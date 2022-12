Le marché des lingettes désinfectantes devrait saisir la valeur d’ici 2029, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

» En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, le rapport d’activité du marché des lingettes désinfectantes a été élaboré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. La définition du marché incluse dans ce rapport explore les moteurs du marché qui indiquent les facteurs provoquant une augmentation de la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché.En outre, l’analyse concurrentielle donne une idée claire des stratégies employées par les principaux concurrents sur le marché qui renforcent leur pénétration sur le marché.Ces stratégies vont de nouvelles lancements de produits, expansions, accords, coentreprises, partenariats, aux acquisitions.

Le document d’analyse du marché des lingettes désinfectantes évalue la hausse, la croissance ou la baisse attendues du produit au cours de la période de prévision spécifique. Les parts de marché des principaux acteurs dans les régions importantes du globe telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées. Une équipe d’experts analyse et prévoit ces données de marché à l’aide de modèles statistiques de marché bien établis et cohérents. Lors de la préparation du rapport réaliste sur le marché des lingettes désinfectantes, des recherches et des analyses ont été effectuées en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Analyse et taille du marché

Les lingettes désinfectantes détruisent les champignons, les bactéries et les virus en moins de 10 minutes et préviennent la surface en formant de nouvelles bactéries. Ils mettent plus de temps que les autres à agir, mais c’est le seul moyen de garantir l’élimination de toutes sortes de germes. En 2017, l’Institut américain pour la résistance antimicrobienne et le contrôle des infections a conclu que les lingettes présentent la plus forte réduction d’ATP sur les surfaces, car les lingettes sont déjà imbibées du bon rapport d’ingrédients actifs et le désinfectant fonctionne plus efficacement. Les lingettes désinfectantes sont principalement préférées dans le secteur de la santé car une certitude à 100% est requise lorsqu’il s’agit de détruire de manière trop irréversible ou de détruire des virus et des champignons inactivants.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des lingettes désinfectantes était évalué à 4,10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,56 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,04 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (composés chlorés, ammonium quaternaire, agents oxydants, phénol, alcool, composés iodés, gluconate de chlorhexidine, aldéhydes, autres), facilité d’utilisation (jetables et non jetables), emballage (emballage plat, bidon, autres), matériau (lingettes en fibres textiles, Lingettes en fibres vierges, lingettes en fibres avancées, autres), niveaux de désinfection (élevé, intermédiaire, faible), saveur (lavande et jasmin, agrumes, citron, noix de coco, autres), type (sporicide, bactéricide, tuberculocide, virucide, fongicide, germicide ), Canal de distribution (appels d’offres directs, vente au détail), utilisateur final (soins de santé, commerce, cuisine industrielle, industrie des transports, industrie optique, industrie électronique et informatique, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Dr. Deppe GmbH (Allemagne), Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni), Codi Group (Pays-Bas), Dreumex (Pays-Bas), RCP Ranstadt GmbH (Allemagne), The Hygiene Company (Royaume-Uni), Uniwipe Europe Ltd (Royaume-Uni), KCWW ( États-Unis), Ecolab (États-Unis), CleanWell, LLC. (États-Unis), Seventh Generation Inc (États-Unis), The Claire Manufacturing Company (États-Unis), Parker Laboratories (États-Unis), GOJO Industries, Inc. (États-Unis), Stepan Company (États-Unis), Whiteley (États-Unis), Linghai Zhan Wang Biotechnology Co ., Ltd. (Chine), Jainam Invamed Private Limited (Inde), Hangzhou Wipex Nonwovens Co.,Ltd. (Chine) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Sensibilisation croissante à l’hygiène

Définition du marché

Les lingettes désinfectantes sont également connues sous le nom de lingettes antivirales et antibactériennes car elles peuvent tuer les virus et les bactéries sur les surfaces dures. Les lingettes désinfectantes sont majoritairement constituées de matières textiles parmi lesquelles, mais sans s’y limiter, des fibres thermoplastiques (polyéthylène téréphtalate et polypropylène) et des fibres cellulosiques (viscose, coton, pâte de bois, lyocell). Normalement, les lingettes désinfectantes seront efficaces jusqu’à deux ans après la date de fabrication, généralement indiquée sur l’étiquette.

Dynamique du marché des lingettes désinfectantes

Conducteurs

Multiplication des initiatives gouvernementales de sensibilisation des consommateurs

De nombreux gouvernements ont pris un grand nombre d’initiatives pour sensibiliser les consommateurs à l’importance de maintenir une hygiène de base. La pandémie de COVID-19 a sensibilisé les consommateurs à l’importance de maintenir un degré minimal d’assainissement dans tous les lieux. La majorité des maladies sont affectées par des conditions insalubres qui soit la raison de la transmission des maladies. Grâce à cela, les campagnes du groupe gouvernemental ou non gouvernemental ont contribué à accroître la prise de conscience, ce qui a accru la demande de lingettes désinfectantes et devrait stimuler la croissance du marché.

Sûr et facile à utiliser

Les lingettes désinfectantes ont toujours le rapport parfait qui a été testé et étudié par des spécialistes. Ces lingettes éliminent le risque de produits chimiques nocifs dus à l’utilisation du spray qui est libéré puis inhalé par l’utilisateur. Les lingettes et les produits chimiques sont livrés dans un emballage approprié, nous n’avons qu’à saisir un chiffon, l’utiliser, puis l’essuyer peut aller directement à la poubelle, aucune autre action n’est requise là-bas.

Sensibilisation croissante à l’utilisation de lingettes biodégradables

La prise de conscience croissante concernant l’impact environnemental des lingettes désinfectantes jetables qui a obligé les fabricants à innover dans les lingettes biodégradables. Ils multiplient leurs efforts pour développer les produits à partir de ressources renouvelables et renouvelables. Les fabricants du marché des lingettes désinfectantes développent des produits compatibles avec les équipements et les surfaces sensibles à l’électricité statique. Les lingettes désinfectantes biodégradables gagnent en importance sur le marché des désinfectants pour traiter les zones fortement contaminées où un travail extrêmement dur est nécessaire.

Des opportunités

La sensibilisation croissante des consommateurs aux soins de santé préventifs et à l’hygiène, qui stimule la demande de lingettes désinfectantes sur le marché mondial. Les approbations et les lancements de nouveaux produits offrent une merveilleuse opportunité aux acteurs du marché de développer leur activité et d’augmenter la croissance du marché des lingettes désinfectantes. De plus, en raison de la forte demande d’options pratiques et rapides, les lingettes désinfectantes gagnent en popularité. L’augmentation de la fréquence d’utilisation a encore renforcé la demande de lingettes désinfectantes jetables qui agiront comme moteurs du marché et augmenteront encore les précieuses opportunités de croissance du marché.

