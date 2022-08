Le marché des laryngoscopes en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision

Data Bridge Market Research a analysé le marché nord-américain des laryngoscopes qui devrait croître à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Un laryngoscope est utilisé pour visualiser et examiner le larynx. Un laryngoscope est un appareil composé d’une lame, d’une source lumineuse et d’un manche. Une source de lumière à fibre optique est utilisée pour éclairer et visualiser l’entrée interne du larynx en direct ou en ligne de mire, facilitant le placement du tube trachéal à l’extérieur des cordes vocales. Il existe deux types de laryngoscopie : la laryngoscopie directe et la laryngoscopie indirecte. En laryngoscopie directe, les lames de laryngoscope sont utilisées pour permettre au laryngoscope de visualiser directement la trachéotomie et le larynx du patient.

La popularité croissante des vidéolaryngoscopes et la prévalence croissante des cancers du larynx , des infections et des maladies respiratoires chroniques sont des facteurs majeurs qui influencent la croissance du marché des laryngoscopes. En outre, la sensibilisation croissante des professionnels de la santé aux avantages de la laryngoscopie vidéo , l’augmentation de la population gériatrique et la demande croissante de procédures peu invasives et non invasives sont les principaux facteurs de croissance du marché des laryngoscopes. Les avancées technologiques telles que la laryngoscopie vidéo assistée par robot et l’augmentation des activités de R&D créeront des opportunités favorables pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des laryngoscopes en Amérique du Nord fournit des informations détaillées sur les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, l’analyse des poches de revenus émergentes, les opportunités de marché modifiant les réglementations. , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, créneau et points forts des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché nord-américain des laryngoscopes, contactez le résumé de l’analyste Data Bridge Market Research et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché des laryngoscopes en Amérique du Nord et taille du marché

Le marché nord-américain des laryngoscopes est segmenté en fonction du type, de la catégorie, du système de visualisation, des accessoires, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du type, le marché des laryngoscopes est segmenté en flexible et rigide. Sur la base de la catégorie, le marché des laryngoscopes est segmenté en laryngoscope indirect et laryngoscope direct. Sur la base du système de visualisation, le marché des laryngoscopes est segmenté en laryngoscopes vidéo, laryngoscopes standard et laryngoscopes à fibre optique. Les vidéolaryngoscopes sont classés en vidéolaryngoscopes à tube et vidéolaryngoscopes sans tube selon leurs types. Sur la base des accessoires, le marché des laryngoscopes est segmenté en poignées, lames, faisceaux de fibres, boîtiers et capuchons, kits et kits, cytobrosses, ampoules, supports de batterie, sacs et autres. La poignée est subdivisée en poignée traditionnelle, poignée en fibre et poignée LED. Sur la base de l’application, le marché des laryngoscopes est segmenté en diagnostic et en chirurgie.



Sur la base de l’utilisateur final, le marché des laryngoscopes est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de consultations externes, centres de chirurgie et autres.



Analyse au niveau du pays du marché des laryngoscopes en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des laryngoscopes est segmenté en fonction du type, de la catégorie, du système de visualisation, des accessoires, de l’application et de l’utilisateur final. Les rapports par pays couverts dans le rapport sur le marché des laryngoscopes en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le segment par pays du rapport sur le marché des laryngoscopes en Amérique du Nord fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des modifications réglementaires du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur, etc. sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché de chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Laryngoscope en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché des laryngoscopes en Amérique du Nord fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les applications Avantage . les points de données présentés ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché nord-américain des laryngoscopes.

Les principaux rapports d’acteurs couverts dans le rapport sur le marché nord-américain des laryngoscopes sont Fuji Corporation, Salt Laboratories, Telecom Corporation, Olympus Corporation, Olympus Corporation, Welch Erin, Ambu a/s. autre. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

