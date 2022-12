Le marché des liqueurs de maïs en Asie-Pacifique devrait atteindre la valeur, la taille, la part, la croissance, la demande et les perspectives d’opportunités d’ici la fin de 2029

« L’intensification de la concurrence a créé de nombreux défis pour les entreprises. Pour surmonter ces défis et progresser rapidement dans l’industrie, le rapport d’étude sur le marché Asie-Pacifique des liqueurs de maïs est l’aspect clé. Ce rapport de marché accorde aux clients un marché de premier ordre. Données et informations précisément adaptées à votre créneau et aux besoins de votre entreprise.Influent Asia Pacific Corn Steep Liquor Market report comprend une étude du potentiel de marché de chaque région en fonction des taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et de l’avenir probable. . Tendances, demande du marché et scénarios d’approvisionnement.

Le rapport Coherent Asia Pacific Corn Steep Liquor Market fournit un aperçu perspicace des spécifications du produit, de la technologie, des applications, du type de produit et de l’analyse de la production, en tenant compte de facteurs clés tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Ce rapport d’étude de marché aide les entreprises à obtenir les détails technologiques et financiers actuels et futurs de l’industrie jusqu’en 2029. Toutes les recherches menées pour produire ce rapport sont basées sur une grande taille de groupe et un niveau mondial. Ce rapport de marché est une source vérifiée pour obtenir des informations précieuses sur le marché et prendre de meilleures décisions concernant les stratégies commerciales importantes. Le rapport Asia Pacific Corn Steep Liquor Market est un document essentiel pour tous les passionnés du marché, les décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs du marché.

Analyse et taille du marché

Le maïs est largement utilisé dans une variété d’applications, y compris l’alimentation humaine pour augmenter sa valeur nutritionnelle, l’ alimentation du bétail , les produits chimiques et les biocarburants, les produits de base, etc.

Data Bridge Market Research s’attend à ce que le marché de la liqueur de maïs, qui augmentait de 555,25 millions de dollars en 2021, atteigne 871,71 millions de dollars en 2029, avec un TCAC de 5,8% sur la période de prévision 2022-2029 que j’ai analysée. . Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Type de produit (inorganique/conventionnel, organique), forme (poudre, liquide), application (alimentation animale, engrais, produits fermentés, industrie pharmaceutique, appâts de pêche, autres applications industrielles) Pays de destination Chine, Inde, Japon, Corée, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour, Reste de l’Asie-Pacifique acteurs du marché cible Cargill Incorporated (États-Unis), DuPont (États-Unis), Bluestar Adisseo Co. Ltd (Chine), BASF SE (Allemagne), Kemin Industries, Inc. (États-Unis), DSM (Pays-Bas), Associated British Foods plc (Royaume-Uni), Novozymes (États-Unis), Biocatalysts Ltd. (Royaume-Uni), Amano Enzyme Inc. ( Japon), Kerry Group plc (Irlande), Jiangsu Boli Bioproducts Co.Ltd. (Chine), AUM Enzyme (Inde), Antozyme Biotech Pvt Ltd (Inde), Xike Biotechnology Co. Ltd. (Chine), SUNSON Industry Group Co.Ltd (Chine) chance Hausse des coûts de R&D

Croissance et expansion de l’industrie de l’alimentation animale dans les pays en développement

Augmentation de la consommation de viande et de produits dérivés de la viande

définition du marché

Le maïs, également connu sous le nom de maïs, est une céréale largement cultivée dans le monde entier. La liqueur de maïs, un sous-produit de la mouture humide du maïs, est riche en acides aminés, minéraux et vitamines. La mouture humide du maïs est le processus de décomposition des grains de maïs en composants individuels tels que les protéines, l’huile et l’amidon. La liqueur de maïs est un liquide jaune épais utilisé pour la croissance de micro-organismes lors de la fabrication d’antibiotiques et d’autres produits fermentés.

Dynamique du marché des liqueurs de maïs

chauffeur

Les utilisations industrielles des corn steeps stimulent la demande du marché.

La liqueur de trempage de maïs a une variété d’applications industrielles, y compris la biodégradation du pétrole brut, le traitement des fissures dans le béton et la post-conversion des déchets de maïs municipaux pour une utilisation en agriculture biologique. Ces avantages et applications devraient accroître l’adoption par les consommateurs de la liqueur de maïs, moteur de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante de protéines animales et de produits d’origine animale

La demande croissante de protéines, stimulée par la croissance continue des populations d’Asie-Pacifique et l’augmentation des revenus par habitant, a poussé la viande et les produits carnés à un niveau plus élevé que jamais. Pour répondre à la demande croissante de viande et de produits carnés, les éleveurs doivent compter sur une alimentation adéquate pour assurer une croissance optimale et une viande de haute qualité.

La liqueur de maïs est un exemple d’additif qui peut fournir le profil nutritionnel dont vous avez besoin à une fraction du coût d’un produit nutritionnel de qualité supérieure. Étant donné que les coûts d’alimentation représentent la majorité des coûts associés aux opérations d’élevage, la réduction des coûts d’alimentation est très importante pour les propriétaires d’entreprise, et la liqueur de maïs est l’additif de choix pour les éleveurs.

chance

La hausse des coûts de recherche et de développement, la croissance et l’expansion de l’industrie de l’alimentation animale dans les pays en développement et l’augmentation de la consommation de viande et de produits dérivés de la viande contribueront à la croissance de la valeur marchande.

Raison de l’achat

Obtenez une perspective véritablement mondiale avec le rapport le plus complet du marché couvrant 12 zones géographiques.

Découvrez comment le marché a été touché par le coronavirus et comment le marché est susceptible d’émerger et de se développer à mesure que l’impact du virus s’estompe.

Élaborer des stratégies régionales et nationales basées sur des données et des analyses régionales.

Découvrez la partie croissance de votre investissement.

Utilisez les données prévisionnelles et les moteurs et tendances qui façonnent le marché pour prendre l’avantage sur la concurrence.

Découvrez vos clients grâce aux dernières études de marché.

Comparez les performances avec les principaux concurrents.

Développez des stratégies supérieures en utilisant les relations entre les ensembles de données clés.

Idéal pour soutenir les présentations internes et externes avec des données et des analyses fiables et de haute qualité.

Les rapports sont mis à jour avec les dernières données et sont livrés dans les 6 à 8 jours ouvrables suivant la commande.

