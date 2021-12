Le marché des logiciels de développement de jeux est en hausse avec l’analyse d’impact de COVID-19, les principales entreprises Autodesk Inc., Epic Games Inc., Microsoft Corporation, les prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des logiciels de développement de jeux devrait croître à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2028. Un logiciel de développement de jeux assiste ou simplifie la création d’un jeu vidéo. Les tâches gérées par le logiciel de développement de jeux comprennent la conversion d’actifs, qui comprend des modèles 3D et des textures dans les formats requis par le jeu. Les développeurs de jeux utilisent souvent des outils logiciels pour convertir les formats d’images graphiques et les formats de modèles 3D en formats personnalisés. Le rapport comprend également les aspects cruciaux liés aux événements récents tels que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions et les alliances. Il proclame l’ajout d’une nouvelle dimension à cette industrie expliquant la performance des principaux acteurs. Le marché a également été segmenté sur la base des acteurs provinciaux, dont certains sont bien établis tandis que d’autres sont nouvellement entrés sur le marché mondial. Ces acteurs ont démontré des activités telles que la recherche et le développement, s’efforçant d’apporter de nouveaux produits et services qui peuvent concurrencer efficacement les autres acteurs établis.

Principaux acteurs clés du profilage :

1. Aaryavarta Technologies

2. Audiokinetic Inc.

3. Autodesk Inc.

4. Jeux épiques, Inc.

5. Microsoft Corporation

6. NVIDIA Corporation

7. Playtech Plc

8. Scirra Ltd.

9. Les créateurs de jeux Ltd.

10. Unity Technologies Inc.

Le rapport sur le marché des logiciels de développement de jeux fournit une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché dans des pays clés tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis Italie, Chine, Japon , Corée du Sud, Inde, Australie, Brésil et Arabie saoudite. L’analyse du marché des logiciels de développement de jeux vidéo jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des logiciels de développement de jeux avec une segmentation détaillée du marché par déploiement, taille de l’organisation et géographie. Ce rapport étudie également la part de marché mondiale de Logiciel de développement de jeux vidéo, le paysage de la concurrence, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente et les distributeurs.

Dynamique du marché :

L’augmentation des jeux mobiles stimule la croissance du marché des logiciels de développement de jeux. Cependant, le coût initial élevé peut freiner la croissance du marché des logiciels de développement de jeux. En outre, la pénétration croissante des smartphones connectés à Internet devrait assister à une demande massive au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des logiciels de développement de jeux est segmenté en fonction de la plate-forme et de l’utilisateur final. Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en iOS, Android, Windows et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en tant que commercial et individuel.

Table des matières

1. Introduction

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché des logiciels de développement de jeux

5. Marché des logiciels de développement de jeux – Dynamiques clés du marché

6. Marché des logiciels de développement de jeux – Analyse du marché mondial

7. Marché des logiciels de développement de jeux – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Déploiement

8. Marché des logiciels de développement de jeux – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Taille de l’entreprise

9. Chiffre d’affaires et prévisions du marché des logiciels de développement de jeux jusqu’en 2028 – Analyse géographique

10. Paysage de l’industrie

11. Marché des logiciels de développement de jeux, profils d’entreprises clés

12. Annexe

