Le marché des logiciels d’analyse des relations publiques atteindra 7 114,89 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 9,8 % : The Insight Partners

Augmentation des logiciels basés sur le cloud pour offrir des opportunités de croissance au marché des logiciels d’analyse des relations publiques au cours de la période 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des logiciels d’analyse des relations publiques jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par déploiement et taille de l’organisation», le marché était évalué à 3 696,72 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 7 114,89 dollars américains. millions d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 9,8 % de 2021 à 2028.

Avec la transformation numérique dans le monde, le déploiement de la plate-forme basée sur le cloud augmente en raison de la simplification du temps de déploiement et d’une réduction significative du coût de déploiement. De plus, l’infrastructure Internet a mûri dans les pays développés. Il est en plein essor dans plusieurs pays en développement, permettant aux utilisateurs finaux des pays développés et en développement d’accéder à la plate-forme basée sur le cloud. De plus, le nombre de développeurs de logiciels basés sur le cloud pour l’analyse des relations publiques augmente. Par exemple, Cision US, Inc. fournit le logiciel de plate-forme Cision Communications Cloud. Cision Communications Cloud permet aux communicateurs d’accéder à l’ensemble d’outils le plus complet disponible sur le marché.

Les professionnels des relations publiques peuvent atteindre les personnes concernées, offrir des résultats efficaces sur les médias conventionnels, numériques et sociaux, et suivre leur marque dans une solution intégrée. L’analyse automatisée facilite le signalement et la conversion des campagnes en informations utiles. Avec un contrôle et une visibilité unifiés de l’appareil au cloud, ces intégrations défendent les entreprises contre les menaces les plus avancées tout en simplifiant les opérations de sécurité. Par conséquent, la croissance des logiciels basés sur le cloud contribue à créer des opportunités pour les acteurs du marché en termes d’augmentation des ventes.

Le marché des logiciels d’analyse des relations publiques est segmenté en fonction du déploiement, de la taille de l’organisation et de la géographie. Basé sur le déploiement, le marché est divisé en sur site et basé sur le cloud. Le segment basé sur le cloud détenait une part de revenus plus importante en 2020. En fonction de la taille de l’organisation, le marché des logiciels d’analyse des relations publiques est divisé en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises. En 2020, le segment des grandes entreprises a dominé le marché mondial. Géographiquement, le marché est segmenté en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). L’Amérique du Nord détenait la plus grande part des revenus en 2020, suivie de l’Europe et de l’APAC. Le marché de l’APAC devrait croître au rythme le plus rapide de 2021 à 2028.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels d’analyse des relations publiques

La pandémie de COVID-19 a touché de nombreuses entreprises dans le monde. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport des personnes et des marchandises en raison des interdictions de voyager, des fermetures massives et des fermetures d’entreprises. L’imposition du confinement a entraîné une baisse de la production de matières premières, de biens et de services. Les secteurs de la fabrication, de l’automobile, des semi-conducteurs et de l’électronique, du pétrole et du gaz, des mines, de l’aviation et d’autres industries ont connu une baisse de leurs activités en raison de l’arrêt temporaire des activités.

Pendant la pandémie, l’épidémie de COVID-19 a créé de l’incertitude, du stress et des perturbations émotionnelles dans le monde entier. Les entreprises et les organisations ont du mal à fournir à leurs parties prenantes l’ensemble approprié de ressources pour surmonter la crise actuelle. Par conséquent, pendant une crise, une communication efficace est essentielle. Cependant, voyant comment le monde n’a jamais vu une crise comme celle-ci dans le passé, les dirigeants et les communicateurs ont du mal à concevoir un plan de communication de crise qui se connecte avec les employés, les communautés et les autres parties prenantes. Bien que de nombreuses agences de relations publiques aient connu une année difficile, les équipes de relations publiques internes ont fait leurs preuves. travailler 24 heures sur 24, ajuster les messages, donner des interviews, rédiger des plans de communication de crise et garder les clients à l’aise. Surtout dans les deux premiers mois après l’épidémie de COVID-19,

Avec l’augmentation des cas de COVID-19, les agences de marketing recherchent un moyen efficace de communiquer avec les gens. Pour cette raison, les relations publiques étaient devenues essentielles pendant la pandémie. Il offre plusieurs avantages, notamment une approche rentable, les relations publiques renforcent les relations et la confiance, aident les marques à rester pertinentes, les relations publiques peuvent s’adapter aux médias en déclin à l’aide des relations publiques numériques. Oui, la croissance de l’industrie des relations publiques dépend principalement de la croissance et du succès d’autres industries, et avec la réduction des budgets, l’impact de la crise sur beaucoup d’entre nous a été important. Par conséquent, en 2020, l’impact du COVID-19 sur le marché des logiciels d’analyse des relations publiques a eu un impact négatif.

Le marché mondial des logiciels d’analyse des relations publiques a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

Par déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grandes Entreprises

La liste des entreprises – Marché des logiciels d’analyse des relations publiques : Agility PR Solutions LLC ; Mention critique, Inc. ; eau de fonte ; Muck Rack ; Onclusive, Inc. ; Prowlly ; TVEyes Inc. ; CISION US INC. ; fil de presse ; et Prezly font partie des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des logiciels d’analyse des relations publiques.

