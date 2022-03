Le marché des logiciels de cyclisme en salle pourrait établir une nouvelle histoire de croissance | BKOOL, S.L., FulGaz, Kinomap

Une dernière étude publiée par The Insight Partners sur le marché mondial des logiciels de cyclisme en salle couvrant des segments commerciaux clés et des zones géographiques étendues pour obtenir des données de marché analysées en profondeur. L’étude est un équilibre parfait reliant les informations qualitatives et quantitatives du marché des logiciels de cyclisme en salle. L’étude fournit des données historiques (c.-à-d. Volume** et valeur) de 2015 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2027*. Aperçu du marché des logiciels de cyclisme en salle Le marché des logiciels de cyclisme en salle devrait passer de 28 167,4 milliers de dollars américains en 2021 à 46 479,4 milliers de dollars américains d’ici 2027. à 2027.





Le facteur clé qui anime le marché est l’importance croissante de la santé et de la forme physique chez les personnes. En plus de cela, la pandémie de coronavirus a encore aggravé les problèmes de santé dans le monde. L’augmentation des efforts des acteurs clés pour introduire et développer de nouveaux produits est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des logiciels de cyclisme en salle. Les avancées dans les offres de logiciels de cyclisme en salle ont conduit les fournisseurs à développer des logiciels spécifiques au cycle pour transformer la communauté du cyclisme en salle. Par exemple, iQniter a lancé BiQing, un programme logiciel spécifique au cyclisme en salle qui offre une intégration transparente de cours préconçus basés sur l’effort, avec un affichage sur écran personnalisé explicitement conçu pour le cyclisme en groupe. De même, en 2019, FulGaz a introduit une application Apple TV pour le cyclisme en salle, intégrée au système de cyclisme en salle,

Cliquez pour obtenir instantanément un exemple de copie de l’étude sur le marché mondial des logiciels de cyclisme en salle @: https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00013212/ Insights that Study offre:

— Part de marché et chiffre d’affaires par acteurs clés et acteurs régionaux émergents locaux. [Certains des acteurs couverts par l’étude sont BKOOL, SL, FulGaz, Kinomap, SpiviTech Ltd., Stages Indoor Cycling LLC., Tacx International BV, Trainer Road, LLC, VirtualTraining sro, Wahoo Fitness, Zwift Inc.]

— Répartition des revenus du marché par segments d’activité les plus prometteurs. [tout autre secteur d’activité, le cas échéant, dans le cadre du rapport]

— Une section distincte sur l’entropie pour obtenir des informations utiles sur l’agressivité du leader envers le marché [Fusion et acquisition / Investissement récent et activité de développement clé, y compris le financement de démarrage]

— Analyse concurrentielle : Profil de l’entreprise des acteurs répertoriés avec une analyse SWOT distincte, une vue d’ensemble, des spécifications de produits/services, le siège social, les acheteurs en aval et les fournisseurs en amont.

— Analyse des écarts par région. La répartition par pays vous aidera à découvrir les tendances et les opportunités se trouvant dans un territoire spécifique de votre intérêt commercial.



Impact du COVID-19 sur le marché des logiciels de cyclisme en salle

À l’heure actuelle, l’Amérique du Nord est le plus grand marché en termes de part de revenus du marché mondial des logiciels de cyclisme en salle. La région se caractérise par la présence de pays développés tels que les États-Unis et le Canada, où la demande de solutions et de services technologiques est assez élevée en raison de la présence massive d’entreprises de divers secteurs industriels. L’industrie du cyclisme en salle a prospéré à un rythme impressionnant aux États-Unis en raison de sa forte adoption par les utilisateurs finaux commerciaux et individuels. En termes d’épidémie de COVID-19, les États-Unis sont considérés comme l’un des pays les plus touchés avec plus de 6 050 444 cas confirmés et plus de 184 614 décès, selon le récent rapport de l’OMS du 4 septembre 2020. Cependant, avec un nombre croissant d’entreprises qui continuent adopter le travail à distance et l’utilisation croissante des médias sociaux, la demande de logiciels de cyclisme en salle parmi les utilisateurs finaux a augmenté au cours des derniers mois. L’épidémie de COVID-19 a un impact positif sur la croissance de certaines industries telles que la vidéoconférence, la virtualisation des postes de travail et la diffusion en continu de médias et de divertissements en ligne. Par conséquent, il est prévu que la crise du COVID-19 aura un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de cyclisme en salle.



Achetez une copie complète du rapport mondial sur les logiciels de cyclisme en salle 2020 @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00013212/ Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des logiciels de cyclisme en salle :





Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Logiciel de cyclisme en salle

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des logiciels de cyclisme en salle.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités du logiciel de cyclisme en salle

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des logiciels de cyclisme en salle, Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2015-2020

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Logiciel de cyclisme en salle qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2021-2027)

Chapitre 8 et 9: Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché des logiciels de cyclisme en salle est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Demandez plus @: https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00013212

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

Remarque: Si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des logiciels de cyclisme en salle, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur unique de services de recherche de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Personne à contacter :

Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876