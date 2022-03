Le marché des logiciels de gestion des accréditations est en plein essor dans le monde entier avec Armature, Compwalk, Creatrix Campus

Selon notre dernière étude de marché sur les prévisions du marché mondial des logiciels de gestion des accréditations jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par type de déploiement (cloud et sur site) ; Taille de l’entreprise (PME et grandes entreprises) ; et géographie, le marché était évalué à 98,79 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 252,64 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 13,1 % de 2019 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Un logiciel de gestion de l’accréditation assiste les instituts, les associations, les universités et les organismes gouvernementaux dans des processus tels que la validation, l’évaluation, la rétroaction, le suivi des résultats et les activités d’accréditation internationale. Le système d’accréditation est conforme à plusieurs organismes d’accréditation, tels que NBA, ABET, NAAC, CPE, TEQSA et KHDA. Le logiciel permet aux utilisateurs d’ajouter des modules avec une simplicité de glisser-déposer. Il permet également une intégration facile d’un système de gestion des informations d’accréditation entièrement personnalisable et complet dans le système existant des utilisateurs. CompWALK est un fournisseur clé de systèmes de gestion d’accréditation de premier plan qui combinent des éléments intégraux d’un processus d’accréditation en une seule solution cohérente,

Fournisseur Paysage

Armature, Compwalk, Creatrix Campus, Dossier Solutions, Liaison International, Openwater, Qualtrax, Softtech Health, LLC, Spol, Wizehive

Perspectives du marché

Importance croissante des smartphones

La portée des logiciels de gestion des accréditations devrait s’élargir avec le nombre croissant d’écoles élémentaires et secondaires, de collèges, d’écoles professionnelles, d’écoles de commerce, d’écoles techniques et de métiers et d’instituts de services de soutien pédagogique. La croissance du secteur de l’éducation contribue au processus de développement de l’économie et à la constitution d’une main-d’œuvre qualifiée. L’augmentation de la population nécessite une augmentation de la capacité du secteur de l’éducation à répondre à la demande croissante de services éducatifs. Les économies émergentes, telles que l’Inde, attirent des investissements dans le secteur de l’éducation qui accélèrent l’adoption de logiciels de gestion d’accréditation.

L'augmentation de la population nécessite une augmentation de la capacité du secteur de l'éducation à répondre à la demande croissante de services éducatifs. Les économies émergentes, telles que l'Inde, attirent des investissements dans le secteur de l'éducation qui accélèrent l'adoption de logiciels de gestion d'accréditation.

Le rapport segmente le marché mondial des logiciels de gestion des accréditations comme suit :

Par déploiement

sur site, cloud

Par EntrepriseTaille

PME, Grandes Entreprises

Par géographie

Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Europe, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe, Asie-Pacifique (APAC), Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’APAC, Moyen-Orient et Afrique (MEA) , Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Reste de la MEA, Amérique du Sud (SAM), Brésil, Argentine, Reste de la SAM

L’analyse régionale du marché mondial des logiciels de gestion des accréditations est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde. Considérant que, en raison de la hausse no. des activités de recherche dans des pays tels que la Chine, l’Inde et le Japon, la région Asie-Pacifique devrait également afficher un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision 2019-2027.

Table des matières

1. Introduction

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché

des logiciels de gestion des accréditations 5. Marché des logiciels de gestion des accréditations – Dynamique clé du marché

6. Marché des logiciels de gestion des accréditations – Analyse globale

7. Analyse du marché des logiciels de gestion des accréditations – Par type de déploiement

8. Analyse du marché des logiciels de gestion des accréditations – par taille d’entreprise

9. Marché des logiciels de gestion des accréditations – Analyse géographique

10. Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de gestion des accréditations

11. Paysage de l’industrie

12. Profils des entreprises

13. Annexe

