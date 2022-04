Le marché des logiciels de montage vidéo devrait atteindre 3,15 milliards USD en 2028

Les développements technologiques des logiciels de montage vidéo, la croissance robuste de l’industrie des médias et du cinéma et la disponibilité d’une large gamme d’outils de montage vidéo sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial

mondial du marché devrait atteindre 3,15 milliards de dollars en 2028 et enregistrer un TCAC stable de 5,6 %, selon le dernier rapport de Reports and Données. Des facteurs clés tels que l’adoption croissante des plates-formes Over The Top (OTT), le nombre croissant de YouTubers et d’influenceurs des médias sociaux et l’adoption croissante de logiciels de montage vidéo basés sur le cloud stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Un logiciel de montage vidéo permet à l’utilisateur de modifier et d’éditer des clips vidéo et de convertir des formats de fichiers, d’éditer des clips, de recadrer des images, de dissoudre des couleurs croisées, d’ajouter du son, de rogner, d’ajuster les couleurs à l’aide de divers outils. Les logiciels de montage vidéo facilitent le processus de post-production et d’édition de nouvelles vidéos au format numérique et constituent l’un des marchés à croissance rapide à travers le monde. Ces logiciels sont largement utilisés par les professionnels pour le montage de vidéos publicitaires et promotionnelles, de vidéos de courts métrages ou de programmes télévisés ainsi que par les débutants pour un usage personnel. Plusieurs programmes de montage vidéo disponibles en ligne pour aider les débutants avec les bases du montage vidéo. De plus, il y a eu une augmentation soudaine de l’utilisation des applications de montage vidéo par les gestionnaires de médias sociaux, les YouTubers et les influenceurs pour améliorer la qualité de leurs vidéos. La croissance rapide du secteur des médias et du divertissement, la demande croissante d’Internet haut débit, l’adoption croissante de la vidéo à la demande, l’augmentation de la production de contenu vidéo sur les réseaux sociaux et les plateformes OTT, l’augmentation des collaborations entre les marques et les influenceurs des réseaux sociaux sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial . Cependant, des facteurs tels que l’incidence croissante du piratage de logiciels et la disponibilité de diverses versions gratuites de logiciels de montage vidéo et de logiciels open source devraient entraver la croissance du marché des logiciels de montage vidéo à l’avenir.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de montage vidéo sont Autodesk, Inc., Adobe, Inc., CyberLink Corporation, Corel Corporation, Apple, Inc., Avid TechnologyCorporation, Magix Software GmbH, ArcSoft, Inc. et Wondershare Technology Group Co., Ltd.

la période de prévision, car ces logiciels d'édition basés sur le cloud sont résilients, rapides et faciles d'accès depuis n'importe quel endroit et à tout moment.

Parmi les segments d’applications, le segment commercial devrait représenter une part importante des revenus tout au long de la période de prévision en raison de la pénétration croissante de l’Internet haut débit, de l’émergence des chaînes YouTube et des plateformes OTT, du nombre croissant de collaborations entre entreprises, marques et influenceurs, croissance rapide de l’industrie des médias et du divertissement et utilisation intensive de bons logiciels de montage vidéo pour les courts métrages, le contenu promotionnel et les publicités.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que la présence d’acteurs clés du marché, la disponibilité de divers logiciels de montage vidéo, l’adoption élevée de plates-formes OTT et de services vidéo à la demande, l’émergence d’éditeurs vidéo hautement qualifiés. , et des efforts continus pour lancer des versions mises à jour des logiciels de montage vidéo.

Le marché des logiciels de montage vidéo en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide entre 2021 et 2028 en raison de la croissance rapide du secteur de l’électronique grand public et de l’industrie des médias et du divertissement, de la demande croissante de services Internet haut débit, de smartphones, d’appareils intelligents, de la croissance rapide des réseaux sociaux. la diffusion des médias et l’adoption croissante des plates-formes OTT et de la vidéo à la demande. En outre, l’augmentation du revenu disponible et le nombre croissant d’influenceurs des médias sociaux et de YouTubers alimentent la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Pour cette étude, Reports and Data a segmenté le marché des logiciels de montage vidéo en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion, 2018 – 2028)

site

cloud sur

Outlook (Revenu, USD Billion, 2018 – 2028)

Commercial

Personnel

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Reste du monde

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

