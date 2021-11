Le marché des lignes de transmission isolées au gaz se développe à un TCAC sain de 4,5% sur 2021-2031

OBTENEZ UNE PORTÉE PERSONNALISÉE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS DEMANDEZ À UN EXPERT – https://www.persistencemarketresearch.com/ask-an-expert/21805

Selon la dernière analyse de Persistence Market Research, le marché mondial des lignes de transmission isolées au gaz devrait être évalué à environ 469,5 millions de dollars américains en 2021 et augmenter à un TCAC sain de 4,5% au cours de la période de prévision 2021-2031. L’urbanisation rapide, l’augmentation des dépenses dans le secteur de la production d’électricité et le développement des infrastructures devraient stimuler les ventes de lignes de transmission isolées au gaz au cours des prochaines années.

Les collaborations, les acquisitions et les fusions sont très répandues dans ce paysage concurrentiel.

En 2017, ABB Power Grids s’est associé à la State Grid Corporation of China (SGCC) pour construire la première ligne de 1 000 kilovolts (kV) à isolation gazeuse (ligne de transmission à isolation gazeuse) posée dans le tunnel de Sutong pour transmettre de l’énergie propre de l’Ouest. vers l’Est de la Chine.

En 2015, GE a finalisé l’acquisition d’Alstom Power and Grid Business, visant à accroître sa présence sur le marché des lignes de transport à isolation gazeuse à travers l’Europe.

Les taux de mise en œuvre des projets de construction, les taux de production liés à la production manufacturière et les réseaux de la chaîne d’approvisionnement ont été perturbés en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours. Bien que les ventes de lignes de transmission isolées au gaz aient chuté au début de la pandémie, le marché devrait rebondir de façon spectaculaire dans les années à venir.

Points clés à retenir de l’étude de marché

L’installation au-dessus du sol d’une ligne de transmission isolée au gaz dominera le paysage. Le segment représentera environ 50 % des parts à un taux de croissance de 4,4 % TCAC jusqu’en 2031.

Les fabricants de niveau I se concentrent sur la R&D dans le domaine des lignes de transmission isolées par gaz isolant et CC.

En termes d’utilisation finale, la transmission et la distribution d’électricité représentaient une part importante de 48% des parts en 2020 et devraient augmenter à 4,7% TCAC jusqu’en 2031.

Par application, les lignes de transmission à courant alternatif domineront le marché avec un taux de croissance de 4,5%. L’utilisation intensive du courant alternatif dans le secteur de la transmission d’énergie et diverses industries finales stimulera l’expansion du segment.

L’ASEAN, le Japon et le Royaume-Uni accélèrent dans l’industrie des lignes de transmission isolées au gaz, en raison des perspectives solides de diverses industries d’utilisation finale dans ces régions.

« L’Europe et l’Asie du Sud-Est devraient maintenir leur domination. Les prix des lignes de transmission isolées au gaz devraient diminuer au cours des 7 à 8 prochaines années », a déclaré un analyste de Persistence Market Research.

Paysage concurrentiel

Le marché des lignes de transport à isolation gazeuse est identifié comme étant significativement consolidé. Certains des principaux acteurs du marché sont Siemens AG, GE Grid Solutions, AZZ Incorporate, ABB, Hitachi ABB, LS Cable & System Ltd. et Beta Engineering.

Ces acteurs détiennent des parts plus importantes sur le marché mondial et entretiennent des relations de longue date avec un certain nombre d’utilisateurs finaux pour la fourniture de lignes de transport à isolation gazeuse.

Le rapport de recherche analyse la demande de lignes de transmission isolées au gaz. Le marché mondial a été analysé avec l’impact du COVID-19, divers facteurs macroéconomiques, les tendances du marché et le contexte du marché.

