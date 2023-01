Le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) dépasse la valorisation de 32,68 milliards USD avec un TCAC en croissance de 21,46%, d’ici 2029, la taille, la part, les tendances émergentes, l’analyse des acteurs clés et les facteurs de croissance du marché

Ce rapport se familiarise avec les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’amélioration d’un produit. Cette étude de marché aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts du consommateur concernant le produit spécifique. Il estime la part de marché et le volume de ventes possible d’une entreprise cliente. De plus, ce rapport d’analyse de marché découvre de meilleures et de nouvelles méthodes pour distribuer les produits aux consommateurs et reconnaît également l’étendue des problèmes de marketing.

Le logiciel de gestion vidéo d’un système de surveillance permet d’enregistrer et de surveiller divers flux de caméras et de définir des alertes en cas de sabotage et de détection de mouvement. Le logiciel de gestion vidéo localise et se connecte à toutes les caméras IP du réseau pour offrir une connexion fiable et sécurisée aux caméras.

Aperçu du marché : –

Le segment des applications de vente au détail devrait connaître un TCAC de 30 % sur le marché allemand des logiciels de gestion vidéo entre 2022 et 2030. Le vol à l’étalage et la démarque inconnue en magasin devraient coûter aux commerçants allemands plus de 5 milliards de dollars en 2021. VMS donne aux commerçants les outils pour stopper les pertes et les pertes de stock, améliorant ainsi les opérations globales d’une organisation.

Le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) était évalué à 6,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 32,68 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 21,46 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

MÉTRIQUE DU RAPPORT

Période de prévision – 2022 à 2029

Année de base – 2021

Années historiques – 2020 (personnalisable jusqu’à 2014 – 2019)

Principaux acteurs du marché :

Robert Bosch GmbH

Hanwha Techwin Co., Ltd.

Honeywell International Inc.

Schneider Electric

Axis Communications AB

Contrôles Johnson

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

NetApp

Dahua Technology USA Inc.

KEDACOM

Systèmes Verint Inc.

Mindtree Ltd.



puces électroniques

Société Avigilon

Société Panasonic

Panopto

Surveillance des ruelles

Eagle Eye Solutions Group Plc.

Arcules, Inc.

Objectifs principaux de l’étude de marché sur les logiciels de gestion vidéo (VMS)

Analyser le statut du marché mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) , les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs.

Présenter le développement du logiciel de gestion vidéo (VMS) aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leur plan et leurs stratégies de développement.

Définir, décrire et prévoir le marché par type de produit, marché et régions clés.

Portée du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

Le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) est segmenté en fonction de la taille de l’organisation, des composants, de la technologie, du déploiement et de la verticale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taille de l’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grandes Entreprises

Composant

Solutions

Application mobile

Diffusion intelligente

Sécurité et surveillance

Gestion du stockage

Vidéo Intelligente

Intégration de données

La gestion de cas

Gestion vidéo avancée

Gestion des applications personnalisées

Gestion de la navigation

Prestations de service

Services professionnels

Services gérés

Technologie

Logiciel de gestion vidéo analogique

Logiciel de gestion vidéo basé sur IP

Déploiement

Nuage

Sur site

Vertical

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Gouvernement

Santé et sciences de la vie

Fabrication et automobile

Détail

Transport et Logistique

Médias et divertissement

Télécom et technologies de l’information (TI)

Éducation

Immobilier

Énergie et utilité

Le tourisme et l’hospitalité

Les autres

Résidentiel et commercial

Surveillance du trafic

Corrections

Qu’est-ce que le segment technologique ?

Sur la base de la technologie, le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) est segmenté en logiciel de gestion vidéo analogique et logiciel de gestion vidéo basé sur IP.

Logiciel de gestion vidéo (VMS) Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, taille d’organisation, composant, technologie, déploiement et vertical, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) , Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord développe sa domination sur le marché mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) en raison de facteurs tels que l’infrastructure vieillissante et l’adoption et le déploiement croissants de systèmes de surveillance et de surveillance IP de pointe. De plus, la présence d’acteurs majeurs dans cette région renforce également la croissance du marché.

Au cours de la période de prévision, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé. La croissance de la région est attribuée à l’adoption croissante de VMS basés sur le cloud dans les pays APAC. Afin d’encourager la croissance économique, de nombreux pays, notamment la Chine, l’Inde et d’autres, augmentent leurs investissements dans les infrastructures.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

DEVELOPPEMENTS récents

La nouvelle série de caméras panoramiques FLEXIDOME 5100i, qui comprend des variantes IR intérieures et extérieures avec une résolution de 6 ou 12 mégapixels et un objectif fish-eye stéréographique, a été introduite par Bosch en juillet 2021. Une multitude de microphones sont également inclus dans les caméras.

Bosch a dévoilé sa nouvelle famille de caméras FLEXIDOME multi 7000i en avril 2021. Cette famille comprend des variantes IR et non IR avec une résolution de 12 ou 20 mégapixels pour permettre des aperçus multidirectionnels incroyablement complets.

Axis Communications a déclaré en avril 2021 qu’elle vendait Citilog (France), une filiale, à TagMaster (Suède), une société de technologie axée sur les applications ayant des intérêts commerciaux dans les solutions ferroviaires et de trafic. Après la clôture de l’achat le 30 avril, Axis devrait continuer à travailler en partenariat avec Citilog et TagMaster.

Conducteurs

Fonctions de sécurité et de surveillance

L’industrie de la sécurité et de la surveillance évolue, et cette tendance indique une plus grande dépendance aux avancées technologiques. L’augmentation de la demande de caméras de vidéosurveillance est un autre indicateur des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de surveillance. Les grandes entreprises offrent une variété de produits, y compris des caméras CCTV de 8 mégapixels. En plus des caméras alimentées par IP, la vaste sélection de caméras de sécurité et de surveillance CCTV comprend également des modèles avec vision nocturne ou vision nocturne colorée. Le marché des logiciels de gestion vidéo se développe en conséquence.

Augmentation du nombre de crimes et de menaces

Les organisations de sécurité continuent de faire preuve de prudence lorsqu’elles divulguent la portée de leurs opérations de surveillance pour examen public. Il ne fait aucun doute que donner plus de pouvoir de surveillance aux forces de l’ordre aide à prévenir certains crimes, mais il existe également une possibilité d’abus ou un risque pour les droits des personnes. De nombreux actes terroristes importants au cours des 20 dernières années ont suscité un débat sur l’utilisation de diverses technologies de surveillance. L’utilisation de nouvelles technologies pour la sécurité et la surveillance préventives renforce donc la croissance du marché.

Opportunités

Adoption croissante des technologies de pointe

L’intelligence artificielle et la machine profiteront vraiment au marché à long terme. Ces technologies avancées offrent un plus grand degré de sécurité et protègent les informations cruciales de l’utilisateur. L’analyse avancée et l’analyse vidéo offrent une sécurité contre les risques proactifs et, par conséquent, cela diffusera un bouche à oreille positif pour la technologie de surveillance des transactions à l’échelle mondiale.

Croissance et expansion

La croissance et l’expansion du secteur des services bancaires et financiers, en particulier dans les économies en développement, présenteront de très nombreuses opportunités pour la croissance du marché. De plus, la tendance croissante à la numérisation offre en outre de nombreuses opportunités de croissance sur le marché. L’augmentation quotidienne du nombre d’utilisateurs finaux, à grande et à petite échelle, et la numérisation complète des opérations joueront également en faveur du marché.

Ce que propose l’étude de marché sur les logiciels de gestion vidéo gérés (VMS):

L’industrie des logiciels de gestion vidéo gérés (VMS) donne des évaluations pour l’analyse au niveau régional avec la production, les ventes, la consommation, les importations et les exportations

L’industrie des logiciels de gestion vidéo gérés (VMS) fournit aux fabricants des informations de base, la catégorie de produits, le chiffre d’affaires, le prix et la marge brute (2019-2019)

Prévisions du marché des logiciels de gestion vidéo gérés (VMS) pour un minimum de 7 ans de tous les segments mentionnés

Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

L’industrie mondiale des logiciels de gestion vidéo gérés (VMS) partage les moteurs, les contraintes, les opportunités, les menaces, les défis et les opportunités d’investissement

Stratégique pour les nouveaux entrants sur le marché des logiciels de gestion vidéo gérés (VMS)

Processus de fabrication, fournisseurs, prix, analyse de la production et de la consommation, mode de transport et analyse des coûts, analyse de la chaîne industrielle

Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS)

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS)

Partie 05: Segmentation du marché mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Points couverts dans le rapport :

Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché Logiciel de gestion vidéo (VMS).

Le profil complet des entreprises est mentionné.

La production, les ventes, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Les facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) sont discutés en détail et les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.

Les domaines d’application du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) sont également abordés, donnant ainsi une idée générale du marché aux clients.

Le rapport contient l’analyse SWOT du marché. Enfin, le rapport contient la partie conclusion où les opinions des experts industriels sont incluses.

Raisons d’acheter le rapport sur le marché du logiciel de gestion vidéo (VMS):

Le rapport examine comment le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) se développera à l’avenir.

Étudier différentes vues du marché Logiciel de gestion vidéo (VMS) à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter.

Analyser le type de produit susceptible de contrôler le marché et les régions susceptibles de connaître le développement le plus rapide au cours de la période de prévision

Identifiez les nouveaux développements, les parts de marché de Logiciel de gestion vidéo (VMS) et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché.

Paysage concurrentiel comprenant la part de marché des principaux acteurs ainsi que les stratégies clés acceptées pour la croissance au cours des cinq dernières années

Des profils complets d’entreprise couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements actuels, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché des logiciels de gestion vidéo (VMS)

