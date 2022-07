Le marché des lasers de vision industrielle devrait croître à un TCAC de 8,5 %

L’étude de marché sur les lasers de vision industrielle réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des lasers de vision industrielle jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (lasers de vision industrielle intelligents, lasers de vision industrielle 3D et lasers de vision industrielle sur PC), application (contrôle de processus , Inspection automatique, Inspection industrielle et autres) et utilisateur final (automobile, électronique et semi-conducteur, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, logistique et autres) », le marché était évalué à 3 711,3 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 7 144,4 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,5 % de 2020 à 2027.

L’Europe a dominé le marché des lasers de vision industrielle en 2019, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique. La croissance du marché en Europe est principalement attribuée à l’automatisation croissante des industries et à l’adoption croissante de toute une gamme de produits de vision industrielle, des produits simples et faciles à utiliser aux produits sophistiqués et complexes. Plusieurs activités, telles que la formation d’une usine intelligente ou la production d’une future voiture, peuvent être réalisées en utilisant la vision artificielle comme technologie cruciale. Les incitations des gouvernements des pays européens et les nouvelles réglementations environnementales et normes de sécurité pour le secteur manufacturier transforment le secteur industriel, entraînant ainsi l’adoption constante de solutions d’usine intelligentes, telles que la vision artificielle. En outre,

Aperçu du marché des lasers de vision industrielle

Demande croissante pour les technologies de vision industrielle basées sur le laser

La vision industrielle par laser est un outil précieux pour les fabricants qui souhaitent améliorer les processus de prototypage, d’assemblage et d’inspection, entre autres. La technologie permet une meilleure visualisation 3D tout au long du processus de fabrication, et elle évolue en permanence. Bien que la technologie de vision industrielle soit généralement utilisée dans les industries manufacturières, sa portée s’étend désormais davantage aux applications pharmaceutiques, agricoles, de surveillance du trafic, de sécurité et de mesure laser. La méthode de mesure basée sur le laser est devenue beaucoup plus sûre, plus rapide et plus informative. Ainsi, le faisceau laser est placé directement sur le capteur délicat de la caméra. Les lasers industriels fonctionnent souvent à une longueur d’onde proche infrarouge (NIR) (~ 1060–1080 nm) qui est invisible à l’œil nu. Par conséquent, les capteurs de caméra utilisés pour les mesures doivent être sensibles à ces longueurs d’onde. Ainsi,

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des lasers de vision industrielle

L’épidémie de COVID-19 perturbe la chaîne d’approvisionnement et la logistique à travers le monde. Les pays du monde entier continuent de lutter contre l’épidémie et de contrôler la propagation communautaire. Les entreprises se concentrent sur l’automatisation de leurs opérations commerciales avec pour objectif majeur de réduire leurs coûts de production. En raison des normes de confinement et de distanciation sociale dans tous les pays, les entreprises sont confrontées à des problèmes économiques. Ceux-ci retardent les nouveaux projets qui nécessitent la mise en œuvre de systèmes laser de vision industrielle dans leurs usines. Plusieurs entreprises manufacturières arrêtent leur production, ce qui entrave le marché du laser de vision industrielle. Les entreprises manufacturières de tous les pays prévoient d’investir davantage dans l’automatisation après la pandémie de COVID-19. De plus, pour assurer moins d’intervention humaine,

Le rapport segmente le marché mondial des lasers de vision industrielle comme suit :

Par type

Lasers de vision industrielle intelligents

Lasers de vision industrielle 3D

Lasers de vision industrielle basés sur PC

Par demande

Contrôle de processus

Inspection automatique

Inspection industrielle

Les autres

Par utilisateur final

Automobile

Électronique et semi-conducteur

Aliments et boissons

Médicaments

Logistique

Les autres

Profils d’entreprise

Cavitar Ltd.

Cognex Corporation

Composants laser GmbH

Laserex

Société Keyence

ProPhotonix

RAYLASE GMBH

Lasers RPMC

STEMMER IMAGING AG

Z-LASER GmbH

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial Laser de vision industrielle.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Laser de vision industrielle, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus sur le marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

