Le marché des logiciels d’approvisionnement devrait atteindre 9 654,8 millions de dollars américains d’ici 2026 | TCAC : 9,4 % : Astute Analytica

L’étude publiée par Astute Analytica prévoit une croissance des revenus du marché mondial des logiciels d’approvisionnement de 6 115.4 millions de dollars US en 2021 à 9 654.8 millions de dollars US d’ici 2026. Le marché enregistre un TCAC de 9.4 % sur la période de prévision 2022-2026. Le marché est principalement influencé par des facteurs tels que la demande croissante d’automatisation des processus d’approvisionnement et l’intégration entre les applications d’approvisionnement en ligne et les solutions ERP.

Les segmentations considérées pour analyser le marché mondial des logiciels d’approvisionnement sont le déploiement, les logiciels, l’industrie et la région. En termes de déploiement, le segment de déploiement basé sur le cloud détient la part de marché la plus élevée en 2021. De plus, sur la base des logiciels, le logiciel d’approvisionnement électronique détient la part la plus élevée sur le marché des logiciels d’approvisionnement en 2021. L’Amérique du Nord est la région la plus actionnaire de le marché mondial des logiciels d’approvisionnement en 2021.

Aperçu du marché

Un logiciel d’approvisionnement est une forme de logiciel d’entreprise qui aide une organisation à systématiser ses fonctions d’achat et son processus d’approvisionnement global. La fonction logicielle implique l’émission et l’évaluation des appels d’offres, l’émission et l’approbation des bons de commande, la sélection et la commande d’un produit ou d’un service, la réception et la mise en correspondance de la facture et de la commande, et le paiement des factures. Cela permet à la division des achats de rationaliser les processus et de voir tout ce qui est commandé, garantissant que rien ne peut être commandé sans les bonnes approbations. Les logiciels d’approvisionnement encouragent l’automatisation et la documentation de chaque transaction. Cela alloue toutes les spécificités de la façon dont les ressources sont utilisées en ce qui concerne les fournisseurs, les dépenses, la qualité et la période nécessaire pour conclure l’achat, qui peuvent toutes être consultées dans une seule source.

Dynamique du marché

Conducteurs:

L’impulsion croissante du marché est attribuée à des facteurs tels que la demande croissante d’automatisation des processus d’approvisionnement et l’intégration entre les applications d’approvisionnement en ligne et les solutions ERP. Avec un système d’approvisionnement traditionnel, le processus d’achat prend plus de temps et présente un plus grand potentiel d’erreur. L’utilisation d’un logiciel d’approvisionnement, en revanche, permet d’automatiser une grande partie du processus, et tout le processus est électronique. Cela permet de gagner du temps et de réduire les risques d’erreur, ce qui permet à l’organisation d’économiser de l’argent. Par conséquent, pour réaliser des économies continues et accroître l’efficacité des processus, les services d’approvisionnement envisagent désormais d’automatiser les étapes d’un cycle d’approvisionnement. De plus, les applications logicielles s’intègrent à la plate-forme de planification des ressources d’entreprise (ERP), qu’il s’agisse d’Oracle, de SAP ou d’une autre option.

Contraintes:

Le manque de savoir-faire technique pour exploiter les logiciels remet en question la demande globale de logiciels d’approvisionnement à l’échelle mondiale. De plus, à mesure que le service des achats devient de plus en plus numériquement connecté, la cybersécurité du service devient une préoccupation majeure pour tous les professionnels impliqués dans l’industrie. Par conséquent, le manque de professionnels qualifiés et les risques associés à la cybersécurité et à la protection des données devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités:

L’adoption de technologies basées sur le cloud présente une opportunité lucrative pour l’expansion du marché. En termes d’approvisionnement, l’utilisation du cloud permet une gestion efficace du processus de réquisition, d’approvisionnement, d’approvisionnement et de traitement des paiements pour les services, entre autres. L’approvisionnement via le cloud permet un système efficace et organisé pour contrôler les coûts de l’entreprise, sélectionner les meilleurs fournisseurs, appliquer la politique de l’entreprise et évaluer le risque fournisseur.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des logiciels d’approvisionnement

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial des logiciels d’approvisionnement en 2021 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. La domination régionale de l’Amérique du Nord est attribuée à la présence d’entreprises clés dans la région telles qu’Oracle, Microsoft et autres. Les États-Unis sont le pays actionnaire le plus important sur le marché des logiciels d’approvisionnement en Amérique du Nord . Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le segment BFSI détient la part de marché la plus élevée en 2021.

L’ Allemagne domine le marché européen des logiciels d’approvisionnement

L’ Europe est le deuxième actionnaire du marché mondial des logiciels d’approvisionnement en 2021. La croissance de la vente au détail et l’adoption accrue des canaux en ligne sont la principale raison de la croissance du marché européen des logiciels d’approvisionnement. L’ Allemagne est le pays actionnaire le plus important sur le marché des achats en Europe avec une part de 24 % en 2021. De plus, le Royaume-Uni enregistre le TCAC le plus élevé sur la période de projection. Sur la base du déploiement, le segment du déploiement basé sur le cloud détient la part de marché la plus élevée en 2021.

La région Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des logiciels d’approvisionnement

L’ Asie-Pacifique enregistre le TCAC le plus élevé sur la période de prévision 2022-2026. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à la croissance des entreprises dans la région et à la pénétration croissante d’Internet. La Chine domine le marché des logiciels d’approvisionnement de l’ Asie-Pacifique , tandis que l’Inde enregistre le TCAC le plus élevé au cours de la période de projection. En termes de logiciels, le segment de l’approvisionnement électronique détient la part de marché la plus élevée en 2021, car le logiciel d’approvisionnement électronique englobe un large éventail d’actions, notamment l’analyse des dépenses, l’approvisionnement, les enchères électroniques, l’approvisionnement au paiement (P2P) et la gestion des contrats. .

Le Brésil détient le TCAC le plus élevé sur le marché des logiciels d’approvisionnement d’ Amérique latine

Le Brésil est le pays actionnaire le plus important d’ Amérique latine et enregistre le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de projection. En termes de logiciels, le segment des logiciels d’approvisionnement électronique détient la part de marché la plus élevée en 2021, tandis que le logiciel d’analyse des dépenses détient le TCAC le plus élevé sur la période de projection.

Les EAU sont en tête du marché des logiciels d’approvisionnement MEA en 2021

Le Moyen-Orient et l’ Afrique détiennent une part importante du marché mondial des logiciels d’approvisionnement, car la région s’emploie activement à adopter les dernières technologies et à les mettre en œuvre dans divers secteurs. Les Émirats arabes unis sont le pays actionnaire le plus important sur le marché des logiciels d’approvisionnement MEA en 2021 et l’Afrique du Sud détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le segment BFSI détient la part la plus élevée du marché MEA en 2021.

Marché mondial des logiciels d’approvisionnement : portée du rapport

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 6 115,4 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2026 9 654,8 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 9,4 % de 2022 à 2026 Année de base 2021 Période de prévision 2022-2026 Principaux acteurs du marché SAP SE, Proactis Holdings PLC, Coupa Software Inc., Microsoft Corporation et Oracle Corporation, entre autres Segments couverts Par déploiement, par logiciel, par industrie, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial des logiciels d’approvisionnement sont SAP SE, Proactis Holdings PLC, Coupa Software Inc., Microsoft Corporation et Oracle Corporation, entre autres.

Présentation de la segmentation

Voici les différents segments du marché mondial des logiciels d’approvisionnement :

Par segment de déploiement du marché mondial des logiciels d’approvisionnement est sous-segmenté en: Basé sur le cloud Sur site

Le segment par logiciel du marché mondial des logiciels d’approvisionnement est sous-segmenté en: Analyse des dépenses Approvisionnement en ligne Approvisionnement électronique

Par segment industriel du marché mondial des logiciels d’approvisionnement est sous-segmenté en: Détail Fabrication Transport & Logistique Soins de santé BFSI Autres

Le segment par région du marché mondial des logiciels d’approvisionnement est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France Italie Espagne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine Mexique Brésil Reste de LA Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste du Moyen-Orient et Afrique



