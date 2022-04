Le marché des logiciels de financement du commerce devrait croître à un TCAC de 10,3 % pour atteindre 2920,4 millions de dollars américains de 2020 à 2027

Le marché des logiciels de financement du commerce devrait passer de 1 573,8 millions de dollars américains en 2021 à 2 920,4 millions de dollars américains d’ici 2027. Le marché des logiciels de financement du commerce devrait croître à un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

L’intérêt croissant des entreprises pour la numérisation et l’adoption croissante du déploiement de solutions basées sur le cloud sont quelques-uns des principaux facteurs moteurs du marché mondial des logiciels de financement du commerce. Cependant, les problèmes de sécurité élevés et le coût d’intégration avec d’autres plates-formes existantes peuvent entraver la croissance du marché dans certaines applications. Malgré certaines limites, la prise de conscience et la demande croissantes dans les économies émergentes et l’intégration de technologies avancées avec les logiciels de financement du commerce sont les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance future du marché des logiciels de financement du commerce.

Marché des logiciels de financement du commerce – Profils des entreprises

AWPL

BT Systems, LLC.

CGI INC.

Systèmes chinois

Comarch SA

Finastra

IBSFINtech

ICS FINANCIAL SYSTEMS LTD

MITech – Make Intuitive Tech SA

Newgen Software Technologies Ltd.

Systèmes persistants

Surecomp

Cependant, depuis l’apparition du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s’est propagée dans le monde entier à près de 180 pays et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a déclarée urgence de santé publique. L’impact mondial de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) commence déjà à se faire sentir et aura un impact significatif sur le marché 2020 et 2021 des logiciels de financement du commerce. L’épidémie de COVID-19 a eu des effets sur de nombreux aspects, tels que l’arrêt des activités commerciales, les interdictions de voyager, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, le ralentissement des activités de production, la pénurie de main-d’œuvre, la panique croissante parmi la population et l’incertitude quant à l’avenir.

Le marché des logiciels de financement du commerce est segmenté en composants, déploiement, taille d’entreprise, utilisation finale et géographie. Basé sur les composants, le marché est segmenté en solutions et services. En 2020, le segment des solutions détenait la plus grande part du marché mondial des logiciels de financement du commerce. Basé sur le déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site. En 2020, le segment du cloud détenait la plus grande part du marché mondial des logiciels de financement du commerce. En fonction de la taille de l’entreprise, le marché des logiciels de financement du commerce est divisé en PME et grandes entreprises. Le segment des PME devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Sur la base de l’utilisation finale, le marché est segmenté en banques, commerçants et autres. Le segment des banques a contribué pour une part substantielle en 2020. Géographiquement, le marché est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord,

Les acteurs opérant sur le marché Logiciel de financement commercial se concentrent sur des stratégies, telles que les initiatives de marché, les acquisitions et les lancements de produits, pour maintenir leurs positions sur le marché Logiciel de financement commercial. Quelques développements par des acteurs clés du marché des logiciels de financement du commerce sont :

En septembre 2020, Actifio et Persistent Systems se sont alliés pour aider les entreprises à moderniser la pile de données et à accélérer les initiatives de transformation numérique.

En août 2020, ClickSWITCH a déclaré un partenariat combiné pour offrir aux clients communs une expérience intégrée transparente.

Marché des logiciels de financement du commerce – par composant

Solution

Prestations de service

Marché des logiciels de financement du commerce – par déploiement

Nuage

Sur site

Marché des logiciels de financement du commerce – par taille d’entreprise

PME

Grandes Entreprises

Marché des logiciels de financement du commerce – par utilisation finale

Banques

Les commerçants

Autres

Marché des logiciels de financement du commerce – par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  France Allemagne Russie ROYAUME-UNI Italie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Chine Inde Japon Australie Corée du Sud Reste de l’APAC

AEM Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA

SAM Brésil Argentine Reste de SAM



