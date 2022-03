Le marché des lasers ophtalmiques excimères et femtosecondes devrait atteindre 1 118,64 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon l’étude Insight Partners sur «Prévisions du marché des lasers ophtalmiques excimères et femtosecondes jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Par type, application, utilisation finale», le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés à la la croissance du marché.

La technologie laser est utilisée dans de nombreuses disciplines et spécialités médicales, et elle joue un rôle important dans la promotion des progrès de l’ophtalmologie, en particulier la chirurgie réfractive cornéenne. Le laser d’ophtalmologie est de deux types tels que le laser excimer, la kératectomie photoréfractive (PRK), le kératomileusis épithélial au laser (LASEK), le kératomileusis in situ au laser epipolis (Epi-LASIK) et la kératectomie photoréfractive transépithéliale (Trans-PRK) et chirurgie de la presbytie) et femtoseconde laser tel que le kératomileusis in situ au laser femtoseconde (FS-LASIK), l’insertion de segments d’anneaux intracornéens, l’extraction de lenticules à petite incision (SMILE) et l’extraction de lenticules femtoseconde (Flex).

Obtenez un exemple de copie PDF du marché des lasers ophtalmiques à excimère et femtoseconde sur: https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00007730/

Aperçu du marché

Augmentation significative de la population âgée

L’augmentation de la population gériatrique dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud est stimulée par la modernisation des établissements de santé et l’amélioration des services de santé, ce qui augmente l’espérance de vie dans ces pays. Selon les données de l’OMS en février 2018, la population gériatrique devrait passer de 12% en 2015 à 22% d’ici 2050. Selon le US Census Bureau, le nombre de personnes aux États-Unis âgées de 65 ans et plus est prévu de passer de 46 millions en 2016 à plus de 98 millions d’ici 2060, tandis que leur part dans la population passerait d’environ 15 % à environ 24 % au cours de cette période. Selon le rapport des Nations Unies sur le vieillissement de la population mondiale 2017, en 2017, l’Europe avait le pourcentage le plus élevé au monde (c’est-à-dire 25 %) de personnes âgées de plus de 60 ans. De plus, d’ici 2050, toutes les régions du monde, à l’exception de l’Afrique, auraient environ 25 % ou plus de leur population âgée de 60 ans et plus, et les pays sous-développés et en développement représenteraient environ 80 % de cette croissance.

La perte de vision est un problème de santé majeur chez les personnes âgées. La dégénérescence maculaire liée à l’âge, le glaucome, la cataracte et la rétinopathie diabétique sont parmi les causes les plus courantes de perte de vision chez les personnes de ce groupe d’âge. La dégénérescence maculaire liée à l’âge entraîne la perte de la vision centrale. Une lésion du nerf optique et une perte du champ visuel peuvent survenir à la suite d’un glaucome primaire à angle ouvert. Comme cette maladie peut être asymptomatique au début, les personnes âgées ont besoin de contrôles réguliers. Bien que les cataractes soient la source commune de problèmes visuels chez ces personnes. Cependant, les cataractes peuvent généralement être enlevées par des interventions chirurgicales. La rétinopathie diabétique est également fréquente chez les personnes âgées au cours des premiers stades du diabète ou au moment du diagnostic. Un examen mydriatique est recommandé lorsqu’un patient reçoit un diagnostic de diabète, suivi d’une visite une fois par an par la suite.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Vous avez une question ? Parlez à l’analyste à : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00007730

Informations basées sur le type de produit

Sur la base du type de produit, le marché des lasers ophtalmiques excimères et femtosecondes est segmenté en laser excimère et laser femtoseconde. Le segment des lasers femtosecondes devrait dominer le marché en 2021, et il devrait conserver sa domination de 2021 à 2028. En outre, le même segment devrait également croître au rythme le plus rapide au cours des prochaines années.

Informations basées sur les applications

Sur la base des applications, le marché des lasers ophtalmiques excimères et femtosecondes est segmenté en chirurgie réfractive, chirurgie de la cataracte, capsulotomie, trabéculoplastie et diagnostic. Le segment de la chirurgie réfractive devrait détenir la plus grande part du marché en 2021, tandis que le segment de la chirurgie de la cataracte devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Informations basées sur l’utilisateur final

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des lasers ophtalmiques excimères et femtosecondes est segmenté en hôpitaux, cliniques ophtalmiques et centres de chirurgie ambulatoire. On estime que le segment des hôpitaux détiendra la plus grande part du marché en 2021. Cependant, on estime que le segment des cliniques ophtalmiques enregistrera le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Marché des lasers ophtalmiques excimères et femtosecondes : paysage concurrentiel et développements clés

Bausch Health Companies Inc., Alcon Inc., ZEISS International, NIDEK CO., LTD, IVIS TECHNOLOGIES, EXCELSIUS MEDICAL GMBH, Ziemer Ophthalmic Systems, SCHWIND EYE-TECH-SOLUTIONS, LENSAR, Inc., NKT Photonics A/S

Commandez une copie du rapport de recherche 2022-2028 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions des lasers ophtalmiques excimères et femtosecondes sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00007730/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

Communiqué de presse : https://www.theinsightpartners.com/pr/excimer-and-femtosecond-ophthalmic-lasers-market