Le marché des LED UV atteindra 1 311,7 millions de dollars US à un TCAC de 24,8 % d’ici 2025 | Les partenaires Insight

Le marché des LED UV était évalué à 178,4 M$ US en 2016 et devrait atteindre 1 311,7 M$ US en 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 24,8 % de 2017 à 2025.

Les lumières ultraviolettes (UV) sont une forme invisible d’énergie électromagnétique qui voyage à haute fréquence et transporte généralement plus d’énergie que la lumière visible. Les LED UV sont les diodes électroluminescentes qui émettent de la lumière dans ces fréquences et longueurs d’onde. La longueur d’onde de ces LED va de 10 nm à 400 nm. Les LED UV sont principalement réparties en trois types en fonction de leur longueur d’onde et de leurs applications en tant que LED UV A, UV B et UV C. Les LED UV A se situent dans la plage de longueurs d’onde de 325 à 395 nm et ont le plus grand nombre d’applications entre les trois LED qui sont dans le durcissement, le bronzage, la purification photocatalytique, la détection de contrefaçon et la photothérapie médicale. Les LED UV B se situent dans la plage de 280 à 310 nm et ont leurs principales applications en photothérapie médicale, et ont quelques applications dans le bronzage, les instruments d’analyse et le durcissement. Les UV C sont les LED qui se situent dans la gamme de longueurs d’onde de 250 à 275 nm et sont les plus coûteuses parmi les trois types. Ces LED ont de faibles applications dans les instruments de durcissement et d’analyse, mais ont des applications très élevées dans la stérilisation, la purification et le traitement de l’eau, de l’air et des surfaces. Le marché des LED UV dans les années à venir devrait connaître d’énormes changements, où la majorité des acteurs du marché devraient mettre en œuvre la stratégie de production de masse pour augmenter leurs revenus. Cette tendance devrait être largement observée dans les pays asiatiques (Japon et Taïwan). Cette tendance à l’adoption de la production de masse parmi les participants de l’industrie devrait en outre entraîner une augmentation de la concurrence et une baisse des coûts de production. Des entreprises comme LG Innotek, Nikkiso et Dowa font partie des pionniers encourageant la tendance à la production de masse au cours de la période de prévision. Les industries de la prochaine génération prospèrent grâce aux performances améliorées des systèmes de séchage UV LED qui leur fournissent une irradiance et une durée de vie improvisées et accrues. Afin de combler cette lacune de la demande et de l’offre, les fabricants de LED UV travaillent intensivement à l’amélioration du cycle de vie des produits et de l’irradiance des LED UV, tout en se concentrant également sur d’autres fonctions et composants du système, notamment la gestion thermique et optique.

Aperçu du marché basé sur la technologie

Sur la base de la technologie, le marché mondial des LED UV est segmenté en UV-A, UV-B et UV-C. Depuis plusieurs années, les LED UV ont connu une croissance remarquable. Ceci est principalement attribué aux avancées technologiques qui ont été mises en œuvre dans la fabrication de dispositifs ultraviolets à semi-conducteurs, néanmoins, la demande croissante d’approches écologiques de production de lumière UV, qui jusqu’en 2014 dominée par les lampes au mercure, se déplace progressivement vers les UV à base de LED. dispositifs.

Aperçu du marché basé sur les applications

Sur la base de l’application, le marché mondial des LED UV est classé en durcissement, médical, appareil électronique, traitement de l’eau, sécurité et autres. Le durcissement UV est un processus photochimique qui utilise une lumière UV de haute intensité pour durcir/sécher les revêtements, les adhésifs ou les encres. Traditionnellement, ces processus étaient menés à l’aide de lampes UV. Puis, au début des années 20, les LED UV ont été introduites. Le processus de durcissement avec des LED UV présente l’un des changements majeurs dans la technologie industrielle de teinture et d’impression, d’assemblage et de finition. Le durcissement à base de LED UV est non seulement économe en énergie, mais il produit également moins de chaleur, il est sans mercure et rapide en termes d’allumage et d’extinction.

Perspectives stratégiques

Couverture du rapport Détails Taille du marché Valeur en 178,4 millions de dollars américains en 2016 Valeur de la taille du marché par 1 311,7 millions de dollars d’ici 2025 Taux de croissance TCAC de 24,8 % de 2017 à 2025 Période de prévision 2017-2025 Année de base 2017 Nombre de pages 154 Nbre de tableaux 12 Nombre de graphiques et de figures 62 Données historiques disponibles Oui Segments couverts Technologie , Application Portée régionale Amérique du Nord; L’Europe ; Asie-Pacifique; Amérique latine; AEM Périmètre pays États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine Couverture du rapport Prévisions de revenus, classement des entreprises, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances Échantillon gratuit disponible

Le développement de produits est la stratégie couramment adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. Crystal IS Inc. et Marubeni America Corporation, LG Innotek Inc., DOWA Holdings Co. Ltd., entre autres, sont les principaux acteurs mettant en œuvre des stratégies pour élargir la clientèle et gagner une part importante du marché mondial des LED UV, ce qui permet à son tour qu’ils conservent leur nom de marque. Voici quelques-uns des développements clés récents :

En 2017, LG Innotek, filiale de LGE, a lancé le premier stérilisateur à LED UV pour main courante au monde. Ce produit éliminera les germes de la main courante des escaliers mécaniques à l’aide d’une puissante lumière UV.

En 2016, Crystal IS a élargi sa gamme de produits avec le nom de produit Klaran. Ces LED UVC cibleront la désinfection UVC de l’eau, de l’air et des surfaces et seront adaptées à une utilisation dans les applications de soins de santé, d’eau de laboratoire et de produits de consommation où la sécurité humaine est d’une importance primordiale.

Segmentation du marché des LED UV :

Par technologie

UV-A

UV-B

UV-C

Par application

Durcissement

Médical

Appareil électronique

Traitement de l’eau

Sécurité

Les autres

