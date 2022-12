Le marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique d’ici 2029 devrait atteindre 74,20 millions USD L'industrie des additifs alimentaires pour animaux connaît une croissance importante ces dernières années, car les économies en développement connaissent une croissance rapide. L'épidémie de COVID-19 a eu un impact sur plusieurs industries, et l'économie mondiale fait face à des conséquences négatives pendant la pandémie.

Le marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique avait une valeur marchande de 39,50 millions USD en 2021 et devrait atteindre 74,20 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,20 % de 2022 à 2029.

Les liants de mycotoxines devraient avoir une expansion accrue du marché en raison de la prévalence croissante des maladies et des infestations dans les aliments pour animaux ainsi que de la demande croissante des consommateurs pour les produits d’origine animale. D’importants investissements ont été réalisés dans l’élevage, l’élevage, l’éclosion et la transformation par l’industrie de la volaille. En raison de la demande accrue de produits de haute qualité, les additifs alimentaires tels que les liants de mycotoxines sont devenus plus populaires.

Les liants de mycotoxines, également connus sous le nom d’adsorbants, sont des produits chimiques qui se lient aux mycotoxines et les empêchent de pénétrer dans la circulation sanguine et d’être absorbés par l’estomac. L’utilisation de liants de mycotoxines peut être bénéfique lorsque d’autres mesures préventives contre les mycotoxines et les moisissures ont échoué. Les mycotoxines sont des substances très dangereuses que certaines variétés de moisissures produisent naturellement (champignons).

Dynamique du marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

Demande croissante de liants de mycotoxines secteur de l’élevage

Les risques des mycotoxines sur les performances du bétail, tels que les performances de reproduction médiocres, la consommation alimentaire réduite et la mauvaise conversion alimentaire, continuent d’influencer l’adoption et le développement des liants de mycotoxines. L’industrie de l’élevage animal continue d’être dans le joug des mycotoxines, en raison de nombreuses études qui indiquent qu’environ 25 % des cultures mondiales contiennent des mycotoxines toxiques.

L’augmentation de la contamination des aliments pour volailles et porcs et la tendance des liants de mycotoxines à mélanger simultanément les nutriments et les toxines ont entraîné une augmentation des argiles de surface poreuses qui agissent spécifiquement sur la liaison des toxines.

Utilisation croissante des aliments composés

La majorité des élevages d’animaux du monde entier adoptent des aliments adaptés principalement aux différents groupes d’âge d’animaux, communément appelés aliments composés par rapport aux aliments normaux. Cela est susceptible de profiter aux fournisseurs d’additifs car ces aliments composés sont formulés en mélangeant plusieurs additifs et matières premières et ensemble.

Des opportunités

Avancement du produit

Les principaux acteurs du marché des liants de mycotoxines améliorent et explorent le rôle potentiel de la biotransformation pour la gestion des risques. De nombreux avantages associés à la mise à profit de la biotransformation pour s’opposer à la contamination par les mycotoxines dans l’alimentation animale, tels que le caractère irréversible du processus et la détoxification sans liaison nutritionnelle. Ce sont quelques-uns des facteurs susceptibles de créer des opportunités pour la croissance de l’industrie des liants de mycotoxines au cours de la période de prévision.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact du COVID-19 sur le marché Liants de mycotoxines

L’industrie des additifs alimentaires pour animaux connaît une croissance importante ces dernières années, car les économies en développement connaissent une croissance rapide. L’épidémie de COVID-19 a eu un impact sur plusieurs industries, et l’économie mondiale fait face à des conséquences négatives pendant la pandémie.

La production d’aliments pour animaux a connu une forte croissance et a atteint 1 milliard de tonnes . Cependant, les résultats de la production en 2020-2021 devraient afficher une baisse modérée, car les principaux pays fabricants subissent un impact élevé en raison du coronavirus. À mesure que les restrictions ont été assouplies, les producteurs ont commencé à fabriquer des additifs alimentaires, bénéficiant ainsi de la croissance du marché des liants de mycotoxines.

Portée du marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique

type de produit

Adsorbants

Aluminosilicates

Charbon activé

Liants organiques

La nature

Biologique

Inorganique

Formulaire

Sécher

Liquide

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des liants de mycotoxines sont:

Bayer SA (Allemagne)

BASF SE (Allemagne)

Alltech (États-Unis)

Anpario (Royaume-Uni)

Groupe Olmix (France)

