Le marché des LED UV devrait croître à un TCAC de 24,8 % d’ici 2025

La dernière étude publiée sur le marché mondial des LED UV offre un aperçu détaillé des facteurs influençant la portée commerciale mondiale. Le rapport d’étude de marché sur les LED UV présente les dernières informations sur le marché avec les tendances à venir et la répartition des produits et services. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part, les facteurs de croissance, les défis et l’analyse du scénario actuel de la LED UV. Ce rapport couvre également les données de l’acteur émergent, y compris : la situation concurrentielle, les ventes, les revenus et la part de marché mondiale des principaux fabricants sont Koninklijke Philips, LG Electronic, Crystal IS, Nichia Corporation, Phoseon Technology, SemiLEDs Corporation, Seoul Viosys Co. Ltd, Halma PLC, DOWA Electronics Materials Co., Ltd., Heraeus Holding GmbH.

Le marché des LED UV était évalué à 178,4 M$ US en 2016 et devrait atteindre 1 311,7 M$ US en 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 24,8 % de 2017 à 2025.

Les appareils électroniques comprennent des équipements d’instrumentation et de détection qui comprennent des instruments d’analyse. Ces instruments s’appliquent principalement à la mesure du contenu chimique en utilisant une source de lumière cohérente telle que des LED. Traditionnellement, les lampes UV sont utilisées, mais avec les risques croissants de mercure et la demande d’UV en tant que source de lumière, cela finira par ouvrir l’adoption du package LED UV pour les applications analytiques. Des caractéristiques telles qu’un motif de lumière optique uniforme, une longue durée de vie et un soutien écologique sont identifiées parmi les principaux facteurs augmentant l’adoption des LED UV dans les équipements de détection. La majorité de la croissance est concentrée dans la première moitié de la période de prévision en raison de l’augmentation de la R&D et de la sensibilisation technique croissante du produit. On estime que plus de 85 % de la valeur marchande du segment provient d’Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique. Cela est principalement dû à la présence d’entreprises d’utilisation finale dans la région qui répondent à la demande mondiale d’équipements de détection UV. Le segment des appareils électroniques pour le marché des LED UV devrait connaître une croissance lucrative du TCAC de 26,1 % au cours de la période de prévision.



Répartition des données du marché des

LED UV et segmentation du marché: par technologie

UV-A

UV-B

UV-C

Par application

Durcissement Appareil électronique

médical Traitement de l’eau Sécurité Autres

Quels avantages l’étude The Insight Partners va-t-elle apporter ?

– Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

– ​​Ouvrir de nouveaux marchés

– Saisir de puissantes opportunités de marché

– Décision clé dans la planification et élargir davantage la part de marché

– Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

– Aider à allouer les investissements marketing

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des LED UV :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la recherche Étendue du marché Mot clé sans marché régional

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des LED UV.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités de la LED UV

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des LED UV, de l’analyse d’impact post-COVID, des cinq forces de Porters, de la chaîne d’approvisionnement / valeur, de l’analyse PESTEL, de l’entropie du marché, de l’analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des LED UV qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2017-2025)

Chapitre 8 & 9: Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, UV LED Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans leur cadre de décision.

