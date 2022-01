Le marché des liqueurs de maïs et ses principales opportunités et défis 2022| DSM, BASF SE, ADM, Tate & Lyle, Cargill, Incorporated, Roquette Frères, Gulshan Polyols Ltd., BAOLINGBAO BIOLOGY

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché mondial de la liqueur de corn steep projettera un TCAC de 4,50% pour la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, l’augmentation de la demande d’aliments pour animaux dans le monde entier, la prise de conscience croissante des consommateurs envers les produits alimentaires biologiques et nutritionnels de haute qualité et les additifs alimentaires, et l’augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de la liqueur de maïs.

Également connu sous le nom de maïs, le maïs est une céréale largement cultivée dans le monde entier. La liqueur de Corn steep est un sous-produit du processus de mouture humide du maïs et est riche en acides aminés, minéraux et vitamines. La mouture humide du maïs est un processus dans lequel les grains de maïs sont décomposés en leurs éléments individuels tels que les protéines, l’huile, l’amidon, etc. La liqueur de maïs raide est un liquide jaunâtre épais qui est utilisé dans la croissance de micro-organismes au moment de la production d’antibiotiques et d’autres produits fermentés.

Le rapport sur le marché des liqueurs de maïs Steep dresse le profil des sociétés suivantes, notamment: – DSM, BASF SE, ADM, Tate & Lyle, Cargill, Incorporated, Roquette Frères, Gulshan Polyols Ltd., BAOLINGBAO BIOLOGY, Sanstar Bio – Polymers Ltd., Juci Biological , Global Bio-chem Technology Group Company Limited., Ingredion., TEREOS, Yantai Lushun Huitong Biotechnology Co., Ltd., Maar Ltd., Mitushi Biopharma., Rajvi Enterprise., Sahyadri Starch & Industries Pvt. Limited, produits chimiques fins et spécialisés Parchem. et Informa PLC

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des liqueurs de maïs, catégorise la taille du marché mondial des liqueurs de maïs (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, le type, l’application et la région. Le rapport sur le marché de la liqueur de maïs Steep par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie- Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de produit (alcool de maïs biologique et alcool de maïs conventionnel), application (engrais, fermentation, alimentation animale, porcs, ruminants, volaille et autres), type de certification (non OGM et OGM), canal de distribution (B2B et B2C) , Formulaires (liqueur de maïs en poudre et liqueur de maïs liquéfiée)

