Le marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 74,2 millions USD d’ici 2029

Le marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 8,20 % de 2022 à 2029, et la valeur marchande devrait passer de 39,5 millions de dollars en 2021 à 74,2 millions de dollars en 2029.

Le marché des liants de mycotoxines devrait connaître une expansion significative en raison de l’incidence croissante des maladies et des ravageurs dans les aliments pour animaux et de la demande croissante des consommateurs pour les produits d’élevage. L’industrie avicole investit massivement dans l’alimentation, l’élevage, l’éclosion et la transformation. La demande accrue de produits de haute qualité a augmenté l’utilisation d’additifs alimentaires tels que les liants de mycotoxines.

Les produits chimiques qui lient les mycotoxines, souvent appelés adsorbants, empêchent les mycotoxines de pénétrer dans la circulation et d’être absorbées dans l’estomac. L’utilisation de liants de mycotoxines peut être bénéfique là où d’autres mesures de protection contre les mycotoxines et les moisissures ont échoué. Certains types de moisissures produisent naturellement des mycotoxines, qui sont des composés très nocifs (champignons).

Dynamique du marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique

conducteur

Demande croissante de liants de mycotoxines dans l’industrie de l’élevage

Les risques des mycotoxines pour les performances du bétail, tels que la fertilité réduite, la consommation alimentaire réduite et la conversion alimentaire réduite, continuent d’influencer l’adoption et le développement des liants de mycotoxines. L’industrie de l’élevage continue d’être entravée par les mycotoxines, car de nombreuses études ont montré qu’environ 25 % des cultures dans le monde contiennent des mycotoxines toxiques.

L’augmentation de la contamination des aliments pour volailles et porcs et la tendance des liants de mycotoxines à mélanger simultanément les nutriments et les toxines ont conduit à une augmentation des argiles de surface poreuses spécifiquement conçues pour adsorber les toxines.

L’utilisation d’aliments formulés est en augmentation.

La plupart des élevages dans le monde n’utilisent pas d’aliments réguliers, mais des aliments adaptés aux animaux d’âges différents, appelés aliments composés. Ces aliments composés peuvent profiter aux fournisseurs d’additifs car ils sont formulés en mélangeant divers additifs et ingrédients.

Possibilité

Produits de qualité

Les principaux acteurs du marché des liants de mycotoxines intensifient et explorent le rôle potentiel de la biotransformation dans la gestion des risques. Il existe de nombreux avantages associés à l’utilisation de la biomodification pour prévenir la contamination par les mycotoxines des aliments pour animaux. Par exemple, la détoxification est possible sans l’irréversibilité du processus et la liaison des nutriments. Ce sont quelques-uns des facteurs susceptibles de créer des opportunités de croissance pour l’industrie Adhésifs Mycotoxines au cours de la période de prévision.

Impact des pénuries de matières premières et des retards de livraison et scénarios de marché actuels

Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations avancées sur le marché, en tenant compte de l’impact des pénuries de matières premières et des retards de transport, ainsi que de l’environnement actuel du marché. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, l’élaboration de plans d’action efficaces et l’aide aux entreprises pour prendre des décisions importantes.

En plus des rapports standard, nous fournissons des analyses détaillées au niveau de l’approvisionnement, y compris les retards de livraison prévus, la cartographie des concessionnaires par région, l’analyse des marchandises, l’analyse de la production, la cartographie des tendances des prix, l’approvisionnement, l’analyse des performances des catégories, la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement et l’intelligence avancée. Analyse comparative, autres acquisitions et services de soutien stratégique.

Impact du COVID-19 sur le marché des liants de mycotoxines

L’industrie des additifs pour l’alimentation animale a connu une croissance importante ces dernières années alors que les pays en développement connaissent une croissance rapide. L’épidémie de COVID-19 a touché diverses industries et l’économie mondiale est affectée négativement pendant la pandémie.

La production d’aliments pour animaux a augmenté rapidement pour atteindre plus d’un milliard de tonnes . Cependant, les résultats de production pour 2020-21 devraient baisser modérément en raison de l’impact du coronavirus dans les principaux pays fabricants. À mesure que les restrictions se sont assouplies, les fabricants ont commencé à produire des additifs alimentaires, ce qui a soutenu la croissance du marché des adsorbants de mycotoxines.

Étendue du marché des liants de mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique

catégorie de produit

absorbant

aluminosilicate

Charbon actif

liant organique

la nature

basique

minéral

former

maigrir

Liquide

Les principaux acteurs opérant sur le marché Liants de mycotoxines sont:

Bayer SA (Allemagne)

BASF SE (Allemagne)

Toutes les technologies (États-Unis)

Empario (Royaume-Uni)

Groupe Ormix (France)

