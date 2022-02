Le marché des logiciels de gestion des œuvres d’art en Amérique du Sud connaîtra une croissance massive de 32,81 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 5,1% | Aperçu du marché des entreprises

« Le marché des logiciels de gestion des œuvres d’art en Amérique du Sud » devrait atteindre 32,81 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 22,12 millions de dollars américains en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,1 % de 2021 à 2028.

Le marché des logiciels de gestion des illustrations SAM est sous-segmenté au Brésil, en Argentine et dans le reste de SAM. Un scénario de croissance mixte caractérise la région, de nombreux pays ayant des environnements politiques et macroéconomiques complexes. Les mesures positives prises par les gouvernements, malgré de nombreux obstacles, facilitent le développement de diverses industries à un rythme durable, permettant ainsi aux économies de prospérer. À l’heure actuelle, plusieurs pays de cette région ne disposent pas de l’infrastructure et des ressources nécessaires à une adoption élevée de solutions d’automatisation technologiquement avancées dans l’infrastructure industrielle.

Voici les principaux fabricants de logiciels de gestion d’œuvres d’art en Amérique du Sud –

enLabel Global Services

Karomi Inc.

Loftware, Inc.

Freyr

Esko Graphics BV

Kallik

LascomComment

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DES ŒUVRES D’ART EN AMÉRIQUE DU SUD

Marché des logiciels de gestion des illustrations en Amérique du Sud – Par déploiement

Sur site

Nuage

Marché des logiciels de gestion des œuvres d’art en Amérique du Sud – Par application

Sciences de la vie

Vendre au détail

Fabrication

Autres

Marché des logiciels de gestion des œuvres d’art en Amérique du Sud – Par pays

Brésil

Argentine

Reste de SAM

