Le marché des lipides observera le TCAC le plus élevé d’ici 2029, la taille, la part, la demande, les principaux moteurs, les tendances de développement et les perspectives concurrentielles

» Des rapports d’étude de marché à grande échelle sur les lipides aident les entreprises ou les organisations de tous les domaines du commerce à prendre de meilleures décisions, à répondre aux questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Le rapport d’analyse des études de marché mondiales sert beaucoup à l’entreprise et donne une solution pour les questions commerciales les plus difficiles.Ce rapport contient une connaissance approfondie et des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché, tout en expliquant les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT.Le document sur le marché des lipides comprend les principaux fabricants, fournisseurs , distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications.

La définition du marché mentionnée dans ce document sur le marché des lipides couvre les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché. Le rapport est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site, du type d’organisation des utilisateurs finaux et de la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient & Afrique. Les tendances importantes de l’industrie, les estimations de la taille du marché et la part de marché sont analysées et discutées dans ce rapport. Différents marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités émergentes sont pris en compte lors de l’étude du marché et de la préparation de ce document sur le marché des lipides.

Analyse et perspectives du marché des lipides

La prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde a renforcé la demande du marché. La hausse des dépenses de santé pour de meilleurs services de santé est également attribuable à la croissance du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur divers lancements de produits et approbations de médicaments au cours de cette période cruciale. En outre, la demande croissante de lipides dans diverses autres industries telles que l’alimentation et les boissons, les industries cosmétiques et, entre autres, contribue également à la demande croissante du marché des lipides.

L’augmentation des dépenses de santé, les initiatives stratégiques des acteurs du marché et offrent des opportunités au marché. Cependant, différents défis de fabrication pour la production de nanoparticules lipidiques et le manque d’établissements de santé dans les économies émergentes sont des défis clés pour la croissance du marché.

Le marché mondial des lipides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 23 313,48 millions USD. d’ici 2030 contre 12 267,84 millions USD en 2022.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2020-2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type (lipides naturels et lipides synthétiques), système lipidique (lipides neutres, lipides bactériens, lipides fluorescents, lipides bioactifs, lipides polymérisables, lipides modifiés par le groupe de tête et autres), système d’administration (liposomes, nanoparticules lipidiques solides , transporteur de lipides nanostructures, niosomes , transférosomes et autres), source (jaune d’œuf, soja, soja non OGM, huiles purifiées, acides gras purifiés et autres), utilisateur final (industries pharmaceutiques, industries biotechnologiques, instituts universitaires et de recherche, industries cosmétiques et autres), Canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Russie, Belgique, Suisse, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts Alnylam Pharmaceutical, Inc., Croda International Plc., Moderna Inc., BioNTech SE., Pfizer Inc., Evonik Industries AG, Lipoid GmbH, Matreya LLC, VAV Life Sciences Pvt Ltd., Curia Global Inc., Cargill, Incorporated, Gattefossé , CD Bioparticles, Merck KGaA, NOF EUROPE GmbH, ABITEC, Cayman Chemical, CordenPharma International, CHEMI SpA, DSM, BASF SE, Tokyo Chemical Industry Co., Ltd., ADMSIO, Stepan Company et Kerry

Définition du marché

Les lipides peuvent être définis comme un groupe de composés organiques présents chez les animaux, les plantes et les micro-organismes. Ils comprennent les stérols, les cires, les graisses et les vitamines liposolubles. Les lipides ont la capacité d’exécuter diverses activités. En même temps, ils sont connus pour avoir de faibles niveaux de toxicité. Ces qualités de lipides contribuent à l’administration efficace de médicaments. En conséquence, ils sont de plus en plus utilisés comme excipients dans la production de médicaments. Ce facteur alimente la croissance du marché mondial des lipides pharmaceutiques.

Au cours de la période récente, le secteur mondial de la santé connaît des changements remarquables. Le développement de la technologie d’administration de médicaments ainsi que l’incorporation de formulaires de médicaments fonctionnent comme un moteur de la croissance du marché des lipides pharmaceutiques. La croissance des problèmes de santé chroniques rapides et l’administration rapide de médicaments au patient sont l’un des facteurs clés qui poussent la croissance du marché mondial des lipides pharmaceutiques.

Dynamique du marché des lipides

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

L’encombrement des maladies chroniques augmente rapidement à travers le monde. Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), en 2021, la contribution des maladies chroniques était d’environ 60 %, ce qui représentait le nombre de décès. Dans la plupart des pays occidentaux, la principale raison de l’augmentation du nombre de maladies chroniques est l’augmentation continue de la population âgée. L’augmentation du nombre de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et diverses autres maladies chroniques a entraîné une augmentation de la demande de divers médicaments qui stimuleront la croissance du marché mondial des lipides dans les années à venir.

Demande croissante de lipides dans les aliments et les boissons ainsi que dans l’industrie cosmétique

La demande de lipides dans les produits pharmaceutiques est très élevée car ils sont utilisés dans le développement de divers médicaments sur le marché. En outre, la demande de lipides a augmenté dans diverses autres industries, telles que l’alimentation et les boissons et les produits cosmétiques.

Les lipides sont un ingrédient essentiel dans la formulation des compléments alimentaires en raison de leur forte teneur en énergie et en vitamines liposolubles. Les préoccupations croissantes en matière de santé parmi les personnes à la lumière du COVID-19 ont propulsé la demande mondiale de compléments alimentaires. De plus, la disponibilité de compléments alimentaires sous de multiples formes et saveurs les a rendus socialement plus acceptables pour tous les groupes d’âge. La consommation croissante de compléments alimentaires devrait stimuler la demande de lipides au cours des années projetées.

Augmentation du développement de médicaments

Dans l’industrie pharmaceutique, les lipides et les polymères sont considérés comme des excipients piliers pour la formulation de divers médicaments. Ils sont utilisés comme stabilisants, solubilisants, activateurs de perméation et agents de transfection. L’adoption croissante d’une large gamme de lipides et de polymères naturels, synthétiques, semi-synthétiques ou entièrement artificiels dans la formulation de diverses formes posologiques devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Des opportunités

Hausse des dépenses de santé

Les dépenses de santé ont augmenté dans le monde entier à mesure que le revenu disponible des personnes dans divers pays augmente. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de la population, les pouvoirs publics et les organisations de santé prennent l’initiative d’accélérer les dépenses de santé. La hausse des dépenses de santé permet simultanément aux établissements de santé d’améliorer leurs structures de prise en charge de diverses pathologies très présentes ces dernières années.

Initiatives stratégiques des grands acteurs

Les taux croissants de divers types de maladies et leur gravité sont largement observés parmi les populations du monde. L’augmentation spectaculaire de la qualité de la recherche et l’augmentation des opportunités de recherche sont dues aux diverses initiatives stratégiques prises par les acteurs du marché. Ils prennent des initiatives telles que le lancement de produits, des collaborations, des fusions, des acquisitions et bien d’autres au fil des ans et devraient mener et créer plus d’opportunités sur le marché. Evonik a investi dans la croissance à court terme de sa production de lipides de spécialité sur ses sites de Hanau et Dossenheim en Allemagne, qui ont fourni deux des quatre lipides pour le vaccin Pfizer/BioNTech. Selon Spencer, les premiers lots ont été livrés à BioNTech en avril 2021, des mois avant la date prévue.

Contraintes/Défis

Coût élevé de la synthèse des lipides et coût croissant des matières premières

Les médicaments à base de lipides nécessitent un coût énorme pour le processus de développement. Comme le concept doit être verrouillé, les matériaux doivent être sourcés et il est important de tenir compte des délais. De plus, le processus prend du temps car le médicament a besoin de suffisamment de temps pour réaliser tous les essais cliniques avant d’être mis sur le marché.

De plus, tout changement qui doit être revérifié aura un impact sur le temps. Les avancées croissantes dans les formats d’essais de biocapteurs et d’autres technologies complémentaires ont exigé un investissement efficace pour des opérations réussies et un plan de gestion des risques du projet. La mise en place de R&D pour mener des recherches entraîne des coûts élevés, conduisant à des médicaments coûteux. Ainsi, ce facteur est une contrainte majeure pour le marché mondial des lipides.

Différents défis de fabrication pour la production de nanoparticules lipidiques

Les nanoparticules lipidiques ont eu un impact majeur sur l’industrie pharmaceutique. À la base, les nanoparticules lipidiques (LNP) sont des vecteurs de livraison qui protègent les acides nucléiques. En tant que partie intégrante des vaccins à ARNm récents, ils sont injectés et transportés vers le site prévu dans la cellule. Malgré les nombreux avantages des nanoparticules lipidiques en tant que systèmes d’administration, l’industrie pharmaceutique doit relever d’importants défis de fabrication.

Ces défis incluent :

Distributions granulométriques/granulométriques contrôlées avec précision

Problèmes de stérilisation

Répétabilité et évolutivité des processus

Exigences réglementaires (telles que les réglementations cGMP)

Impact post COVID-19 sur le marché des lipides

Le COVID-19 a eu un impact positif sur le marché. Comme la demande de vaccin COVID-19 était très demandée et le point positif ici est que le lipide est principalement utilisé dans la production de vaccins. Ainsi, le COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des lipides.

DEVELOPPEMENTS récents

En novembre 2022, BioNTech SE a annoncé que sa filiale singapourienne BioNTech Pharmaceuticals Asia Pacific Pte. Ltd. avait conclu un accord avec Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd. pour acquérir l’une de ses installations de fabrication certifiées GMP. L’acquisition fait partie de la stratégie d’expansion de BioNTech visant à renforcer sa présence mondiale en Asie.

En septembre 2021, le fournisseur américain d’ingrédients ABITEC Corporation a signé un accord modifié avec DKSH pour distribuer ses lipides de spécialité sur de nouveaux marchés et régions à travers l’Europe. Cela a aidé l’entreprise à étendre ses activités dans diverses régions.

Cette étude abordera certaines des questions les plus critiques qui sont énumérées ci-dessous :

Quelle est la taille du marché du marché au niveau du marché mondial des lipides?

Quelle taille d’écran est la plus préférée par les consommateurs ?

Quel mode de distribution est le plus préféré par les fabricants de Lipid Market ?

Quel est le groupe d’âge préféré pour cibler le marché des fabricants ?

Quels sont les facteurs clés qui stimulent, inhibent la croissance du marché et quel est le degré d’impact des moteurs et des contraintes?

Quel est l’impact de la réglementation sur la croissance du marché des lipides ?

Quelle est la région / le pays leader pour la croissance du marché ? Quel est le taux de croissance anticipé des principales régions au cours de la période de prévision ?

Comment les marchés émergents pour le marché devraient-ils se comporter dans les années à venir ? Comment le modèle de consommation devrait-il évoluer à l’avenir ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des lipides? Quelle est la position actuelle sur le marché des principaux acteurs ? Qui sont les acteurs émergents de cette industrie ?

Quels sont les principaux distributeurs, commerçants et revendeurs opérant sur le marché ?

