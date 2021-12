Le marché des lasers ultrarapides va croître à un TCAC de 11,0% pour atteindre 3 048,68 millions de dollars US de 2020 à 2028

Le marché des lasers ultrarapides devrait passer de 1 467,50 millions de dollars US en 2021 à 3 048,68 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 11,0 % de 2021 à 2028.

L’innovation technologique et la mise en œuvre du laser ultrarapide dans diverses industries et l’initiative gouvernementale visant à promouvoir l’adoption des lasers ultrarapides sont les principaux facteurs de croissance du marché des lasers ultrarapides. Des pays d’Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Afrique et d’Amérique du Sud investissent massivement dans la recherche et le développement pour développer le laser ultrarapide le plus avancé et le plus performant.

Les principaux acteurs du marché des lasers ultrarapides :

• Laser d’amplitude

• Cohérent, Inc.

• NKT Photonics A/S

• Lasers à étincelles

• Fluence

• Wuhan Huaray Precision Laser Co., Ltd.

• Jenoptik SA

• KMLabs

• Laser Quantique

• Clark-MXR, Inc.

Aperçu du marché des lasers ultrarapides

Innovation technologique et mise en œuvre de lasers ultrarapides dans diverses applications industrielles

Diverses industries sont sûrement touchées par la pandémie de COVID-19; cependant, il y aura un rebond attendu de l’économie une fois que la situation se sera normalisée. Par exemple, dans l’industrie automobile, il y aura une évolution significative vers les véhicules électriques (VE) qui, à leur tour, créeront le besoin de systèmes laser ultrarapides. Une tendance similaire peut être observée dans les secteurs de l’électronique grand public et de la médecine. Le laser ultrarapide présente divers avantages qui attirent son adoption dans diverses industries. Les lasers à impulsion ultracourte (USP) pour un micro-usinage précis peuvent réduire ou éviter les effets thermiques indésirables, qui limitent la résolution des caractéristiques, la qualité des bords et/ou la fonctionnalité globale du produit.

Les segments et sous-sections du marché des lasers ultra-rapides sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type (lasers à pompage par diode, lasers à diode à verrouillage de mode, lasers titane-saphir et lasers à fibre), durée d’impulsion (picoseconde et femtoseconde) et application (électronique grand public, industriel, automobile, médical et scientifique)

Aperçu du marché basé sur les applications

Le marché mondial des lasers ultrarapides, basé sur l’application, est segmenté en applications électroniques grand public, industrielles, automobiles, médicales et scientifiques. Les applications du laser ultrarapide se développent lentement dans diverses industries en raison de ses avantages et de son prix abordable. De plus, il existe un besoin croissant de laser ultrarapide dans la recherche critique, créant ainsi une demande pour de telles solutions laser avancées. En 2020, le segment industriel représentait la plus grande part de marché.

Principaux points clés du marché des lasers ultrarapides

• Aperçu du marché des lasers ultrarapides

• Concurrence sur le marché des lasers ultrarapides

• Marché des lasers ultrarapides, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des lasers ultrarapides par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des lasers ultrarapides

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

