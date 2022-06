Le marché des légumes surgelés devrait atteindre environ 25 381,14 millions de dollars américains d’ici 2027 avec un TCAC de 4,3 % de 2019 à 2027

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des légumes surgelés jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (pomme de terre, pois verts, épinards, champignons, maïs, légumes mélangés, brocoli, carotte et autres) et utilisateur final (Foodservice and Food Retail) », le marché était évalué à 18 182,86 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 25 381,14 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,3 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Le marché mondial des légumes surgelés en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance rapide du marché des légumes surgelés dans la région Asie-Pacifique est attribuée à l’augmentation constante du revenu disponible de la population à revenu intermédiaire. Les consommateurs de la région sont prêts à payer des prix plus élevés pour des produits alimentaires, tels que des légumes surgelés. L’évolution des habitudes d’achat des clients et la croissance de la population urbaine, ainsi que la disponibilité d’une vaste gamme de produits de légumes surgelés soutiennent la croissance du marché des légumes surgelés dans la région.

Les acteurs opérant sur le marché des légumes surgelés tels que Conagra Brands, Inc. et Goya Foods Inc. mettent en œuvre des stratégies de fusions et acquisitions et de recherche et développement pour élargir leur clientèle et gagner des parts de marché importantes à travers le monde, ce qui permet également leur permettre de maintenir leur marque à l’échelle mondiale.

Aperçu du marché

Expansion des restaurants à service rapide

La restauration rapide et les restaurants à service rapide (QSR) sont désormais devenus le besoin d’une heure pour les consommateurs. Ces restaurants deviennent de plus en plus populaires car ils offrent des produits alimentaires pratiques et produits en série avec un bon goût, ainsi qu’ils sont économiques en termes d’argent et de temps. La croissance de la restauration rapide et des QSR est en hausse car ils répondent à l’évolution des préférences des consommateurs. Les consommateurs souhaitent un service pratique et rapide lorsqu’ils dînent dans ces restaurants. Les QSR répondent aux besoins des consommateurs car ils proposent de s’asseoir et de dîner ainsi que de nombreux services tels que le service au volant, les plats à emporter et la livraison à domicile, ce qui convient au style de vie moderne des consommateurs. Les légumes surgelés nécessitent moins de temps de préparation et sont faciles à utiliser. L’utilisation de légumes surgelés aide les QSR à fournir rapidement de la nourriture à leurs consommateurs, qui est essentiellement la principale force d’un restaurant à service rapide. En raison de la croissance et de l’expansion de ces QSR, les légumes surgelés connaissent une demande croissante.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des légumes surgelés

L’épidémie de COVID-19 a été signalée pour la première fois à Wuhan (Chine) en décembre 2019. En février 2021, les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie, la Turquie, l’Allemagne, la Colombie et l’Argentine font partie les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Selon les derniers chiffres de l’OMS, il y a 108 484 802 cas confirmés et 2 394 323 décès au total dans le monde. L’épidémie a eu des effets négatifs sur les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie agroalimentaire est l’une des principales industries à subir de graves perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement et des fermetures d’installations de production. L’arrêt de diverses usines et usines dans des régions de pointe telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, et le Moyen-Orient et l’Afrique restreignent la chaîne d’approvisionnement mondiale et entravent les activités de fabrication, les calendriers de livraison et diverses ventes de marchandises. En outre, diverses entreprises ont déjà annoncé d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits. En outre, les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord entravent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariats. Tous ces facteurs freinent la croissance de divers marchés liés à l’industrie des aliments et des boissons. les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord entravent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariats. Tous ces facteurs freinent la croissance de divers marchés liés à l’industrie des aliments et des boissons. les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord entravent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariats. Tous ces facteurs freinent la croissance de divers marchés liés à l’industrie des aliments et des boissons.

Saisissez les informations

Selon le type, le marché des légumes surgelés est segmenté en pommes de terre, pois verts, épinards, champignons, maïs, légumes mélangés, brocoli, carotte et autres. Le segment des légumes mélangés représentait la plus grande part du marché en 2019, et le segment du maïs devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les légumes mélangés sont principalement des combinaisons prêtes à l’emploi de légumes coupés. Ces légumes peuvent être hachés, tranchés, coupés en cubes et en dés. La plupart du temps, la combinaison de légumes mélangés comprend du chou-fleur, du chou, des carottes, des haricots verts, du brocoli et des pois verts. Il n’y a pas de fardeau d’épluchage, de lavage et de coupe en cas de ramassage de légumes mélangés surgelés dans les magasins. De plus, ils sont très pratiques à cuisiner en peu de temps ; par conséquent, les légumes mélangés surgelés sont très demandés par les consommateurs.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES LÉGUMES SURGELÉS

Marché des légumes surgelés – par type

Pomme de terre

Petits pois

Épinards

Champignons

Maïs

Légumes

variés Brocoli

Carotte

Autres

Marché des légumes surgelés – par utilisateur final

Commerce de détail alimentaire

