Le marché des lasers vétérinaires devrait atteindre 382,43 millions USD d’ici 2029 – CELasers (États-Unis), Aesculight (États-Unis), Respond Systems (États-Unis) et Pivotal Health Solutions (États-Unis)

Le rapport d’étude de marché sur les lasers vétérinaires fournit les informations les plus appropriées et les plus spécifiques aux décideurs de l’industrie A, ce qui leur fait gagner du temps et donne d’excellents résultats. Grâce à l’étude systématique réalisée par des experts, tous ces paramètres sont utilisés pour proposer la meilleure solution. Le rapport analyse le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives d’avenir en tenant compte de plusieurs aspects de l’industrie. Un rapport influent sur le marché des lasers vétérinaires explique plusieurs facteurs du marché tels que les estimations et les prévisions du marché, les stratégies d’entrée, l’analyse des opportunités, le positionnement sur le marché, le paysage concurrentiel, le positionnement du produit, l’évaluation du marché et les études de viabilité.

Le marché mondial des lasers vétérinaires était évalué à 173,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre 382,43 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,4% au cours de la période de prévision 2022-2029. La «classe 3» représente le plus grand segment de type laser sur le marché des lasers vétérinaires au cours de la période de prévision en raison de sa sécurité héritée et de son utilisation accrue dans les chirurgies pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-Veterinary-Lasers-Market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des lasers vétérinaires sont

CELaser (États-Unis)

Aesculight (États-Unis)

Systèmes de réponse (États-Unis)

Pivotal Health Solutions (États-Unis)

Laserex (Afrique du Sud)

ERCHONIA CORPORATION (ÉTATS-UNIS)

BIOLASE, Inc. (États-Unis)

VBS Direct Limited (Royaume-Uni)

SpectraVET (États-Unis)

Aspen Laser Systems, LLC (Utah)

Siemens (Allemagne)

FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)

Wuhan Dimed Laser Technology Co., Ltd (Chine)

DMC États-Unis (États-Unis)

Excel Lasers (Royaume-Uni)

Bluecore (États-Unis)

EICKEMEYER (Allemagne)

K-LASER États-Unis, (États-Unis)

Définition du marché mondial des lasers vétérinaires

Les lasers vétérinaires sont essentiellement utilisés pour diminuer la douleur, l’inflammation, la douleur et les blessures pour des applications médicales et cliniques. Ces lasers sont également utilisés pour traiter l’arthrose, la gestion de la douleur et même la réparation osseuse. L’une des principales raisons de la demande de lasers vétérinaires est la fréquence croissante des troubles chroniques graves chez les animaux. De plus, les progrès réalisés dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires ont un impact considérable sur la situation globale du marché.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type (portable, de paillasse, compact), produit (laser chirurgical, laser thérapeutique), application (chirurgie des tissus mous, traitement de la douleur), type de laser (classe 2, classe 3, classe 4), utilisateurs finaux (cliniques vétérinaires, Hôpitaux Vétérinaires, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts CELasers (États-Unis), Aesculight (États-Unis), Respond Systems (États-Unis), Pivotal Health Solutions (États-Unis), Laserex (Afrique du Sud), ERCHONIA CORPORATION (États-Unis), BIOLASE, Inc. (États-Unis), VBS Direct Limited (Royaume-Uni), SpectraVET (États-Unis), Aspen Laser Systems, LLC (Utah), Siemens (Allemagne), FUJIFILM Holdings Corporation (Japon), Wuhan Dimed Laser Technology Co., Ltd (Chine), DMC USA (États-Unis), Excel Lasers (Royaume-Uni), Bluecore (États-Unis), EICKEMEYER (Allemagne) et K-LASER USA, (États-Unis), Opportunités de marché Améliorer la mise en œuvre de l’assurance pour animaux de compagnie Élargissement des partenariats gouvernementaux et privés pour fournir des soins personnalisés Progrès dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires

Dynamique du marché des lasers vétérinaires

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation du nombre de propriétaires d’animaux pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie dans le monde est le facteur le plus important qui stimule la croissance de ce marché. En plus de cela, le nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie et la hausse des dépenses consacrées aux animaux de compagnie devraient également accélérer la croissance globale du marché.

Avantages des chirurgies pour augmenter l’adoption

En outre, les avantages des chirurgies avec des lasers vétérinaires, tels que la réduction du temps de récupération et des risques associés à la chirurgie, ce qui conduit en outre à une adoption accrue des lasers vétérinaires, devraient également alimenter la croissance du marché.

De plus, l’option non invasive et sécurisée des chirurgies et le nombre croissant d’établissements de santé amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante des soins aux animaux de compagnie et du développement des lasers vétérinaires et la prise de conscience croissante de la disponibilité des chirurgies et des thérapeutiques devraient également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Augmentation des progrès et du partenariat

De plus, les avancées dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires ainsi que l’élargissement des partenariats gouvernementaux et privés pour fournir des soins personnalisés aux animaux de compagnie devraient générer des opportunités lucratives pour le marché. L’amélioration de la mise en œuvre de l’assurance pour animaux de compagnie et des politiques de remboursement favorables, qui offriront en outre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des lasers vétérinaires

Coûts élevés associés à la chirurgie et aux lasers

Le coût global de la chirurgie et des lasers vétérinaires est très élevé, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

En outre, la pénurie de professionnels qualifiés et l’indisponibilité des politiques de remboursement devraient défier le marché des lasers vétérinaires en 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des lasers vétérinaires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des lasers vétérinaires, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinary-lasers-market

Le rapport d’étude de marché sur les lasers vétérinaires fournit des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, le futur environnement des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les moteurs et les contraintes du marché ont été examinés à l’aide d’une analyse SWOT. Grâce à l’utilisation appropriée d’excellents modèles de pratique et d’une méthode de recherche brillante, ce merveilleux rapport sur le marché des lasers vétérinaires est généré, ce qui aide les entreprises à dénicher les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché.

Avantages de l’achat de ces rapports d’étude de marché:

Satisfaction client : Notre équipe d’experts vous accompagne dans tous vos besoins de recherche et optimise vos rapports.

Assistance aux analystes : avant ou après l’achat du rapport, demandez à un analyste professionnel de répondre à vos questions.

Qualité assurée : met l’accent sur l’exactitude et la qualité des rapports.

Compétences incomparables : les analystes fournissent des informations détaillées sur les rapports.

Impact post COVID-19 sur le marché des lasers vétérinaires

Le marché des lasers vétérinaires a été gravement touché par l’épidémie de COVID-19. La croissance négative a été attribuée à l’imposition des restrictions de confinement et de distanciation sociale. Les restrictions ont entraîné l’émergence de défis pour le marché tels que des irrégularités dans l’approvisionnement en matières premières, l’arrêt de diverses opérations, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, une croissance commerciale étouffante, des annulations d’événements technologiques, des suspensions de nouveaux développements et ont affecté la production et les ventes globales, limiter l’expansion de l’industrie. De plus, la demande des consommateurs a diminué, car les gens se concentrent désormais davantage sur la suppression des dépenses non essentielles de leur budget, car la situation économique générale de la plupart des gens a été gravement touchée par l’épidémie. Ces facteurs susmentionnés sont susceptibles de peser sur la trajectoire des revenus du marché des lasers vétérinaires.

Du côté positif, le marché devrait se relancer à mesure que les organes directeurs respectifs commenceront à lever ces blocages forcés, et le marché retrouvera le même rythme de croissance après COVID.

Portée du marché mondial des lasers vétérinaires

Le marché des lasers vétérinaires est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Portable

Banc-Dessus

Compact

Sur la base du type, le marché des lasers vétérinaires est segmenté en portable, de paillasse et compact.

Produit

Laser chirurgical

Laser thérapeutique

Sur la base du produit, le marché des lasers vétérinaires est segmenté en laser chirurgical et laser thérapeutique.

Application

Chirurgie des tissus mous

Thérapie de la douleur

Sur la base des applications, le marché des lasers vétérinaires est segmenté en chirurgie des tissus mous et thérapie de la douleur.

Type de laser

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Sur la base du type de laser, le marché des lasers vétérinaires est segmenté en classe 2, classe 3 et classe 4. On estime que le segment de classe 3 détient la plus grande part de marché sur le marché en raison de sa sécurité héritée et de son utilisation accrue dans les chirurgies pour animaux de compagnie sur période prévue.

Les utilisateurs finaux

Cliniques vétérinaires

Hôpitaux vétérinaires

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des lasers vétérinaires est divisé en cliniques vétérinaires, hôpitaux vétérinaires et autres.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Veterinary-Lasers-Market

Analyse/aperçus régionaux du marché des lasers vétérinaires

Le marché des lasers vétérinaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, produit, application et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lasers vétérinaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des lasers vétérinaires en raison de la forte demande pour de meilleurs établissements de soins de santé ainsi que de la part de revenus importante des principales entreprises opérant dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du développement de produits, du nombre croissant de fabricants locaux et de l’augmentation de l’adoption de méthodes de traitement non invasives dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des lasers vétérinaires vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des lasers vétérinaires, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché des lasers vétérinaires. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lasers vétérinaires

Le paysage concurrentiel du marché des lasers vétérinaires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des lasers vétérinaires.