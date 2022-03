Le marché des logiciels de comptabilité de construction en Asie-Pacifique connaîtra une demande croissante au cours de la période de prévision par Chetu Inc., Intuit Inc., Sage Group plc, Viewpoint, Inc., Xero Limited

Le marché des logiciels de comptabilité de la construction dans la région APAC devrait passer de 201,98 millions de dollars US en 2019 à 384,38 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,9 % de 2020 à 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des logiciels de comptabilité de construction en Asie-Pacifique» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des logiciels de comptabilité de construction en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Un logiciel de comptabilité approprié est essentiel pour administrer efficacement toutes les organisations de construction. Des entreprises de tous volumes négocient régulièrement avec divers sous-traitants, entrepreneurs et unités de construction temporaires, ce qui élabore davantage l’acquisition, le salaire et plusieurs autres objectifs comptables. Pour cette raison, un logiciel avancé est nécessaire pour confirmer que tout, des bons de commande à l’inventaire, et que l’équipement est suivi, utilisé et fourni en conséquence. Un logiciel de comptabilité de construction offre aux utilisateurs de nombreux outils de gestion financière pour les activités de construction et les grands projets.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Chetu Inc.

• Intuit Inc.

• Groupe Sage plc

• Point de vue, Inc.

• Xero Limited

Segmentation du marché des logiciels de comptabilité de construction APAC

Marché des logiciels de comptabilité de construction APAC – Par composant

• Solutions

• Prestations de service

Marché des logiciels de comptabilité de construction APAC – Par type de déploiement

• Nuage

• Sur site

La recherche sur le marché des logiciels de comptabilité de construction en Asie-Pacifique se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Asie-Pacifique des logiciels de comptabilité de construction en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

