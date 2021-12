Le marché des logiciels de facturation médicale croît à un TCAC de 5,1% et un acteur clé majeur – Nextech Systems, LLC, Meditab, TotalMD, CollaborateMD Inc, Paystand & AllegianceMD

Le marché des logiciels de facturation médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,1% au cours de la période mentionnée ci-dessus. La demande croissante des prestataires de soins de santé contribuera à accélérer la croissance du marché des logiciels de facturation médicale au cours de la période mentionnée ci-dessus.



Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des logiciels de facturation médicale sont Nextech Systems, LLC, Meditab, TotalMD, CollaborateMD Inc, Paystand, Inc, AllegianceMD, American Medical Software, MGMA, Instamedicalcare, Therabill LLC, Brightree LLC et Kareo, entre autres nationaux et mondiaux. joueurs. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Aperçu de l’étude