Le Marché Des Lits Intelligents Pour Les Soins De Santé Stimulé Par Une Demande Croissante auprès des Grandes Entreprises – Stryker Corporation, Hill-Rom Holdings, Inc., Invacare Corporation, Paramount BED CO., LTD., LINET spol sr.o

Le marché des lits intelligents pour les soins de santé devrait connaître une croissance de 8,0% au cours de la période prévue de 2021 à 2028 et devrait atteindre 953,22 millions de dollars d’ici 2028.

Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des lits intelligents pour les soins de santé fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du nombre de chirurgies vitales intensifie la croissance du marché des lits intelligents de santé.

Les hôpitaux intelligents sont désignés comme des solutions intégrées pour le suivi et l’accompagnement des soins aux patients sur la base d’une approche de conception pluridisciplinaire et large. Les lits d’hôpital intelligents sont les principaux composants de l’équipement hospitalier, qui offrent une assistance aux patients. Des lits d’hôpital intelligents aident les patients afin que les médecins puissent effectuer des examens appropriés et offrir un traitement et d’autres équipements médicaux.

Le rapport sur le marché des lits intelligents pour les soins de santé présente les sociétés suivantes, qui comprennent : – Stryker Corporation, Hill-Rom Holdings, Inc., Invacare Corporation, Paramount BED CO., LTD., LINET spol sr.o., Joerns Healthcare LLC., Joh . Stiegelmeyer & Co. GmbH, Arjo., Völker GmbH, Favero Health Projects SpA, Koninklijke Philips NV, General Electric Company, Medtronic, Midmark Corporation, Getinge AB, GF Health Products, Inc., Besco Medical Co., Ltd., BAM Labs Inc., NVIDIA Corporation

Par type de produit (semi-automatique et entièrement automatique), utilisation (environnements de soins actifs et environnements post-aigus), application (hôpitaux, cliniques ambulatoires, maisons de soins infirmiers et laboratoire médical et recherche)

