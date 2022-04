Le marché des logiciels de gestion des tâches devrait atteindre 7 674,7 millions USD d’ici 2028

La capacité de promouvoir la collaboration dans un espace de travail, d’augmenter l’efficacité et le rendement du travail, de gérer les ressources et de hiérarchiser les tâches, la recherche et le développement approfondis et les entreprises déployant constamment des mises à jour supérieures sont les facteurs clés contribuant au TCAC élevé du marché des logiciels de gestion des tâches au cours de la période de prévision.

Taille du marché des logiciels de gestion des tâches – 2 853,6 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 13,00%, tendances du marché – Utilisation efficace de la main-d’œuvre en gérant les tâches de manière centralisée pour stimuler la croissance du marché des logiciels de gestion des tâches

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, lemondial des logiciels de gestion des tâches était évalué à 2 853,6 millions USD en 2020 et devrait atteindre 7 674,7 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 13,0 %. L’étude donne un aperçu global des facteurs responsables de la croissance du marché des logiciels de gestion des tâches. Le marché mondial des logiciels de gestion des tâches est motivé par la capacité du logiciel à gérer les flux de travail de manière centralisée et à attribuer les tâches aux bonnes ressources. Cela aide à gérer une certaine tâche et à maintenir un flux de travail approprié. Les avancées technologiques de l’IA et de l’apprentissage automatique offrent des opportunités lucratives aux fournisseurs du marché des logiciels de gestion des tâches. L’automatisation et l’orchestration sont les nouvelles tendances à surveiller sur le marché des logiciels de gestion de tâches. L’intégration de ces technologies permet une meilleure utilisation des ressources à des coûts réduits, augmentant ainsi la productivité et l’efficacité de la main-d’œuvre. Ils fournissent des informations utiles telles que les ressources, les jalons, les estimations, les prévisions et les développements. Ils aident à atteindre les objectifs, soit au niveau personnel, soit au niveau collectif. Ils aident également à partager des informations.

La solution aide les entreprises à créer leurs propres workflows et orchestrations personnalisés en fonction de la nature de l’activité. Cela aide à travailler de manière centralisée et à minimiser la perte de données tout en augmentant l’efficacité du travail. Le logiciel de gestion des tâches fonctionne à distance, permettant à l’utilisateur de configurer et d’exécuter des tâches à partir de n’importe quel appareil et de n’importe quel endroit. Ils prennent en charge les capacités BYOD et peuvent être exécutés sur n’importe quel appareil, ce qui réduit le besoin d’une infrastructure personnalisée pour le même. La compétition intense tient les joueurs clés à l’affût. De nombreuses utilisations finales généralisées ont alimenté la concurrence et font avancer le marché. Le segment des logiciels devrait détenir une part importante du marché des logiciels de gestion des tâches en raison de ses fonctionnalités infinies.

Principaux participants Microsoft, Evernote Corporation, Inflectra, Workfront, Wrike, Zoho, Redbooth, todo.vu, com, Smartsheet et TimeCamp, Atlassian, Pivotal Software, RingCentral, Azendoo et Bitrix.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des logiciels de gestion des tâches croît à un TCAC de 6 % en Asie-Pacifique, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

L’Amérique du Nord a la plus grande adoption sur le marché du logiciel de gestion des tâches en raison de la présence de grandes multinationales et d’une main-d’œuvre intelligente dans les industries.

Le segment sur site du marché des logiciels de gestion des tâches devrait occuper la majorité du marché, représentant près de 82,2% de part. en raison de la présence d’un grand nombre de fournisseurs gratuits et de logiciels open source.

Le déploiement du cloud devrait croître à un rythme plus rapide en raison de l’adoption croissante des logiciels basés sur le cloud et des avantages qu’ils offrent, tels que l’évolutivité, la convivialité et la disponibilité

Le logiciel de gestion des tâches est indépendant de la plate-forme et peut être pris en charge par plusieurs systèmes d’exploitation tels que comme Windows, Mac, Linux, Mobile OS et autres.

On estime que la fonction commerciale de marketing détient la plus grande part de marché sur le marché. Les fonctions marketing ont de nombreuses tâches uniques et répétitives qui nécessitent des actions et un soutien rapides car elles sont essentielles pour l’

entreprise solutions pour une meilleure utilisation des ressources

Le segment informatique et télécom du marché des logiciels de gestion des tâches occupait près de 19,9% du marché en raison de la capacité du logiciel à atteindre des objectifs personnels et collectifs.

Le marché du segment des services a connu une croissance robuste en raison des progrès et de l’avènement de technologies telles que l’IA et l’apprentissage automatique, qui ont rendu la gestion des consommateurs plus rapide et plus facile et ont augmenté l’efficacité des services fournis.

Segments couverts par le rapport

Aux fins du présent rapport, Reports and

segmenté

logiciels

marché

ont

données

tâches

type(Chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Sur site

Cloud

Type de fonction commerciale (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Marketing

Ressources humaines

Finance

Autres (déploiement, développement et service client)

Taille de l’organisation (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Moyennes entreprises

Petites entreprises

Utilisateur final Type

BFSI

Informatique et télécommunications

Santé

Fabrication

Éducation

détail

Médias et divertissement

Gouvernement et Défense

Autre

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Nous offrons également un rapport personnalisé selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport modifié.

