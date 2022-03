Le marché des levures de spécialité atteindra 4318,3 millions USD d’ici 2026

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des levures de spécialité était évalué à 2439,7 millions USD en 2018 et devrait atteindre 4318,3 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC de 7,4%. Les levures spécialisées sont utilisées pour la production de boissons alcoolisées, la production d’éthanol, la boulangerie, la bioremédiation, les suppléments nutritionnels, les bio-usines génétiquement modifiées et les loisirs d’aquarium.

L’application étendue de la levure de spécialité dans les sauces, les collations, la viande prête à manger, les produits de boulangerie, les régimes fonctionnels, en raison de la prise de conscience massive de ses avantages nutritionnels, stimulera la croissance du marché. Ils sont de plus en plus populaires, principalement en raison des composants culinaires et fonctionnels qui réduisent les coûts. De plus, l’utilisation intensive du produit dans l’industrie des plats cuisinés et des boissons, ainsi que son utilisation dans les secteurs non alimentaires, stimuleront la croissance du marché. Avec l’évolution rapide des modes de vie, l’urbanisation et la croissance de l’industrie des plats cuisinés, la demande devrait s’accélérer au cours des années de prévision. De plus, l’inclinaison des clients pour les aliments naturels et biologiques et la demande croissante de bière et de boissons alcoolisées en raison de leur consommation à grande échelle dans les pays en développement comme dans les pays développés entraîneront une pénétration massive des produits. De plus, la forte inclinaison des clients pour les aliments naturels ou biologiques devrait augmenter la demande du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation de la demande de bière et de vin en raison de sa consommation à grande échelle dans les pays en développement comme dans les pays développés entraînera non seulement une pénétration massive des produits dans le secteur des boissons alcoolisées, mais fera également gonfler les revenus du marché.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1880

L’industrie agro-alimentaire dans la région Asie-Pacifique est en croissance en raison de facteurs tels que la demande croissante de produits laitiers tels que le fromage et le yaourt ainsi que la croissance du marché des alternatives à base de plantes et des produits fermentés traditionnels. Les principales tendances observées dans la région Asie-Pacifique incluent une sensibilisation croissante à la santé et au bien-être et la demande croissante de produits naturels, purs et frais, grâce auxquels les saveurs fermentées telles que le kimchi et le kombucha gagnent en popularité.

La demande croissante des industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques, ainsi que la demande croissante des consommateurs pour des produits naturels et sûrs, stimulent la croissance du marché de la levure de spécialité.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Depuis 2018, le segment régional Europe est en tête du marché mondial de la levure de spécialité avec 47 % de part de marché. La demande de levure de spécialité augmente dans la région en raison de divers facteurs tels que la consommation accrue de boissons alcoolisées et de produits de commodité ainsi que la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé des ingrédients naturels tels que les extraits de levure.

Le secteur florissant des aliments et des boissons dans la région Asie-Pacifique en raison de la popularité croissante des produits laitiers tels que le yaourt et le fromage stimulera la taille du marché régional.

La prévalence croissante des maladies chez les animaux et la sensibilisation croissante à la santé animale devraient stimuler le marché de la levure de spécialité

La popularité croissante des saveurs fermentées comme le kimchi et le kombucha va gonfler le taux de croissance du marché régional Asie-Pacifique.

Le segment des extraits de levure devrait dominer le marché au cours des années de prévision. Les extraits de levure sont des ingrédients naturels comprenant des acides aminés, des minéraux, des glucides et des vitamines. Les extraits de levure sont préparés à partir de levure de boulanger et sont principalement utilisés comme ingrédients aromatiques naturels pour les produits alimentaires salés tels que les soupes et les sauces.

Pichia Pastoris est utilisé comme modulateur de goût dans l’industrie des arômes, en raison de la capacité de synthèse des esters de saveur

L’autolysat de levure est une source de nutriments essentiels tels que les protéines, les vitamines, les fibres et les micronutriments

Les principaux participants incluent Associated British Food, Lesaffre, AB Vista, Lallemand, Chr. Hansen entre autres

Obtenez une demande de réduction : https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/1880

Pour les besoins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché Levure de spécialité en fonction du type, de l’espèce, de l’application et de la région :

Type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Autolysats de levure

Extrait de levure

Bêta-glucane de levure

Les autres

Espèces (revenus, millions USD ; 2016-2026)

Saccharomyces cerevisiae

Pichia Pastoris

Kluyveromyces

Application (Revenus, millions USD ; 2016-2026)

Aliments

Boisson

Nourrir

Médicaments

Les autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord NOUS. Canada

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

l’Amérique latine Brésil



Demande de personnalisation : https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1880

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Actualités : www.reportsanddata.com/market-news