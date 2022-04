Le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon  devrait croître à un rythme sain au cours des cinq prochaines années.

Une équipe d’experts de chercheurs et d’analystes s’assure qu’il n’y a pas d’erreurs qui rendent difficile la compréhension du rapport d’étude de marché. L’annexe est également incluse dans le rapport, ce qui apporte un éclairage supplémentaire sur le sujet. Ce document commercial offre des données et une qualité de rapport inégalées avec la plus grande satisfaction des clients. Ce rapport sur le marché regorge d’informations difficiles à trouver, qui comprennent généralement la taille du marché, les parts de marché, les tendances et les prévisions, les forces motrices, l’analyse de la segmentation du marché, les opportunités, etc. Les méthodologies éprouvées et l’analyse systématique employées dans ce rapport aident à prendre des décisions commerciales et stratégiques en toute confiance.

Marché mondial des logiciels de dépistage du cancer du poumon, par mode de livraison (solutions basées sur le cloud, solutions sur site et solutions Web), type (dépistage assisté par ordinateur et dépistage traditionnel), produit (solution de radiologie de dépistage du cancer du poumon, patient de dépistage du cancer du poumon) Logiciel de gestion, logiciel de gestion des nodules, collecte de données et rapports, coordination et flux de travail des patients, détection assistée par ordinateur des nodules pulmonaires, pathologie et stadification du cancer, rapports d’audit statistique, dépistage des PAC, gestion de la pratique et suivi des journaux d’audit), application (poumon non à petites cellules Cancer (NSCLC) et cancer du poumon à petites cellules (SCLC), plate-forme (autonome, intégrée), mode d’achat (institutionnel et individuel), utilisateur final (centres d’oncologie, hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres), canal de distribution (appels d’offres directs,Distributeur tiers), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Analyse et perspectives du marché : Marché mondial des logiciels de dépistage du cancer du poumon

Le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 19,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 80 455,86 mille d’ici 2027 en raison de la prévalence croissante des cas de cancer du poumon dans le monde, de la sensibilisation accrue aux avantages du diagnostic précoce et du dépistage fréquent, les initiatives gouvernementales entreprises pour mettre en œuvre des programmes de dépistage de diverses maladies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché dans le période de prévision.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Medtronic

PenRad Technologies inc.

Royal Philips SA

Volpara Solutions Limitée

Vue pulmonaire

Siemens Healthcare Private Limited

Santé Thynk, Eon

Nuance Communications, Inc.

MeVis Medical Solutions SA

Vital Images (une filiale de la société du groupe Canon)

SantéMyne

Optellum Ltd

Coreline Soft, Co., Ltd.

MyCareWare

ProVation Medical, Inc.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Koninklijke Philips NV, Nuance Communications, Inc. et Siemens Healthcare Private Limited ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant le Japon et la Chine comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon devient chaque année plus concurrentiel avec des sociétés telles que Koninklijke Philips NV, Nuance Communications, Inc., qui sont les leaders du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon.

Le dépistage du cancer du poumon est un processus de détection et d’identification du cancer du poumon utilisant différentes technologies et logiciels. L’utilisation croissante de cette technique devrait accélérer le besoin de logiciels avancés pour le dépistage du cancer du poumon. Le logiciel de dépistage du cancer du poumon aide à gérer la participation des patients aux programmes de dépistage pulmonaire et offre aux professionnels de la santé un moyen efficace de collecter, de conserver et de transférer des données aux cliniciens et aux patients. De plus, ce logiciel permet d’identifier les patients à risque et automatise le flux de données avec des dossiers de santé électroniques intégrés. Les solutions de programme de dépistage du cancer du poumon présentent plusieurs avantages, notamment l’identification, l’enregistrement et le suivi des patients, la notification, l’intégration et l’analyse des données, et la communication avec les patients,

Le logiciel de dépistage du cancer du poumon a augmenté par rapport à l’année précise avec une prévalence croissante du cancer du poumon ainsi qu’un nombre croissant de dépistages du cancer du poumon. De plus, la demande de logiciels de dépistage du cancer du poumon augmente avec le nombre croissant de programmes de dépistage à travers le monde et dans le monde, le cancer du poumon est la principale cause de cancer et de mortalité. Par exemple, l’American Lung Association a uni des femmes et des êtres chers dans toute la région pour lutter contre le premier tueur d’hommes et de femmes aux États-Unis pendant le mois de sensibilisation au cancer du poumon en novembre 2019. En outre, des problèmes techniques liés au logiciel disponible,

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon jusqu’en 2027

La taille du marché

Normes et changements du marché

Essais de marché dans différentes régions

Exigences du marché dans différentes régions

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs du marché

Impact du COVID-19 sur le marché

Scénario de marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon

Selon Data Bridge Market Research, le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Koninklijke Philips NV, qui représente une part de marché estimée à environ 15 % à 20 % dans le monde.

Portée du marché mondial des logiciels de dépistage du cancer du poumon et taille du marché

Le marché mondial des logiciels de dépistage du cancer du poumon est segmenté en huit segments notables basés sur le mode de livraison, le produit, le type, l’application, la plate-forme, le mode d’achat, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du mode de livraison, le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon est segmenté en solutions basées sur le cloud , solutions sur site et solutions Web. En 2020, le segment des solutions basées sur le cloud pour le cancer du poumon domine sur le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon en raison du besoin relativement plus faible d’infrastructures dans la région.

Sur la base du produit, le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon est segmenté en solution de radiologie de dépistage du cancer du poumon, logiciel de gestion des patients pour le dépistage du cancer du poumon, logiciel de gestion des nodules, collecte et rapport de données, coordination et flux de travail des patients, détection assistée par ordinateur des nodules pulmonaires, pathologie et la stadification du cancer, les rapports d’audit statistique, le dépistage des PAC, la gestion de la pratique et le suivi des journaux d’audit. En 2020, le segment des solutions de radiologie de dépistage du cancer du poumon détient la majorité de la part du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon en raison de l’offre de produits de haute qualité et de la demande accrue de solutions de rayonnement pour le cancer du poumon dans la région.

Sur la base du type, le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon est segmenté en dépistage assisté par ordinateur et dépistage traditionnel. En 2020, le segment du dépistage assisté par ordinateur détient la majorité de la part du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon en raison de la baisse des demandes des médecins et des résultats rapides du dépistage pulmonaire dans la région.

Sur la base des applications, le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon est segmenté en cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et cancer du poumon à petites cellules (SCLC). En 2020, le segment du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) détient la majorité de la part du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon en raison de l’incidence croissante du cancer du poumon non à petites cellules (SCLC) dans la région.

Sur la base de la plate-forme, le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon est segmenté en autonome et intégré. En 2020, le segment autonome détient la majorité des parts du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon en raison de fonctionnalités ciblées et d’une précision maximale dans la région.

Sur la base du mode d’achat, le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon est segmenté en individuel et institutionnel. En 2020, le segment institutionnel devrait dominer le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon, car les hôpitaux, les centres d’oncologie et les blocs opératoires achètent et réexaminent en grande partie leurs licences / services, bien que les acquisitions institutionnelles visent à rechercher les avantages des achats de liquidités, des remises et des offres de produits faciles. dans la région.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon est segmenté en hôpitaux, centres d’oncologie, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2020, le segment des centres d’oncologie détient la majorité de la part du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon en raison du passage croissant aux tests préventifs et diagnostiques, forçant des améliorations et des innovations technologiques dans la région.

Sur la base du canal de distribution, le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon est segmenté en appels d’offres directs et en distributeurs tiers. En 2020, le segment des appels d’offres directs détient la majorité de la part du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon en raison de la disponibilité d’une large gamme de produits accessibles aux patients de la région.

Les initiatives stratégiques des fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon

Le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes de logiciels de dépistage du cancer du poumon, l’impact de l’avancement du logiciel de dépistage du cancer du poumon et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon. . Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel de dépistage du cancer du poumon

Le paysage concurrentiel du marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon.

Par exemple,

En mars 2020, Nuance Communications, Inc., a documenté des modèles COVID-19 gratuits pour tous les utilisateurs médicaux de dragon et des solutions mobiles pour les équipes de soins. Cela contribuera à améliorer l’image de marque sur le marché et contribuera également à gagner la confiance des clients.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché des logiciels de dépistage du cancer du poumon, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre de logiciels de dépistage du cancer du poumon.

