Le marché des lingettes désinfectantes au Moyen-Orient et en Afrique enregistrera un TCAC de 7,0% d’ici la fin de 2028 Le paysage concurrentiel du marché des lingettes désinfectantes au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l'investissement en R&D, les nouveaux plans de marché, l'influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, l'étendue et l'étendue du produit, l'état du domaine de l'application.

Le marché des lingettes désinfectantes au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 356,08 millions USD d’ici 2028, contre 262,58 millions USD en 2020, avec une croissance à un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision 2021-2028, selon l’analyse The rise of Data Bridge Market Research. Le marché des lingettes désinfectantes au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître en raison de la prévalence croissante des troubles du sommeil tels que l’apnée du sommeil, l’insomnie et la narcolepsie à travers le monde.

Les lingettes humides n’existaient pas avant les années 1970. L’innovation pour fabriquer des serviettes non tissées jetables est venue plus tard dans cette décennie. Il ne fallut pas longtemps avant que les vêtements jetables humides ne deviennent familiers sur le marché. Lorsque les gens commencent à voyager beaucoup, le besoin de ces lingettes de nettoyage pratiques commence. Au cours de ces excursions, ils apprennent qu’il y a un besoin constant de ranger un hôtel ou un hôtel rapidement et efficacement.

Les lingettes désinfectantes du Moyen-Orient et d’Afrique détruisent les champignons, les bactéries et les virus en 10 minutes et empêchent la formation de nouvelles bactéries sur les surfaces. Ils mettent plus de temps que les autres à faire effet, mais c’est le seul moyen de garantir l’élimination de tous les types de bactéries. En 2017, l’Institut national pour la résistance aux antimicrobiens et le contrôle des infections a conclu que la réduction de l’ATP était la plus importante à la surface des lingettes humides, car les lingettes étaient déjà imprégnées du bon ratio d’ingrédients actifs et le désinfectant fonctionnait de manière plus efficace. Les lingettes désinfectantes sont généralement préférées dans les soins de santé car une certitude à 100 % est nécessaire lors d’un traitement trop irréversible ou de la destruction de virus et de champignons inactivés.

Portée du marché des lingettes désinfectantes et taille du marché

Le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en neuf segments importants en fonction du type de produit, de la disponibilité, de l’emballage, du type de matériau, du niveau de désinfection, de la saveur, du type, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans leurs principaux domaines d’application et marchés cibles.

Selon le type de produit, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en sels d’ammonium quaternaire, agents oxydants, phénols, alcools, composés chlorés, composés iodés, gluconate de chlorhexidine, aldéhydes et autres. En 2021, le segment des composés chlorés dominera le marché des lingettes désinfectantes en raison de la forte incidence des infections nosocomiales (HAIS).

En fonction de la disponibilité, le marché est segmenté en produits jetables et non jetables. Le segment jetable devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes d’ici 2021, car les gens deviennent plus prudents pour empêcher la propagation du virus ou de toute autre infection due à l’apparition de COVID-19.

Sur la base de l’emballage, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en emballages plats, pots et autres. Le segment des emballages plats devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de son emballage compact et adapté aux voyages d’ici 2021.

Impact du COVID-19 sur le marché des lingettes désinfectantes au Moyen-Orient et en Afrique

La pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur l’industrie de la vente au détail et des biens de consommation dans le monde, les fermetures perturbant déjà les chaînes d’approvisionnement et de production. Contrairement à d’autres industries, les changements dans les habitudes des clients ont entraîné des changements dans les préférences des marques et une augmentation de la demande dans un large éventail de segments.

Dans le même temps, les fabricants déterminent comment répondre aux contraintes de capacité et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui pourraient les empêcher de répondre à la demande croissante des clients. La demande de lingettes désinfectantes au Moyen-Orient et en Afrique a augmenté pendant la pandémie. La demande croissante de lingettes désinfectantes peut être comprise dans trois contextes : pessimiste, positif et probabiliste.

Portée du marché mondial des lingettes désinfectantes au Moyen-Orient et en Afrique

produit

composés chlorés

sel d’ammonium quaternaire

agent d’oxydation

aldéhydes

autre

Forfait

paquet plat

Pouvoir

autre

Matériel

Lingettes en fibres textiles

lingettes en fibres vierges

Lingettes Fibres Avancées

autre

Types de

sporicide

stérilisation

tuberculose

utilisateur final

les soins de santé

industrie des lunettes

Industrie électronique et informatique

autre

Analyse de la part de marché et paysage concurrentiel des lingettes désinfectantes au Moyen-Orient et en Afrique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des lingettes désinfectantes au Moyen-Orient et en Afrique comprennent:

Dr Deppe GmbH (Allemagne)

Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni)

Groupe Codi (Pays-Bas)

Dreumex (Pays-Bas)

RCP Ranstadt GmbH (Allemagne)

Sanitation Corporation (Royaume-Uni)

Uniwipe Europe Ltd (Royaume-Uni)

KCWW (États-Unis), Ecolab (États-Unis)

CleanWell, LLC (nous)

Septième génération Inc (États-Unis)

