Le marché des lentilles de contact en Amérique latine atteindrait 21,66 milliards USD au cours de la période de prévision 2022 à 2029

Ce marché des lentilles de contact en Amérique latine, qui était de 12,41 milliards USD en 2021, atteindrait 21,66 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 7,21% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que valeur marchande, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire .

L’un des principaux moteurs de l’expansion du marché est la prévalence croissante des problèmes et maladies oculaires courants. L’expansion de la population gériatrique influence positivement le besoin de lentilles de contact pour la correction de la vue dans le monde, car la vision s’affaiblit avec l’âge. En dehors de cela, les lentilles de contact offrent un certain nombre d’avantages par rapport aux lunettes, notamment une vision périphérique améliorée, un champ de vision dégagé et un risque d’éclaboussures moindre.

Dynamique du marché des lentilles de contact

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des erreurs de réfraction

La prévalence accrue des erreurs de réfraction accélère l’adoption des lentilles de contact, ce qui propulse le marché vers l’avant. Le marché est étouffé par le nombre croissant d’effets négatifs associés aux lentilles de contact. Les améliorations de la technologie des lentilles de contact ont créé une opportunité pour le marché.

Sensibilisation croissante des personnes aux problèmes oculaires

Le marché des lentilles de contact en Amérique latine devrait augmenter dans les années à venir. En raison de l’augmentation des problèmes oculaires, de plus en plus de personnes optent pour des lunettes et des lentilles de contact. L’industrie des lentilles de contact en Amérique latine devrait également augmenter en raison de la croissance de la population âgée. La prise de conscience croissante des gens sur l’importance de prendre soin des anomalies oculaires a contribué à la croissance du marché.

Prévalence croissante des déficiences visuelles

L’utilisation accrue des lentilles de contact pour le traitement de divers problèmes oculaires, tels que l’hypermétropie/hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie , crée des opportunités commerciales dans le monde entier. En outre, le marché devrait être alimenté par la prévalence croissante des déficiences visuelles parmi la population âgée du monde.

Utilisation de lentilles de contact anti-réfraction et anti-rayures

Les lentilles de contact anti-réfraction et anti-rayures sont développées par les fabricants de lentilles de contact. De plus, ces produits gagnent en popularité en raison de leur capacité à offrir une protection contre les ultraviolets, offrant aux clients une expérience thérapeutique et un confort de haute qualité. En raison de ces facteurs, il y a eu une augmentation notable de l’utilisation des lentilles de contact, ce qui contribue à élargir le marché.

Opportunités

Le marché total des lentilles de contact devrait croître à l’avenir en raison d’un désir accru de techniques de lentilles de contact automatisées parmi les professionnels de la santé et de la médecine. Dans les années à venir, les initiatives et actions gouvernementales visant à promouvoir les avantages des lentilles de contact pourraient potentiellement contribuer à dynamiser l’industrie des lentilles de contact. La prise de conscience croissante de l’importance des tests de diagnostic, ainsi que l’augmentation des revenus disponibles, stimulent la demande dans l’industrie des lentilles de contact.

Impact de Covid-19 sur le marché des lentilles de contact

Il y a eu des effets négatifs dans ce secteur à la suite de l’épidémie de Covid-19. Les principales raisons en sont le verrouillage et l’interdiction des vols internationaux, qui ont entraîné une baisse de la croissance du marché pour 2020. La raison en est des problèmes de sécurité, car le port de lunettes réduit considérablement plus les contacts récurrents entre les mains et le visage que les lentilles de contact.

De plus, toutes les marchandises étaient interdites de transport, à l’exception des plus essentielles, qui n’incluaient pas les lentilles. Les cliniques et les magasins optométriques ont été fermés à la suite de la mise en place inattendue de mesures de confinement par le gouvernement, réduisant l’utilisation quotidienne de contacts jetables. Cependant, les données et les tendances indiquent que les marchés commenceront à se stabiliser après le premier trimestre 2021.

Portée du marché des lentilles de contact en Amérique latine

Produit

Lentilles de contact sphériques

Lentilles de contact toriques

Lentilles de contact multifocales

Lentilles de contact monovision

Autres lentilles de contact

type de materiau

Lentilles de contact en silicone hydrogel

Lentilles de contact hydrogel

Lentilles rigides perméables aux gaz (RGP)

Lentilles de contact hybrides

Lentilles de contact en polyméthacrylate de méthyle

Les autres

Application

Correctif

Thérapeutique

Cosmétique

Prothétique

Utilisateur final

Milieu de soins à domicile

Cliniques d’ophtalmologie

Hôpital des yeux

Les autres

Canal de distribution

Cliniques Magasins

Commerce électronique

Pharmacies

Les autres

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des lentilles de contact sont :

STAAR Surgical (États-Unis)

ZEISS International (Allemagne)

Contamac (Royaume-Uni)

Contacts spécialisés X-Cel (États-Unis)

Médennium (États-Unis)

SynergEyes (États-Unis)

Bausch + Lomb Incorporée (Canada)

HOYA Corporation (Japon)

