché sont profilés dans l’étude avec les cinq forces et les stratégies de marché de leur porteur. Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les produits et services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés des cinq dernières années.

Certains des principaux acteurs influençant le marché sont la liste des entreprises pour le marché des logiciels de navigation aérienne sont Rockwell Collins, Inc., Lehmann Aviation, Airbox Aerospace Limited, Zamar AG, Resa Airport Data Systems, Dynon Avionics, Kongsberg Geospatial Ltd., Copperchase Limited, SkyDemon et NAVBLUE (Airbus). entre autres.

