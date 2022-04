Le marché des logiciels de dénonciation atteindra un nouveau niveau au cours de l’année à venir avec des acteurs clés tels que Business Keeper AG, Convercent, Ethicontrol

La popularité croissante des logiciels de dénonciation multilingues est attribuée à la croissance du marché. Les entreprises impliquées sur le marché se concentrent sur le déploiement de programmes de politique de dénonciation et sur leur introduction dans différents pays. De plus, les gouvernements et les grandes entreprises doivent servir les utilisateurs multilingues dans leurs pays. Les organisations veulent des conversations courageuses avec les employés et reçoivent le rapport d’inconduite, le cas échéant, pour aider les employés à se sentir à l’aise. Il est évident que les employés font un rapport sur la dénonciation dans leur langue maternelle ; mais selon l’Association of Certified Fraud Examiners, pour les multinationales, la langue par défaut est l’anglais.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• Business Keeper SA

• Système de dénonciation Canary

• Convergent

• Deloitte

• Éthicontrol

• EthicsGlobal, LLC

• Got Ethics A/S

• Bonjour l’éthique (ILLIX USA LLC)

• NAVEX Global, Inc.

• Whispli Inc.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de dénonciation-

L’épidémie de coronavirus a créé des défis pour le programme de dénonciation. L’un des principaux défis est généré par le travail à distance, qui limite la visibilité de l’organisation sur les problèmes et les conflits des employés, entravant ainsi l’efficacité des canaux normaux de signalement permettant au personnel de signaler les problèmes. De plus, il peut y avoir des retards ou une absence de réponse aux signalements effectués par les employés, car les personnes impliquées dans le programme de dénonciation peuvent avoir d’autres responsabilités stratégiques essentielles. De plus, les tiers impliqués dans les programmes de dénonciation pourraient ne pas être en mesure de fonctionner efficacement car ils pourraient subir des perturbations dans leurs opérations en raison de la propagation de la pandémie.

Le marché des logiciels de dénonciation a été segmenté comme suit :

Par type de déploiement

• Nuage

• Basé sur le Web

Par taille d’organisation

• PME

• Grandes entreprises

