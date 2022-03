Le marché des logiciels de dénonciation prend de l’ampleur par les principaux acteurs Convercent, Deloitte, Ethicontrol, EthicsGlobal

La dernière étude de recherche publiée sur le marché des logiciels de dénonciation fournit un volume et des valeurs aux niveaux régional et de l’entreprise compte tenu du ralentissement dû au COVID à travers le monde. D’un point de vue mondial, le rapport analyse les données historiques et les perspectives d’avenir pour représenter la taille totale du marché mondial des logiciels de dénonciation, ventilée par différents segments (type et application) et par pays à plus fort potentiel et pays émergents. Certains des acteurs présentés sont Business Keeper AG, Canary Whistleblowing System, Convercent, Deloitte, Ethicontrol, EthicsGlobal, LLC, Got Ethics A/S, Hello Ethics (ILLIX USA LLC), NAVEX Global, Inc., Whispli Inc..



Définition :

Le marché des logiciels de dénonciation devrait passer de 81,16 millions de dollars US en 2019 à 149,30 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,6 % de 2020 à 2027.

La popularité croissante des logiciels de dénonciation multilingues est attribuée à la croissance du marché. Les entreprises impliquées sur le marché se concentrent sur le déploiement de programmes de politique de dénonciation et sur leur introduction dans différents pays. De plus, les gouvernements et les grandes entreprises doivent servir les utilisateurs multilingues dans leurs pays. Les organisations veulent des conversations courageuses avec les employés et reçoivent le rapport d’inconduite, le cas échéant, pour aider les employés à se sentir à l’aise. Il est évident que les employés font un rapport sur la dénonciation dans leur langue maternelle ; mais selon l’Association of Certified Fraud Examiners, pour les multinationales, la langue par défaut est l’anglais. Un logiciel de dénonciation aide à localiser la langue et encourage les conversations courageuses entre les employés.

.

Initiatives importantes de plusieurs entreprises et régulateurs de premier plan

La dénonciation encourage les organisations à fournir une combinaison de différents canaux de signalement pour améliorer l’accès aux signaleurs potentiels d’une manière qui répond à leurs besoins individuels. Il existe un consensus croissant sur le fait que les systèmes de signalement numériques, tels que les logiciels de dénonciation, offrent plus d’avantages. Par conséquent, les acteurs du marché prennent d’importantes initiatives de développement technologique et mettent en œuvre des stratégies de croissance organique et inorganique pour maintenir un avantage concurrentiel et stimuler la croissance des revenus. Par exemple, en septembre 2019, Convercent s’est associé à StoneTurn ; la relation est conçue pour fournir aux organisations une valeur accrue en combinant une technologie de pointe avec une expertise de conseil pour résoudre les défis les plus difficiles en matière d’éthique et de conformité des entreprises.

Le marché des logiciels de dénonciation a été segmenté comme suit :

Sur la base du type : Cloud, basé sur le Web

Sur la base de l’application : PME, grandes entreprises

Sur la base de la région : Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Reste de l’Asie-Pacifique, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie , Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite, Turquie et reste du Moyen-Orient et Afrique



Impact du COVID-19 sur le marché des logiciels de dénonciation

Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, le Brésil, l’Inde et la Russie sont parmi les pays les plus touchés en raison de l’épidémie de COVID-19. La crise du COVID-19 a affecté diverses industries dans le monde de manière négative et, par conséquent, l’économie mondiale devrait faire face à une récession en 2020 et probablement en 2021. L’épidémie de COVID-19 a créé des défis pour le programme de dénonciation. Le travail à distance a généré des défis majeurs, ce qui limite la visibilité de l’organisation sur les problèmes et les conflits des employés, entravant ainsi l’efficacité des canaux normaux de signalement permettant au personnel de signaler les problèmes. De plus, il peut y avoir des retards ou une absence de réponse aux signalements effectués par les employés, car les personnes impliquées dans le programme de dénonciation peuvent avoir d’autres responsabilités stratégiques essentielles. Aussi,

