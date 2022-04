Le marché des logiciels de gestion immobilière devrait atteindre 2,58 milliards USD d’ici 2027

L’accent croissant mis sur la rationalisation du travail administratif de l’immobilier, des sociétés de logement et des propriétés commerciales, et la priorisation de l’efficacité automatisée et sans erreur du logiciel PMS influencent délibérément la croissance du marché.

Taille du marché des logiciels de gestion immobilière – 1,56 milliard USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 6,4%, tendances du marché – L’accent croissant sur les solutions PMS basées sur le cloud dans les propriétés commerciales

Le marché mondial des logiciels de gestion immobilière devrait atteindre 2,58 milliards USD en 2027. Les facteurs associés à la croissance du marché comprennent l’adoption croissante des solutions logicielles de suivi des locataires et des baux par les propriétaires et les propriétaires, une plus grande importance accordée aux solutions de comptabilité immobilière basées sur le Web, l’augmentation des investissements dans l’immobilier, le logement et propriétés commerciales et un développement plus élevé des propriétés résidentielles dans les grandes villes des économies en développement.

Comptabilité immobilière, suivi du budget, gestion des loyers et des fournisseurs, rappels automatisés pour les locataires et les gestionnaires concernant les rappels de loyer, aperçu des tâches de gestion quotidiennes, plus grande flexibilité sur l’audit des comptes, la communication propriétaire-locataire sont quelques-unes des raisons mentionnées pour lesquelles le PMS est largement adopté.

Afin d’assurer une plus grande intégrité, la plupart des gestionnaires de ces propriétés demandent une double vérification des réponses fournies dans le formulaire de candidature. Sur cette note, les outils de gestion immobilière établissent un rapport clair sur toutes les applications qui vont au-delà et même au-delà des méthodes traditionnelles.

L’urbanisation et la commercialisation croissantes dans les pays en développement et l’immense augmentation de la population vivant dans les grandes villes sont les raisons pour lesquelles les communautés résidentielles locatives se développent considérablement. Une croissance énorme dans les sociétés de logement et l’exigence d’une bonne gestion des entreprises immobilières, les PMS sont largement préférées et adoptées.

Les principaux acteurs du marché sont AppFolio, Inc., Entrata, Inc., Console, InnQuest, IQware Inc., Yardi Systems Inc., RealPage, Inc. , Console Group, MRI Software LLC, Buildium, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’en janvier 2020, Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL), une société immobilière commerciale américaine, a lancé sa première application mobile de gestion immobilière nommée Overview by JLL pour les sociétés résidentielles. L’application automatise les tâches quotidiennes et rationalise la plupart des principales préoccupations de toutes les sociétés résidentielles telles que la gestion des visiteurs, la réservation des installations, la facturation et le paiement, entre autres.

Dans le contexte du type de propriété, le sous-segment résidentiel occupe la plus grande part de marché de 53,2 % en 2019, avec le taux de croissance le plus rapide de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision. Le type de propriété comprend, Résidentiel, Commercial et Autres. Les gestionnaires ou propriétaires de propriétés résidentielles sont les utilisateurs finaux les plus précieux de ce marché et leur énorme contribution augmente considérablement la part de marché.

Les entreprises se sont rapidement tournées vers les technologies cloud à l’échelle mondiale ces derniers temps, la principale raison de l’acceptation à grande échelle des technologies cloud a été l’évolutivité étendue et la réduction des coûts opérationnels offerts par les services cloud. Une énorme opportunité de croissance attend le marché car il s’agit d’une technologie émergente.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 9,6 % au cours de la période de prévision. L’application croissante de la gestion immobilière dans les espaces résidentiels et commerciaux et un énorme développement des sociétés de logement et des centres commerciaux, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, sont quelques-uns des facteurs qui augmentent la croissance du marché dans cette région.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont été segmentés en Marché mondial des logiciels de gestion immobilière sur la base de l’utilisateur final, du type de propriété, du déploiement et de la région :

(chiffre d’affaires : milliards USD ;

perspectives

l’

utilisateur

)

2017-2027

de

finalChiffre d’affaires : milliards USD ; 2017-2027)

Résidentiel

Commercial

Autres

Perspectives de déploiement (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2017-2027)

Cloud

sur site

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

