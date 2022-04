Le marché des lasers vétérinaires devrait atteindre 382,43 millions USD et enregistrer un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029

marché du laser vétérinaire c’est le rapport d’étude de marché le plus prometteur jamais écrit comme prévu. Étant donné que les entreprises insistent aujourd’hui sur l’analyse des études de marché avant de rendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport d’étude de marché est essentiel pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché couvre une variété d’aspects importants liés au marché qui peuvent être énumérés ci-dessous: Estimations de la taille du marché, Meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, Stratégies d’entrée de gamme, Dynamique du marché, Positionnement, segmentation, paysage concurrentiel et analyse comparative, analyse des opportunités, économie prévisions, industrie des solutions technologiques spécifiques au marché, Analyse de la feuille de route et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs. .

L’étude analytique convaincante du rapport de marché aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et améliorer l’image de marque sur le marché. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande liée aux habitudes d’achat des consommateurs et donc à la croissance et au développement du marché. Ce rapport d’étude de marché est un élément essentiel de la planification d’une entreprise et une manière organisée de collecter et de documenter des informations sur l’industrie, le marché ou les clients potentiels. Un rapport d’analyse de marché contient également un profil stratégique des principaux acteurs du marché,

Le marché mondial des lasers vétérinaires était évalué à 173,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre 382,43 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,4% au cours de la période de prévision 2022-2029. La «classe 3» représente le plus grand segment de type laser sur le marché des lasers vétérinaires au cours de la période de prévision en raison de sa sécurité héritée et de son utilisation accrue dans les chirurgies pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du laser vétérinaire sont

CELaser (EE. UU.)

Aesculight (États-Unis)

Systèmes de réponse (États-Unis)

Solutions de santé fondamentales (États-Unis)

Laserex (Afrique du Sud)

ERCHONIA CORPORATION (USA)

BIOLASE, Inc. (EE. UU.)

VBS Direct Limited (Royaume-Uni)

SpectraVET (EE. UU.)

Aspen Laser Systems, LLC (Utah)

Siemens (Allemagne)

FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)

Wuhan Dimed Laser Technology Co., Ltd (Chine)

DMC États-Unis (États-Unis)

Excel Lasers (Royaume-Uni)

Bluecore (États-Unis)

EICKEMEYER (Allemagne)

K-LASER États-Unis, (États-Unis)

Définition du marché mondial des lasers vétérinaires

Les lasers vétérinaires sont essentiellement utilisés pour diminuer la douleur, l’inflammation, la douleur et les blessures dans les applications médicales et cliniques. Ces lasers sont également utilisés pour traiter l’arthrose, le contrôle de la douleur et même la réparation osseuse. L’une des principales raisons de la demande de lasers vétérinaires est la fréquence croissante des maladies chroniques graves chez les animaux. De plus, les progrès des hôpitaux et cliniques vétérinaires ont un impact important sur la situation générale du marché.

Portée du rapport et segmentation du marché

Signaler les détails de la mesurePériode de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volume en unités, prix en USD Segments couverts par type (portable, de bureau, compact), produit (chirurgical au laser, Laser thérapeutique), application (chirurgie des tissus mous, gestion de la douleur), type de laser (classe 2, classe 3, classe 4), utilisateurs finaux (cliniques vétérinaires, hôpitaux vétérinaires, autres) Pays couvert États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine , Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël,autres acteurs du marché du Moyen-Orient et d’Afrique couverts CELasers (États-Unis), Aesculight (États-Unis), Respond Systems (États-Unis), Pivotal Health Solutions (États-Unis), Laserex (Afrique du Sud), ERCHONIA CORPORATION (États-Unis), BIOLASE, Inc. (États-Unis) , VBS Direct Limited (Royaume-Uni), SpectraVET (États-Unis), Aspen Laser Systems, LLC (Utah), Siemens (Allemagne) , FUJIFILM Holdings Corporation (Japon), Wuhan Dimed Laser Technology Co., Ltd (Chine), DMC USA (États-Unis États-Unis), Excel Lasers (Royaume-Uni), Bluecore (États-Unis), EICKEMEYER (Allemagne) et K-LASER USA, (États-Unis), Market Opportunities to Improve Pet Insurance Implementation, Excel Lasers (États-Unis), Bluecore (États-Unis ), EICKEMEYER (Allemagne) et K-LASER USA, (États-Unis),Les opportunités de marché améliorent la mise en œuvre de l’assurance pour animaux de compagnieExcel Lasers (Royaume-Uni), Bluecore (États-Unis), EICKEMEYER (Allemagne) et K-LASER USA, (États-Unis), les opportunités de marché améliorent la mise en œuvre de l’assurance pour animaux de compagnie

Élargir les partenariats gouvernementaux et privés pour fournir des soins personnalisés

Progrès dans les cliniques vétérinaires et les hôpitaux

Dynamique du marché du laser vétérinaire

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation du nombre de propriétaires d’animaux pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie dans le monde est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. En plus de cela, le nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie et l’augmentation des dépenses consacrées aux animaux de compagnie devraient également accélérer la croissance globale du marché.

Avantages des chirurgies pour augmenter l’adoption

En outre, les avantages des chirurgies vétérinaires au laser, tels que la réduction du temps de récupération et des risques associés à la chirurgie, conduisant à une adoption accrue du laser vétérinaire, devraient également stimuler la croissance du marché.

En outre, l’option non invasive et sûre des chirurgies et le nombre croissant de centres de santé freinent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. La sensibilisation accrue aux soins des animaux de compagnie, le développement de lasers vétérinaires et la sensibilisation accrue à la disponibilité des chirurgies et des thérapies devraient également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Plus de progrès et de partenariat

En outre, les avancées dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires, ainsi que l’expansion des partenariats gouvernementaux et privés pour fournir des soins personnalisés aux animaux de compagnie, devraient créer des opportunités lucratives pour le marché. Une meilleure mise en œuvre de l’assurance pour animaux de compagnie et des politiques de remboursement favorables, qui offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des lasers vétérinaires

Coûts élevés associés à la chirurgie et aux lasers.

Le coût total de la chirurgie vétérinaire et des lasers est très élevé, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

De plus, la pénurie de professionnels qualifiés et l’indisponibilité des politiques de remboursement devraient défier le marché du laser vétérinaire en 2022-2029.

Este informe de mercado Láser veterinario proporciona detalles sobre nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios de mercado regulaciones, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimiento de la categoría del mercado, dominio de nichos y aplicaciones, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en le marché. Pour plus d’informations sur le marché des lasers vétérinaires, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour le résumé des analystes,

Impact post-COVID-19 sur le marché des lasers vétérinaires

Le marché du laser vétérinaire a été gravement touché par l’épidémie de COVID-19. La croissance négative a été attribuée à l’imposition de restrictions de confinement et de distanciation sociale. Les restrictions ont provoqué la montée de défis pour le marché, tels que des irrégularités dans l’approvisionnement en matières premières, la fermeture de diverses opérations, des interruptions dans la chaîne d’approvisionnement, une croissance commerciale étouffante, des annulations d’événements technologiques, des suspensions de nouveaux développements et ont affecté globalement la production et les ventes, limitant l’expansion de l’industrie. De plus, la demande des consommateurs a diminué, car les gens se concentrent désormais davantage sur la réduction des dépenses non essentielles de leur budget. parce que la situation économique générale de la plupart des gens a été gravement affectée par l’épidémie. Ces facteurs mentionnés ci-dessus sont susceptibles d’influencer la trajectoire des revenus du marché des lasers vétérinaires.

À la hausse, le marché devrait se relancer alors que les organes directeurs respectifs commencent à lever ces blocages forcés, le marché revenant au même taux de croissance post-COVID.

Étendue du marché mondial du laser vétérinaire

Le marché des lasers vétérinaires est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Aiguiser

Portable

de table

Compact

Sur la base du type, le marché des lasers vétérinaires est segmenté en portable, de table et compact.

Produit

laser chirurgical

laser thérapeutique

Sur la base du produit, le marché des lasers vétérinaires est segmenté en lasers chirurgicaux et lasers thérapeutiques.

Application

chirurgie des tissus mous

thérapie de la douleur

Sur la base de l’application, le marché du laser vétérinaire est segmenté en chirurgie des tissus mous et thérapie de la douleur.

type de laser

classe 2

classe 3

Classe 4

Sur la base du type de laser, le marché des lasers vétérinaires est segmenté en classe 2, classe 3 et classe 4. On estime que le segment de classe 3 détient la plus grande part de marché sur le marché en raison de sa sécurité héritée et de son utilisation accrue chez les animaux de compagnie. interventions chirurgicales pendant la période prévue.

les utilisateurs finaux

cliniques vétérinaires

hôpitaux vétérinaires

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du laser vétérinaire est divisé en cliniques vétérinaires, hôpitaux vétérinaires et autres.

Analyse/résumés du marché régional des lasers vétérinaires

Le marché des lasers vétérinaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type, produit, application et utilisateurs finaux sont fournies, comme ci-dessus.

Los países cubiertos en el informe de mercado Láseres veterinarios son EE. UU., Canadá y México, América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, el resto de Europa en Europa, China, Japón e India. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l ‘Sudamerica.

L’Amérique du Nord domine le marché du laser vétérinaire en raison de la forte demande pour de meilleurs établissements de soins de santé associée à la part importante des revenus des grandes entreprises opérant dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du développement de produits, du nombre croissant de fabricants locaux et de l’augmentation de l’adoption de méthodes de traitement non invasives dans la región.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse des données prévisionnelles nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des lasers vétérinaires vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des lasers vétérinaires, l’impact de la technologie qui utilise des courbes de ligne de vie et les évolutions des scénarios réglementaires de santé et leur impact. sur le marché du laser vétérinaire. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lasers vétérinaires

Le paysage concurrentiel du marché des lasers vétérinaires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine d’application. . Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises sur le marché du laser vétérinaire.

De cette manière, un rapport de marché international évalue le taux de croissance et la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs inducteurs de croissance. Une série d’étapes ont été appliquées dans la génération de ce rapport en prenant la contribution d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de divers tableaux, graphiques et tableaux en fonction de la quantité de données et d’informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans la première classe de ce rapport d’étude de marché.

