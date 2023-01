Le marché des logiciels de gestion de salle de sport affichera un TCAC remarquable de 8,9% d’ici 2029, les principaux moteurs, la taille, la part, les applications et l’analyse des opportunités

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des logiciels de gestion de salles de sport devrait atteindre 27 617,50 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché des logiciels de gestion de salle de sport couvre également de manière exhaustive les prix, les brevets et les avancées technologiques.

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport intitulé » Marché des logiciels de gestion de salle de sport » Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, du segment clé, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel. L’analyse de marché et les informations incluses dans ce rapport d’étude de marché sur les logiciels de gestion de gymnases offrent des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source impérative de conseils qui fournissent la bonne direction aux entreprises et aux particuliers intéressés par Ce rapport sur les logiciels de gestion de salle de sport englobe également toutes les données, notamment la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements,les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont obtenus à l’aide de l’analyse SWOT.

Analyse du marché des logiciels de gestion de salle de sport :

Ce rapport sur le marché des logiciels de gestion de gymnase fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des logiciels de gestion de salle de sport, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché des logiciels de gestion de salle de sport comprend :

Microsoft

Oracle

MINDBODY, Inc.

Zénoti

Perfect Gym

Virtuagym

WellnessLiving Systems Inc.

Jonas Fitness Inc.

Wodify Technologies Ltd

Planificateur Zen, LLC

Glofox

Treshna Enterprises Ltd.

Push Press, Inc.

RhinoFit

TeamUp Sports, Inc.

WodGuru

Brochet 13, Inc.

Logiciel de gestion de club et GYM (logiciel Shapenet)

Solution douce aléatoire

Omnifier

Arbox Ltd.

com

Développement récent

En juillet 2022, Glofox a annoncé son accord avec les studios 9Round. Dans le cadre de cet accord, la société fournit sa plate-forme d’exploitation et de gestion aux studios 9Round sur plus de 20 marchés, avec une croissance qui devrait s’étendre à 15 marchés au cours des deux à trois prochaines années. La société génère des revenus et vise une expansion internationale sur le marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport

En avril 2022, Virtuagym a annoncé l’amélioration de sa plateforme d’entraînement en introduisant une plateforme vidéo dans le secteur du fitness. Ce développement aidera l’entreprise à offrir des solutions meilleures et diversifiées aux clients, améliorant ainsi la valeur de la marque sur le marché.

Dynamique du marché des logiciels de gestion de salle de sport

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Adoption d’un logiciel de gestion de salle de sport pour optimiser diverses opérations

De nos jours, partout dans le monde, il existe une demande croissante de solutions qui aident les salles de sport et les établissements de fitness à réduire leurs coûts et à optimiser leurs opérations. Cela est dû à la disponibilité de divers systèmes de gestion de salles de sport disponibles sur le marché pour aider les propriétaires de salles de sport à accéder aux entreprises depuis des régions éloignées. Chaque propriétaire de salle de sport utilise une méthode différente pour gérer une salle de sport. Mais le système de paie est le besoin standard pour chacun d’eux. Ils veulent une solution qui calcule des taux de rémunération personnalisés, tels qu’hebdomadaires, mensuels, horaires, etc.

La pénétration de diverses technologies et fonctionnalités a transformé l’industrie des logiciels de gestion de salle de sport

Récemment, la combinaison de la technologie du fitness et du fitness numérique a remodelé le secteur de la gestion des salles de sport de manière avancée. Les technologies de fitness les plus utilisées aujourd’hui vont des applications et de la technologie portable aux plates-formes et équipements de fitness numériques. De nos jours, les salles de sport ont amélioré leurs offres en ligne et les membres ont amélioré la configuration de leur domicile en investissant à long terme dans divers équipements, applications, appareils portables et trackers de fitness. Selon le Forum économique mondial, les téléchargements d’applications de fitness ont augmenté de près de 50 % au premier semestre 2020.

L’industrie du fitness a été considérablement affectée par la technologie. Les technologies portables telles que les trackers de fitness et les montres intelligentes deviennent de plus en plus populaires, car elles offrent un moyen pratique de suivre vos progrès en matière de fitness. Ces appareils peuvent également fournir des informations précieuses sur vos habitudes de sommeil, vous aidant à obtenir le repos dont vous avez besoin pour donner le meilleur de vous-même. La croissance du cloud computing a permis aux logiciels de gestion de salle de sport d’être facilement accessibles sur les smartphones, au profit des employés de la salle de sport, y compris les entraîneurs et les membres de la salle de sport.

Occasion

Le partenariat stratégique, les lancements de solutions et l’acquisition auprès d’acteurs majeurs

Le marché des logiciels de gestion de salle de sport est en croissance, en raison de facteurs tels que la croissance des réseaux 5G LTE, la croissance des technologies basées sur le cloud et la croissance des capacités de diffusion telles que la diffusion en direct de contenus et autres. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la forme physique contribue également à la croissance de plusieurs clubs de fitness et salles de sport dans le monde. Pour cette raison, il existe une énorme demande de solutions logicielles avancées de gestion de salle de sport pour améliorer l’efficacité de la salle de sport et surveiller efficacement ses membres. Les propriétaires et les entraîneurs de salle de sport préfèrent les logiciels de gestion de salle de sport. En raison de la demande croissante, divers géants de la technologie et start-ups développent des solutions innovantes de gestion de salles de sport. Pour obtenir des avantages sur le marché, ces acteurs concluent divers partenariats, obtiennent divers contrats d’installation et de mise à niveau, concluent des partenariats,

Contraintes/Défis

Augmentation de la cybersécurité et des menaces dans les logiciels de gestion de salle de sport

Le logiciel de gestion de salle de sport stimule la croissance de l’industrie de la salle de sport en offrant une facilité d’utilisation et une gestion appropriée de la salle de sport et d’autres fonctions. Pourtant, dans le même temps, cela augmente le risque lié aux données pour l’industrie de la gym. Le logiciel de gestion de salle de sport contient une énorme quantité de données sur les joueurs, les équipes, les transactions financières et autres qui peuvent être exposées ou utilisées pour des pratiques illégales. L’industrie de la gym est confrontée à des cyberattaques majeures pour voler les données sensibles des joueurs, des organisations, des clubs et autres. La menace de la vulnérabilité des données est un facteur de restriction majeur qui limite la croissance du marché de la gestion des salles de sport.

Manque de professionnels qualifiés liés aux logiciels de gestion de salle de sport à travers le monde

Nowadays, the most in-demand skills that tech companies are looking for in employees are data analytics, AI and ML, digital project management, and soft skills, among others which are important to understand and build the foundation of gym management software. Even if automation helps networks to run by themselves, companies still need people with such skills as data science and data analytics to work on the algorithms to run the networks better. There is a need for software engineers to develop gym management software, and a skilled resource is required to operate the software. Project management is not only meant for tech companies but is an important aspect of developing digital products and services in timely and cost-effective ways for all industries. However, many companies are finding difficulty in recruiting people with the skills and education in line with the business standards. Therefore, the lack of skilled professionals across the globe is expected to create a major challenge for the market to grow.

Global Gym Management Software Market Segmentations:

Deployment Type

Cloud

On-Premises

Enterprise Size

Large Scale Enterprises

Medium Scale Enterprises

Small Scale Enterprises

Sales Channel

B2B

B2C

Application

Gyms & Health Clubs

Sports Clubs

Others

Gym Management Software Market Country Level Analysis

The countries covered in the gym management software market report are South Africa, Saudi Arabia, U.A.E., Egypt, Israel, the Rest of Middle East and Africa, U.S., Canada, Mexico, Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Rest of Europe, China, Japan, India, South Korea, Australia, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific, Brazil, Argentina and Rest of South America. North America dominates globally due to rising demand for advanced technologies and software design and development.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport sur le marché des logiciels de gestion de salle de sport répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Logiciel de gestion de salle de sport générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Logiciel de gestion de salle de sport?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de Logiciel de gestion de salle de sport?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Logiciel de gestion de salle de sport ?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Logiciel de gestion de salle de sport pour étendre leur présence géographique ?

Quelles sont les principales avancées du marché Logiciel de gestion de salle de sport ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché des logiciels de gestion de salle de sport ?

Table des matières : Marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport, par type de déploiement

7 Marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport, par taille d’entreprise

8 Marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport, par canal de vente

9 Marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport, par application

10 Marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport, par région

11 Marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

