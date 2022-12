Le marché des lentilles de contact projettera un TCAC de 5,70% pour la période de prévision de 2022-2029 Aussi connues sous le nom de lentilles de contact, les lentilles de contact sont de petites pièces circulaires minces et flexibles en plastique transparent, conçues pour être portées sur la surface des yeux, permettant une vision claire et éliminant le besoin de porter des lunettes.

Le marché mondial des lentilles de contact prévoit un TCAC de 5,70 % pour la période de prévision 2022-2029. La croissance et l’expansion de l’industrie des biens de consommation à rotation rapide, en particulier dans les économies en développement, la sensibilisation accrue aux avantages des lentilles de contact, la popularité croissante de diverses marques et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des lentilles de contact.

La recrudescence des cas d’hypermétropie, de presbytie, d’astigmatisme et d’autres troubles ophtalmiques et le nombre croissant d’innovations de produits sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des défauts visuels chez les jeunes enfants en raison de l’augmentation du temps d’écran avant les ordinateurs, les ordinateurs portables et les smartphones créeront davantage d’opportunités de croissance lucratives pour le marché.

Portée du marché mondial des lentilles de contact et taille du marché

Le marché des lentilles de contact est segmenté en fonction du modèle, de la conception, du matériau, de la variation de couleur, du canal de distribution et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du modèle, le marché des lentilles de contact est segmenté en lentilles de contact à port quotidien, lentilles de contact à port prolongé et lentilles de contact à port traditionnel.

Sur la base de la conception, le marché des lentilles de contact est segmenté en lentilles de contact sphériques, lentilles de contact toriques, lentilles de contact multifocales, lentilles de contact monovision et lentilles de contact cosmétiques.

Sur la base du matériau, le marché des lentilles de contact est segmenté en lentilles de contact en silicone hydrogel, lentilles de contact en hydrogel, lentilles de contact hybrides, lentilles de contact perméables aux gaz et lentilles de contact en polyméthacrylate de méthyle.

Analyse au niveau du pays du marché des lentilles de contact

Le marché des lentilles de contact est segmenté en fonction du modèle, de la conception, du matériau, de la variation de couleur, du canal de distribution et de l’application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lentilles de contact sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des lentilles de contact et continuera de le faire en raison de la popularité croissante des lentilles jetables quotidiennes et de la sensibilisation élevée aux examens de la vue. L’Asie-Pacifique continuera d’enregistrer des gains substantiels au cours de la période de prévision et enregistrera le taux de croissance le plus élevé en raison de la prévalence croissante des troubles oculaires et de l’amélioration du revenu personnel disponible.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lentilles de contact

Le paysage concurrentiel du marché des lentilles de contact fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des lentilles de contact.

Certains des principaux acteurs couverts sur le marché des lentilles de contact sont Bausch & Lomb Incorporated, Alcon Vision LLC, The Cooper Companies Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Surgical Vision, Inc., Carl Zeiss AG, Contamac, Essilor, Hoya Corporation, Hydrogel Vision Corporation, STAAR SURGICAL, SynergEyes, BenQ Materials Corp, Menicon Co., Ltd., Seed Co Limited., X-Cel Specialty Contacts, Bausch Health Companies Inc., Novartis AG et Abbott, entre autres.

