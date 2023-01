Le marché des logiciels d’agriculture de précision enregistrera une expansion impressionnante de 16,78 milliards USD avec un excellent TCAC de 14,28 % d’ici 2029

Pour faire le chef-d’œuvre d’un excellent rapport sur les logiciels d’agriculture de précision , une combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies a été utilisée. En outre, les moteurs et les contraintes du marché évalués dans ce rapport permettent de savoir comment le produit est utilisé dans l’environnement de marché récent et fournissent également des estimations sur la pratique future. Ce rapport d’étude de marché exceptionnel met l’accent sur les principaux fabricants mondiaux pour définir, illustrer et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT. Le vaste rapport sur le marché des logiciels d’agriculture de précision agit comme une fenêtre sur l’industrie qui donne une description de la définition du marché, des classifications, des applications, des engagements et des tendances du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des logiciels d’agriculture de précision afficherait un TCAC de 14,28 % pour la période de prévision. Par conséquent, la valeur marchande des logiciels d’agriculture de précision grimperait à 16,78 milliards USD d’ici 2028. L’augmentation des dépenses du gouvernement pour le développement des infrastructures agricoles et l’exigence croissante de la gestion des données en temps réel sont les principaux facteurs attribuables à la croissance des logiciels d’agriculture de précision. marché.

Precision Farming Software Market analysis report makes available major statistics on the market status of global and regional manufacturers and is a supportive source for companies and individuals interested in this industry. This market survey report endows with a profound overview of product specification, technology, product type, and production analysis by considering most important factors such as revenue, cost, and gross margin. The careful efforts accompanied with integrated approaches gives an output of such excellent market research report that drives the decision making process of the business. With the world class Precision Farming Software report businesses can successfully make decisions about business strategies to achieve maximum return on investment (ROI).

Leading Key Players Operating in the Precision Farming Software Market Includes:

IBM, AgDNA, AGCO Corporation., DTN, FTI Pty Ltd, Grownetics, Inc., Auroras s.r.l., Granular, Inc., TOPCON CORPORATION, The Climate Corporation, Farmers Edge Inc, DICKEY-john., Conservis, Ag Leader Technology., Raven Industries, Inc., Iteris, Inc., Reed Business Information Ltd, AgJunction, Trimble Inc. and Deere & Company

Key Market Segments:

On the basis of delivery model, the precision farming software market is segmented into local/ Web- based, cloud- based. Cloud- based segment is further sub-segmented into software as a service (SaaS) and platform as a service (PaaS).

On the basis of technology, the precision farming software market is segmented into guidance system technologies, remote sensing and control system and variable rate technology. Guidance system technologies segment is sub-segmented into GPS/ GNSS- based guidance technology and GIS- based guidance technology. Remote sensing and control system segment is sub-segmented into handheld or ground- based sensing and satellite or aerial sensing. Variable rate technology segment is sub-segmented into map- based VRT and sensor- based VRT.

On the basis of application, the precision farming software market is segmented into yield monitoring, field mapping, crop scouting, weather tracking and forecasting, irrigation management, inventory management, farm labour management, financial management and others.

Sur la base du fournisseur de services, le marché des logiciels d’agriculture de précision est segmenté en intégrateurs de systèmes, fournisseurs de services gérés, fournisseurs de services de maintenance, de mise à niveau de logiciels et de services d’assistance. Le segment des fournisseurs de services gérés est en outre divisé en services d’exploitation agricole, services de données, services d’analyse, fournisseurs de services de connectivité et fournisseurs de services professionnels assistés. Le segment des fournisseurs de services professionnels assistés est en outre divisé en services de gestion de la chaîne d’approvisionnement, services d’information sur le climat et autres.

Marché des logiciels d’agriculture de précision, par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Réponses à certaines des questions clés dans ces rapports sur le marché des logiciels d’agriculture de précision:

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés du logiciel d’agriculture de précision ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée dans Logiciel d’agriculture de précision?

Quelles tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement du logiciel mondial d’agriculture de précision ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de Logiciels d’agriculture de précision ?

Quelles sont les opportunités et les menaces des logiciels d’agriculture de précision auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des logiciels d’agriculture de précision ?

