Le marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 74,2 millions USD d’ici 2029. L'augmentation des infections et des ravageurs dans les aliments pour animaux et l'augmentation de la consommation de produits d'origine animale devraient alimenter la croissance du marché des liants de mycotoxines.

Le marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 39,5 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 74,2 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,20 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus d’un aperçu des scénarios de marché, les rapports de marché triés sur le volet par Data Bridge Market Research fournissent une analyse d’experts approfondie telle que la valeur de marché, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les principaux acteurs, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, le réseau de concessionnaires et de partenaires, le design est également inclus. , analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des chaînes d’approvisionnement et des écarts de demande.

L’augmentation des infections et des ravageurs dans les aliments pour animaux et l’augmentation de la consommation de produits d’origine animale devraient alimenter la croissance du marché des liants de mycotoxines. L’industrie de la volaille a fait des investissements importants dans la reproduction, l’élevage, l’éclosion et la transformation. Cela a augmenté la demande d’additifs alimentaires tels que les liants de mycotoxines pour fournir des produits de haute qualité. L’utilisation de liants de mycotoxines dans l’alimentation des volailles vise à améliorer la qualité et la production des œufs.

Les liants ou adsorbants de mycotoxines sont des substances qui lient les mycotoxines et empêchent leur absorption dans la circulation sanguine et le tube digestif. L’utilisation de liants de mycotoxines peut aider lorsque d’autres mesures préventives contre les mycotoxines et les moisissures ont échoué. Les mycotoxines sont des composés qui sont toxiques pour l’homme et qui sont formés naturellement par certains types de champignons. Les moisissures, qui peuvent produire des mycotoxines, se développent sur de nombreux aliments, notamment les noix, les céréales, les fruits secs et les épices.

Dynamique du marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique

chauffeur

Séparateur de mycotoxines Demande croissante en élevage

Les risques des mycotoxines pour les performances du bétail, tels que B. une capacité de reproduction réduite, une consommation alimentaire réduite et de faibles taux de conversion alimentaire continuent d’influencer l’introduction et le développement de liants de mycotoxines. L’élevage reste dans le joug des mycotoxines, de nombreuses études suggérant qu’environ 25% des cultures mondiales contiennent des mycotoxines toxiques. La contamination croissante des aliments pour volailles et porcs et la tendance des liants de mycotoxines à mélanger simultanément les nutriments et les toxines ont entraîné une augmentation des argiles de surface poreuses, en particulier celles qui lient les toxines.

Utilisation accrue d’aliments composés

La plupart des élevages d’animaux dans le monde utilisent des aliments destinés principalement aux animaux d’âges différents, communément appelés aliments composés, au lieu d’aliments ordinaires. Étant donné que ces aliments composés sont formulés en mélangeant différents additifs et ingrédients, cela peut profiter au fournisseur d’additifs. Ces aliments apportent de nouveaux avantages aux producteurs de tous types : efficacité, qualité, traçabilité, prix abordable, service, nutrition, valeur, performance, commodité, régularité et bon retour sur investissement.

chance

aperçu du produit

Les principaux acteurs du marché des liants de mycotoxines intensifient et explorent le rôle potentiel de la biotransformation dans la gestion des risques. Les nombreux avantages associés à l’utilisation de la biotransformation contre la contamination par les mycotoxines des aliments pour animaux, tels que l’irréversibilité du processus et la détoxification sans fixation des nutriments. Ce sont quelques-uns des facteurs qui devraient créer des opportunités de croissance pour l’industrie des liants de mycotoxines au cours de la période de prévision.

De plus, le développement croissant des liants de mycotoxines et l’absence de modification des apports alimentaires en vitamines et minéraux dans les aliments contribuent à compléter la croissance du marché des liants de mycotoxines. Les principaux acteurs du marché axés sur l’augmentation de la spécificité et de l’efficacité des produits créeront encore plus d’opportunités de marché dans un avenir proche.

Limitation/Défi

Risque de contamination par les mycotoxines

La contamination se produit par l’entrée de mycotoxines dans tous les organismes et réduit la disponibilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. En conséquence, les fabricants du monde entier recherchent des moyens d’empêcher la croissance de la contamination des cultures et des animaux. Cependant, à mesure que la demande pour ces liants augmente, il existe diverses options de liants organiques et inorganiques qui présentent les principaux obstacles à la croissance des liants de mycotoxines.

Ce rapport sur le marché des liants de mycotoxines détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, les parts de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, l’analyse des opportunités par rapport aux sources de revenus émergentes et aux changements du marché, les réglementations en matière d’information , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Effets des pénuries de matières premières et des retards de livraison et scénarios de marché actuels

Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations de haut niveau sur le marché en tenant compte de l’impact des pénuries de matières premières et des retards de livraison, ainsi que de l’environnement actuel du marché. Cela signifie évaluer les opportunités stratégiques, élaborer des plans d’action efficaces et aider les entreprises à prendre des décisions clés.

En plus des rapports standard, nous fournissons les délais de livraison prévus, l’attribution des concessionnaires par région, l’analyse des produits, l’analyse de la production, les tendances d’attribution des prix, l’approvisionnement, l’analyse des performances des catégories, les solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, la livraison, l’analyse comparative avancée, l’approvisionnement et d’autres services de soutien stratégique. .

Impact du COVID-19 sur le marché des liants de mycotoxines

L’industrie des additifs pour l’alimentation animale connaît une croissance importante ces dernières années alors que les pays en développement connaissent une croissance rapide. L’épidémie de COVID-19 a touché diverses industries et l’économie mondiale a subi des conséquences négatives pendant la pandémie.

La production alimentaire a augmenté rapidement et a atteint un milliard de tonnes . Cependant, les résultats de production pour 2020-21 devraient légèrement baisser, car les principaux pays producteurs subissent un impact sévère du coronavirus. Au fur et à mesure que les restrictions ont été assouplies, les fabricants ont commencé à fabriquer des additifs alimentaires, ce qui a contribué à son tour à la croissance du marché des liants de mycotoxines.



Impact attendu du ralentissement économique sur le prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. L’impact attendu de la récession sur le prix et l’accessibilité des produits est reflété dans les rapports d’analyse du marché et les services d’information de DBMR. Cela permet aux clients de garder une longueur d’avance sur la concurrence, de prévoir les ventes et les revenus et de prévoir les coûts de profits et pertes.

Portée du marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des liants de mycotoxines est segmenté en fonction du type de produit, des caractéristiques, du type et de la morphologie des animaux. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie, fournissant aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché, ce qui les aidera à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications importantes du marché.

type de produit

absorbant

aluminosilicate

charbon activé

liant organique

La nature

indispensable

minéral

formulaire

mince

Fluide

Analyse régionale / aperçu du marché Liant de mycotoxines

Le marché Liants de mycotoxines est analysé en fournissant des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type de produit, espèce, type d’animal et morphologie mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des liants de mycotoxines sont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

Les EAU dominent le marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l’amélioration des revenus des agriculteurs à revenu intermédiaire et de la promotion des mycotoxines par les fabricants d’aliments pour animaux et les fabricants d’aliments pour animaux.

Paysage concurrentiel des liants de mycotoxines et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché Liants de mycotoxines fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue du produit. . , l’application est incluse. Domaine. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la Société sur le marché des liants de mycotoxines.

Certains des principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial des liants de mycotoxines sont :

Bayer SA (Allemagne)

BASF SE (Allemagne)

Toutes les technologies (États-Unis)

Anfario (Royaume-Uni)

Groupe Tout Mixte (France)

