Le marché des logiciels de diagramme atteindra 1313,66 millions de dollars d’ici 2028 – Edrawsoft, Gliffy (Perforce Software,), Lucid Software, Nulab, Samepage.io

Les logiciels de création de diagrammes connaissent une adoption croissante dans les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises au fil des ans. Les entreprises adoptent ces solutions pour diverses applications, notamment l’organigramme, la carte mentale, l’organigramme, la chronologie et l’organigramme des subventions. L’adoption d’un logiciel de création de diagrammes permet de mieux définir le flux de travail et la hiérarchie, offrant ainsi une transparence entre les organisations.

Le marché des logiciels de création de diagrammes devrait passer de 700,00 millions de dollars US en 2021 à 1313,66 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 9,4 % entre 2021 et 2028.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de création de diagrammes

En raison de l’épidémie soudaine de COVID-19, la plupart des individus travaillent à domicile et passent plus de temps en ligne, ce qui accélère la transition vers l’adoption de la technologie numérique. La demande croissante de ressources numériques met à rude épreuve les systèmes de plusieurs organisations de logiciels et de plates-formes et entrave leur capacité à fournir des services avec fiabilité et qualité. Le besoin de collaboration entre les membres de l’équipe lors des présentations et des réunions a propulsé l’adoption de logiciels de création de diagrammes permettant la collaboration dans toute la région. Tous ces facteurs ont un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de création de diagrammes.

Perspectives stratégiques :

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels de création de diagrammes se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2021, la version 9.0 de Wondershare EdrawMind a intégré une nouvelle interface utilisateur et des fonctionnalités avancées telles que le mode contour et le positionnement sans branche. Ce nouveau lancement devrait offrir une expérience de travail plus fluide et plus rapide et répondre aux besoins croissants de ses utilisateurs En 2021, Edrawsoft a lancé sa nouvelle version Wondershare EdrawMax 11.0 pour une meilleure expérience client. La nouvelle solution comprend des options de diagramme pour divers scénarios d’utilisation et de nombreux modèles de diagramme pour différentes industries.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part du marché des logiciels de création de diagrammes en 2020. Les entreprises du marché européen adoptent des stratégies majeures, telles que les fusions et acquisitions, pour améliorer la valeur de leur marque à travers le monde. Ces acteurs adoptent également des stratégies de croissance inorganique, telles que des rachats et des partenariats, pour établir des relations commerciales avec d’autres fournisseurs, améliorant ainsi la position existante sur le marché. En mars 2019, Visirule, une organisation basée au Royaume-Uni, a intégré l’intelligence artificielle à sa plate-forme logicielle de diagramme. Les pays européens disposent des meilleurs systèmes de gestion, ce qui, associé aux tendances prévalant dans les établissements d’enseignement et le secteur des entreprises, alimente la demande de logiciels de création de diagrammes, entraînant un déploiement accru de logiciels dans la région. L’utilisation croissante de logiciels avancés pour l’apprentissage et la présence croissante d’étudiants étrangers et locaux dans plusieurs pays stimulent la demande de logiciels de création de diagrammes dans les applications des établissements d’enseignement. Par exemple, comme le Royaume-Uni est une plaque tournante mondiale pour l’enseignement supérieur, le déploiement de systèmes éducatifs avancés, tels que les logiciels de création de diagrammes, augmente dans le pays.

Les acteurs du marché des logiciels de création de diagrammes adoptent plusieurs stratégies organiques et inorganiques pour développer leurs activités et conserver leur marque à travers le monde. Par exemple, en 2021, Lucidchart Software Inc. a annoncé son partenariat stratégique avec le programme Asana Partners en tant que partenaire technologique avec l’intégration de Lucidchart pour prendre en charge les équipes distribuées dans les flux de travail existants. Cette nouvelle intégration permettra aux utilisateurs de Lucidchart d’intégrer de manière transparente des diagrammes, des organigrammes et plus encore dans les briefs de projet Asana, permettant aux équipes de visualiser les documents Lucidchart sans basculer entre les applications.

Le marché des logiciels de création de diagrammes est segmenté en fonction du type de déploiement, de la taille de l’entreprise, de l’application et de la géographie. En fonction du type de déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site. En fonction de la taille de l’entreprise, le marché des logiciels de création de diagrammes est divisé en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises. Par application, le marché est segmenté en établissements d’enseignement, entreprises et particuliers. Sur la base de la géographie, le marché des logiciels de création de diagrammes est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de l’APAC), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis et reste de la MEA) et Amérique du Sud (Brésil, Argentine et reste de la SAM).

