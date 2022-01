Le marché des logiciels de gestion de cabinet vétérinaire Devrait Afficher une croissance significative de 539,7 Millions de dollars à un TCAC de +7% d’ici 2027 |/ IDEXX Laboratories, Inc, COVETRUS INC, Hippo Manager Software

Le Logiciel de gestion de cabinet vétérinaire est un outil en ligne qui contribue aux processus quotidiens d’une clinique ou d’un hôpital vétérinaire. Il est utilisé dans les centres de santé animale pour abréger, rationaliser et automatiser les systèmes, y compris la gestion des rendez-vous, la gestion des dossiers, etc.

Le marché mondial des logiciels de gestion des cabinets vétérinaires devrait croître à un TCAC de + 7% de 2022 à 2027 pour atteindre 539,7 millions de dollars d’ici 2027.

La gestion de la pratique vétérinaire est une occupation consistant à gérer les activités et les procédures d’un redoublement vétérinaire. Le travail d’un directeur de pratique consiste à s’assurer que les processus quotidiens sont gérés sans heurts et que les objectifs financiers sont atteints.

Acteurs Clés-

Laboratoires IDEXX, Inc. (ÉTATS-UNIS), COVETOUS, INC. (États-Unis), Hippo Manager Software, Inc. (États-UNIS), Advanced Technology Corp. (États-UNIS), VETport LLC. (États-UNIS), DaySmart Software (États-UNIS), AmerisourceBergen Corporation (États-Unis), Animal Intelligence Software Inc. (États-UNIS), FirmCloud Corp. (États-UNIS), ClienTrax (États-Unis) et ezofficesystems Ltd. (Royaume-Uni) entre autres.

Logiciel de Gestion des Meilleurs Cabinets Vétérinaires: IDEXX Cornerstone Veterinary Software, AVImark, IntraVet, eVetPractice, DVMAX, Hippo Manager Software, ezyVet font partie des meilleurs Logiciels de Gestion des Cabinets Vétérinaires.

De même, lorsque les pratiques vétérinaires fonctionnaient avec une capacité réduite à suivre la convention COVID-19, la réservation d’arrangements pour les administrations non en crise a connu un développement. Par exemple, comme le révèle le rapport de l’American Medical Association distribué en 2021, la planification de l’arrangement pour les pratiques vétérinaires était conforme à l’objectif et se développait avec 7% en 2021. Cela a élargi l’intérêt pour la pratique vétérinaire les membres du conseil de programmation pour travailler avec les processus de travail et la réservation informatisée des arrangements.

Segmentation du Marché Mondial des Logiciels de Gestion de Cabinet Vétérinaire-

Par Mode De Livraison-

* Sur site

* Basé sur le cloud / le Web

Par Type De Pratique-

* Pratiques des Animaux de Compagnie

* Pratiques Animales Mixtes

* Pratiques Animales Productrices d’Aliments

* Pratiques Équines

Par Utilisateur Final-

* Hôpitaux Vétérinaires

* Services Vétérinaires Ambulatoires

* Pratiques de référence et de Spécialité

Par Géographie-

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique (APAC)

* Amérique Latine

* Moyen-Orient et Afrique

L’effet de la pandémie de COVID-19 a été brusque et s’est déplacé dans les appels vétérinaires du monde entier. Les mesures de contrôle mises en œuvre pour faire face à la pandémie ont généralement affecté chacun des domaines, y compris la considération vétérinaire, au début de la pandémie. En raison du confinement à travers le pays forcé dans différents pays, les milieux cliniques vétérinaires fonctionnaient juste pour un examen urgent, restreignant les administrations hors crise comme les bilans annuels de bien-être, les vaccinations et la fixation ou la fixation. Il a fait moins de trafic de clients, a limité le transport de contrepartie et a diminué les revenus. Selon le rapport de l’Association médicale américaine distribué en 2021, l’efficacité des pratiques vétérinaires a diminué de 25% en 2020 en raison des conventions COVID-19. Cela a eu une incidence contraire sur les adhésions aux programmes de formation du conseil en pratiques vétérinaires.

En tout cas, du côté opposé, on a vu que le nombre de propriétaires d’animaux de compagnie dans différentes nations augmentait principalement en raison des limitations de mouvement et de la séparation sociale. Par exemple, l’Hôpital pour animaux de compagnie de Banfield (États-Unis) a détaillé qu’environ 9,2% de plus de canins adolescents et 12,4% de plus de félins adolescents avaient été amenés dans une clinique pour des visites vétérinaires en 2020 par rapport à 2019. En raison de l’intérêt accru pour la formation des programmes de l’exécutif, de nombreuses organisations ont créé et amélioré la pratique des programmes du conseil d’administration. Par exemple, en juin 2021, COVETRUS Inc. (États-Unis) a amélioré sa formation au conseil de programmation AVImark et eVetPractice en coordonnant la plate-forme de gestion des ordonnances Covetrus pour autoriser l’accès à des contenus informatisés afin de faciliter les recommandations.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Logiciels de Gestion de la Pratique Vétérinaire

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Logiciels de Gestion de la Pratique Vétérinaire

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance du Développement du Marché des Logiciels de Gestion de la Pratique Vétérinaire 2022-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

