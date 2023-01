Le marché des limiteurs de couple devrait atteindre près de 401 488,91 milliers avec un TCAC sain de 5,2 % d’ici 2030, la taille, la part, les tendances, la segmentation, les stratégies de développement et le scénario concurrentiel

Le présent rapport d’analyse entrecoupe les perceptions du marché mondial qui peuvent être des moteurs fondamentaux sur la période de prévision 2023 à 2030. La position et les prévisions sont analysées dans ce rapport, il cible en particulier les principales organisations de l’industrie mondiale, avec des parts de marché des ventes, de la production et des coûts. de chaque entreprise remarquable, couvrant différentes entreprises de l’industrie. Le présent rapport fournit les statistiques de développement du marché, un inventaire des principaux acteurs choisis. Un profilage délibéré des principaux concurrents du marché ainsi qu’une analyse innovante de leurs développements actuels, de leurs compétences de base et de leurs investissements dans chaque segment sont également élaborés dans le rapport de recherche.

Le rapport d’étude de marché du limiteur de couple fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Ce rapport marketing est crucial à plusieurs égards pour la croissance de l’entreprise et pour prospérer sur le marché. Ces stratégies comprennent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché. Un rapport influent sur le marché des limiteurs de couple aide non seulement à prendre des décisions intelligentes, mais gère également mieux la commercialisation des biens et services, ce qui conduit à la croissance de l’entreprise.

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research avec le titre Global Torque Limiter Market est tiré de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et a été vérifié et validé par les experts du marché. Le rapport d’étude de marché est toujours utile aux entreprises ou aux organisations dans tous les domaines du commerce pour prendre de meilleures décisions, résoudre les questions commerciales les plus difficiles et minimiser le risque d’échec.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des limiteurs de couple devrait atteindre la valeur de 401 488,91 milliers de dollars d’ici 2030, à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché du limiteur de couple couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Tout appareil avec des pièces tournantes peut être protégé en utilisant des limiteurs de couple. Un limiteur de couple peut garantir que le couple ne dépasse jamais des niveaux dangereux s’il existe un risque qu’un arbre d’entraînement transmette trop de couple à l’arbre entraîné ou aux composants tangentiels. Les composants introduisent une technique de déconnexion lors du couplage des deux corps rotatifs. La forte adoption des limiteurs de couple dans l’industrie aérospatiale devrait stimuler la croissance du marché, tandis que l’empreinte carbone élevée du secteur automobile pourrait freiner la croissance du marché. La sensibilisation accrue aux systèmes de sécurité améliorés devrait constituer une opportunité, et un manque de connaissances technologiques sur le fonctionnement des produits peut remettre en cause la croissance du marché.

Aperçu du marché:

Un événement ou une action unique peut entraîner la défaillance ou la rupture de composants critiques du disque. Une surcharge mécanique se produit lorsqu’un composant en rotation est soumis à des couples supérieurs à ceux que le système est censé tolérer. Toute opération de rotation peut générer beaucoup de couple. En cas de dysfonctionnement, toute cette force peut endommager les accouplements, les arbres d’entraînement ou de moteur et les engrenages, entre autres composants impactés.

Le point de consigne n’est jamais dépassé grâce aux limiteurs de couple. Ces pièces empêchent les surcharges mécaniques et les défaillances en limitant les forces de couple pour que les composants rotatifs puissent les gérer en toute sécurité. Ils peuvent fonctionner seuls ou en tandem avec des capteurs électriques. Les limiteurs de couple mécaniques sont parfois appelés embrayages de surcharge.

Le marché mondial est analysé en profondeur dans la dernière étude. En tenant compte du niveau actuel de concurrence et de son évolution projetée au cours des prochaines années.

Développement récent

En novembre 2023, Altra Industrial Motion Corp. a annoncé avoir lancé un tout nouveau dépliant sur le système de freinage SIL3/Ple. Il s’agit d’une technologie de système de freinage avancée qui fournit les performances de sécurité améliorées requises pour répondre aux réglementations de sécurité exigeantes sur les applications, y compris les équipements de déplacement et de levage de personnes. La société attirera plus de clients et élargira son portefeuille de produits grâce à ce lancement de produit.

En septembre 2019, Chr. Mayr GmbH + Co. KG. Lancement de la sécurité intelligente pour les petits freins. Il a une transmission de puissance et n’est pas seulement capable de surveiller et d’alimenter les freins de sécurité sans l’utilisation de capteurs. Il fournit également des données et offre ainsi une sécurité intelligente. Grâce à ce produit, la société a attiré plus de clients et élargi son portefeuille de produits.

DÉTAILS DE LA MÉTRIQUE DU RAPPORT

Période de prévision : 2023 à 2030

Année de base 2022

Années historiques : 2021 (personnalisable jusqu’en 2020 – 2016)

Unités quantitatives : chiffre d’affaires en milliers d’USD, volumes en unités, prix en USD

Le marché des limiteurs de couple est dominé par des entreprises telles que

Martin Sprocket & Gear, Inc.

Regal Beloit Amériques, Inc.

ABB Moteurs et Mécanique Inc.

Mouvement industriel Altra

Dalton Gear Company

TRANSMISSION DE PUISSANCE RINGFEDER

Fenner Drives, Inc.

Mayr GmbH + Co. KG

KTR Systems GmbH

Groupe Nexen, Inc.

Howdon

Tsubakimoto Chain Co.

Croix + Morse

Pièces d’embrayage industriel Ltd

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs du marché mondial des limiteurs de couple se profilant avec des conceptions intensives, des finances et, en outre, des progrès en cours devraient se rapprocher ?

Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie de limiteur de couple à l’extérieur et en outre pour chaque partie à l’intérieur ?

Quelle sera l’application Torque Limiter et les tris et estimations rejoints attentivement par les fabricants ?

Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ?

Quelle est la durée de l’opportunité du marché mondial du limiteur de couple ?

Comment la part de marché des limiteurs de couple fait-elle progresser la valeur de diverses marques d’assemblage?

Segments de marché clés couverts par la recherche sur l’industrie des limiteurs de couple

Le marché mondial des limiteurs de couple est segmenté en fonction du type, de la plage de couple, de la plage d’alésage, de la disposition d’entraînement, de la conception, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par type

Limiteur de couple à friction

Limiteur de couple à billes/rouleaux

Goupille de cisaillement

Hydraulique

Magnétique

Électronique

Autres

PAR Plage de couple

501 à 3 000 NM

151 à 500 NM

Supérieur à 3 000 NM

Moins de 150 NM

PAR Alésage Gamme

55mm – 92mm

Jusqu’à 55mm

93mm – 150mm

Plus de 150 millimètres

PAR Disposition d’entraînement

Couplage

Support pilote

Intentionnellement

Embrayage à glissement

Déconnecter le limiteur de couple

PAR demande

Convoyeurs

Boîtes de vitesses

Générateurs

Moteur

PAR utilisateur final

Aérospatial et Défense

Emballage et étiquetage

Papier et impression

Transport

Industrie métallurgique

Industrie minière

Énergie et puissance

Ferme et Agriculture

Aliments et boissons

Textiles

Plastique et caoutchouc

Outils médicaux et chirurgicaux

Eau et eaux usées

Analyse/aperçus régionaux du marché du limiteur de couple

Marché des limiteurs de couple segmenté sur la base des pays États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché des limiteurs de couple sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Le marché des limiteurs de couple sur la base du type a été segmenté en frottement, billes et rouleaux et autres. Sur la base de la gamme, le marché des limiteurs de couple a été segmenté en <150 Nm, 151–500 Nm, 501–3 000 Nm, > 3 000 Nm. Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché des limiteurs de couple a été segmenté en aliments et boissons, plastique et caoutchouc, papier et impression, fabrication de produits métalliques, emballage et étiquetage, énergie et électricité et autres.

Le limiteur de couple est défini comme un type de dispositif de protection utilisé pour protéger l’équipement mécanique des dommages causés par les surcharges. Ils sont également utilisés dans diverses industries telles que l’alimentation et les boissons, le plastique et le caoutchouc, le papier et l’impression, la fabrication de produits métalliques, l’emballage et l’étiquetage, l’énergie et l’électricité, etc.

Dynamique du marché mondial des limiteurs de couple

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Principaux moteurs de l’industrie :

Adoption élevée du limiteur de couple dans l’industrie aérospatiale

Le succès de chaque avion électrique et futur électrique dépend de la sécurité et de la fiabilité des actionneurs électriques (EA). En limitant la quantité de couple auquel les composants du groupe motopropulseur de l’actionneur sont soumis, les limiteurs de couple augmentent la fiabilité des actionneurs électromécaniques (EMA). Si le couple transmis par l’arbre dépasse un certain seuil, l’arbre cède progressivement. Cela protège contre la défaillance potentielle et le blocage de l’actionneur.

Émergence des VE et de leur système limiteur de couple

L’industrie automobile s’est énormément développée en raison de la demande croissante de véhicules électriques de luxe. La plupart des véhicules électriques (VE) sont des véhicules électriques à batterie, qui utilisent une batterie pour stocker l’énergie électrique qui alimente les véhicules. Certains des facteurs à l’origine des ventes de véhicules électriques comprennent des réglementations gouvernementales strictes en matière d’émissions de véhicules et une demande croissante de véhicules économes en carburant, hautes performances et à faibles émissions. Cela ajoute à l’adoption des véhicules électriques, car les véhicules tout électriques sont à zéro émission, minimisant ainsi efficacement les émissions de carbone.

Opportunité

Tendances à la hausse pour l’industrie de l’emballage à travers le monde

Le pouvoir de l’emballage gagne en importance dans différentes industries telles que l’alimentation, la pharmacie, la cosmétique et bien d’autres. Comme l’emballage représente la reconnaissance de la marque et influence fortement le comportement d’achat des consommateurs. De plus, l’industrie de l’emballage s’automatise au fil des ans. L’automatisation implique l’utilisation de robots pour la manipulation des produits dans le processus d’emballage. Ces robots déplacent les produits à différentes étapes et sont maintenus pendant le temps requis. Cependant, l’équipement d’automatisation utilise des robots, qui à leur tour utilisent des moteurs et des engrenages pour contrôler le mouvement des convoyeurs et des produits. Ainsi, l’automatisation a aidé l’industrie de l’emballage à gagner en importance.

Retenue/Défi

La faible durée de vie du limiteur de couple

Un limiteur de couple, souvent un embrayage de surcharge, est une machine simple qui protège l’équipement mécanique contre les dommages. C’est l’un des dispositifs les plus utiles pour les véhicules, les avions, les bandes transporteuses et de nombreux autres mécanismes motorisés. D’autre part, il a aussi un côté négatif.

Points clés couverts par le marché du limiteur de couple et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Notre rapport propose les données suivantes de 2023 à 2030 : –

– Évaluations de la part de marché du limiteur de couple pour les segments régionaux et nationaux.

– Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie.

– Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés.

– Tendances du marché du limiteur de couple (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

– Recommandations stratégiques dans des segments d’activité clés sur la base des estimations du marché.

– Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes.

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents.

–Les tendances de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des limiteurs de couple cartographient les dernières avancées technologiques.

